“Yüzde 30’lara varan bir enerji verimliliği potansiyelimiz var”

Enerji Verimliliği Haftasında iktidarın enerji verimliliğini değerlendiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, iktidarın enerji verimliliğinde karnesinin zayıf olduğunu belirterek, enerji verimliliğinde hedeflerinin 2023’ten 2033’e 10 yıl saptığını belirtti. Akın, “2007 yılında Enerji Verimliliği Kanununu çıkartan AK Parti bugün çıkıp halkımıza ‘2033 yılı için enerjide tasarruf edeceğiz’ sözü veriyor. Neden 2033 hedefleri veriyorlar? 2023 hedefleri tutmadığı için mi? Bu gösteriyor ki AK Parti’nin enerji hedefleri 10 yıl sapmış. AK Parti neden cari açığın en büyük kalemi olan enerji ithalatını azaltamadı, verimlilik projelerini neden hayata geçiremedi? Kim engelledi? Yol, köprü, tünel gibi büyük kazançlarla yandaşlara verdiğiniz, enerji yatırım projelerinin sahipleri mi engelledi sizi? Yoksa, elektriğin her bir kilovatsaatini 12 dolar 35 sent fiyatla 15 yıl satın alma garantisi verdiğiniz ve bu 3 kat pahalı elektrik bedelini de milletimizin sırtına yüklediğiniz nükleer santral lobileri mi engelledi ?" diye sordu. Yanlış politikalar nedeniyle enerjide dışa bağımlılığın son 18 yılda yüzde 66'dan yüzde 77'ye çıktığını ifade eden Akın, Türkiye'nin potansiyelinin görmezden gelindiğini belirtti. Akın, “Enerji tasarrufu, en ucuz, en çevreci, cari açık yaratmayan enerji kaynağıdır. Yaptığımız çalışmalar neredeyse yüzde 30'lara varan bir enerji verimliliği potansiyelimiz olduğunu ortaya koymaktadır. Bu ne demektir? Bu, enerji kaynaklı cari açığın bu oranda azalması demektir. Enerji kaynaklı azalacak cari açıkla vatandaşımıza iş, aş ve makul seviyede ücret artışı sağlayabilmektir” dedi.

AK PARTİ’DE KONGRE SÜRECİ YENİDEN BAŞLADI

AK Parti pandemi nedeniyle ara verdiği kongrelere yeniden başladı. Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat, Sivas İl Kongreleri dün gerçekleştirilirken, 18 Ocak’ta Manisa, Aydın, Adıyaman, Mardin, Bitlis, Kilis, Muş, Bingöl ve Elazığ, 19 Ocak’ta Düzce, Çorum, Amasya, Bartın ve Karabük, 20 Ocak’ta Yalova, Sakarya, Kırklareli, Edirne ve Çanakkale, 25 Ocak’ta Mersin, Uşak ve Denizli, 27 Ocak’ta Erzurum, Ağrı ve Erzincan kongreleri yapılacak. Şubat ayının son haftası ise Ankara ve İstanbul il kongreleri tamamlanarak büyük kongrenin mart ayında yapılması planlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan kongrelere video konferans yöntemiyle katılacak. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kongreler hafta içi yapılacak.