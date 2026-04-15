“Yüzde 60 faizli” kredi yerine, yüzde 20 zararla mal satmak…

Tasarruf eksiği ve sermaye yetersizliği:

Üretim, ihracat ve ticaret yapan ku­ruluşlarımızın on yıllardır teknoloji geliş­tirmede, doğru ölçeği yakalamada, verimli­liği sağlamada, rekabet edebilirlikte en bü­yük engeli…

(Tasarruf biriktirememek ise eğitim­den girişimciliğe, kamu uygulamaların­dan sosyal yaşama bir kültür/alışkan­lık/neden-sonuç meselesi…)

Bu nedenledir ki:

Üretimde de, tüketimde de ekonomik fa­aliyetlerin çoğunluğu “kredi” (borçlana­rak) ile yapılabildi…

Kredi ve finansman maliyetleri yük­seldiğinde ise:

Ya kapanmalar, ya iflaslar geldi; küçük tüketimler için ise yastık altı devreye gir­mişti…

Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran’ın son döneme ilişkin sahadaki gözlemi:

“Yüksek faizler (yüksek maliyet) nede­niyle bankaya gidemeyince, gücümüz de­pomuzdaki mala veya verdiğimiz hizmete yetiyor…

O mal veya hizmet değerinden satılama­yınca da, işin devamlılığını sağlayabilmek adına ihtiyaç duyulan işletme sermayesi, o mal veya hizmetin fiyatları aşağı çekilerek sağlanabiliyor…

Yani:

10 birime alınan veya malolan mal veya hizmeti, 7-8 birime satmaya çalışanların sayısı artıyor...”

Holdinglerden gelen (küçük de olsa) hisse payı satışı haberleri:

Finansman ihtiyacını kredi ile değil de, farklı yollarla karşılama arayışının, diğer göstergesi…

VELHASIL

Kredi faizleri (maliyeti) o kadar yük­sek ki:

Sermaye sıkıntısı yaşayan üretici ve ihracatçıya yönelik faiz destekli kredi­lerde dahi, kullanım oranı düşüyor…

Hazine destekli kredilerde, belirlenen kredi limitin yarısı kullanılmıyor…

Yurtdışı pazarlarda büyük riskler alarak ve çaba göstererek yer edinen ihracatçıla­rın, bu yeri korumak adına siparişleri ak­satmaması gerekiyor…

Bu alan için İGE tarafından sunulan 90 milyar liralık kredi limitinin dahi, 60 mil­yar liralık bölümüne talep geldiği görülü­yor…

Daha da önemlisi:

Yabancıyla rekabet edebilmemiz için ge­reken yeşil/dijital dönüşüm ve E-ticaret yatırımlarına yönelik sağlanan kredi des­teğinden, (desteğe rağmen yüksek olan ma­liyetler nedeniyle) hiç kimsenin faydalan­mak istememesi…

Bugüne kadar, ayrılan kredi limitlerinin yaklaşık yüzde 5’i kadar talep geldi…