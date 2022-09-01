Yüzde 7,6 büyüme iyi de, sorun nerede?

TÜİK’in açıkladığı yüzde 7,6’lık ikinci çeyrek büyümesinin ardından bakanların ve iş dünyası temsilcilerinin açıklamalarını okuyunca, sorun bölüşümde mi diye düşünüyorum…

TÜİK tarafından dün açıklanan ikinci çeyrek büyümesi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,6 oldu. Yılın ilk çeyreği de yüzde 7,5 büyüme göstermişti. Bu büyüme artışıyla, 5 çeyrek dönemdir büyüme devam etmiş oldu.

Bakanlar ve TOBB’a bağlı oda başkanları, değerlendirmelerde bu büyümeyi başarı olarak açıklıyorlar. Ticaret Bakanı Mehmet Muş’a göre 7,6’lık büyümeye ihracatın katkısı 3,87 puan olmuş. Büyümenin yarısı mal ve hizmet ihracatından kaynaklanmış. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’ye göre Türkiye OECD ve G-20 ülkeleri içerisinde bu büyümesiyle ikinci sırada yer alıyor.

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, yılın ilk yarısı boyunca sanayinin güçlü büyüme performansını koruduğunu söylüyor. DEİK Başkanı Nail Olpak değerlendirmesinde, ülkemizin istikrarlı büyümeye devam ederek pozitif ayrışmasını, iş dünyası olarak memnuniyetle karşılıyor. MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, ikinci çeyrek büyümesini “oldukça değerli” bulduğunu söylüyor. Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, yakın coğrafyamızı etkileyen küresel sorunlara karşın bu büyümenin reel sektörün dinamizminden kaynaklandığını düşünüyor.

İkinci çeyrek büyümesiyle ilgili bu olumlu değerlendirmeleri okuyunca, vatandaştan gelen sıkıntı açıklamalarının nereden kaynaklandığını düşündüm.

Unutmamak gerekiyor ki, cari fiyatların yarattığı bir “zahiri büyüme” oranı var. Bu büyüme piyasa için canlılık, vatandaş içinse “tahribat” oluyor. Alım gücünün fiyatlar karşısında yetersizliği onu haklı olarak bezdiriyor. Bu yüzden yüksek enflasyon dönemlerinde büyümenin pozitif olması onun için bir anlam taşımıyor.

Bir de, gelir bölüşümü büyümenin ihmal ettiğimiz bir başka boyutu. Profesör Oğuz Işık’ın yeni yayınlanan “Eşitsizlikler Kitabı” başlıklı çalışmasının sonunda, ‘’Pandeminin yarattığı koşullarda Gini katsayısı hızlı bir artışla 0,41’e yükseldi, gelir arttıkça eşitsizlik artıyor” ifadesi, büyüme içinde gelir dağılımının ne denli bozulduğunu çok iyi anlatıyor.

Büyüme konusunun tek değişken olarak ele alacağımız dönemin geride kaldığı kesin.

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