Yüzde 9’a 1-1-1 değil, 1.5-1.5 inilecek

✔ Politika faizinin aralıkta tek haneye çekileceği zaten belliydi. Tek hane bir ay erkene alınıyor.

✔ Faiz, öyle görünüyor ki kasım ayında da 1.5 puan daha indirilerek yıl bitmeden yüzde 9'a düşürülecek.

Yanıldım! Aslında bu konuda yalnız da sayılmam. Hemen herkes Merkez Bankası faizinin 1 puan indirileceğini bekliyordu ama indirim 1.5 puan oldu. Politika faizi yüzde 12’den yüzde 10.5’e düşürüldü.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısından sonra yapılan açıklamada önümüzdeki dönemde öngörüldüğüne ilişkin önemli bir ayrıntıya da yer verildi.

Faiz eylül ayında yüzde 13’ten yüzde 12’ye indirilince yılın kalan döneminde her ay 1 puanlık indirim yapılacağına kesin gözüyle bakılır olmuştu. Buna göre aralık ayında faiz yüzde 9’a, yani tek haneye çekilecekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da hemen o günlerde bu görüşleri destekler nitelikte bir açıklama yaptı ve faiz indirimlerine devam edileceğini ve yıl sonunda tek haneye inileceğini söyledi.

Yüzde 9 kasıma çekildi

Ama dünkü açıklama gösteriyor ki politika faizinde yüzde 9’a aralıktan önce inilecek.

Para Politikası Kurulu’nun açıklamasında politika faizinin 150 baz puan düşürülmesine karar verildiği belirtildikten sonra şöyle denildi:

“Kurul, takip eden toplantıda da benzer bir adım atıldıktan sonra faiz indirim döngüsünün sona erdirilmesini gündeme almıştır.”

Yani denilen şu:

“Faizi kasım toplantısında da 1.5 puan aşağı düşürüp yüzde 10.5’ten yüzde 9’a çektikten sonra faiz indirimine son vermeyi düşünüyoruz, bunu konuştuk.”

Belli ki bu konu Para Politikası Kurulu toplantısı öncesinde konuşulmuş, planlanmış; Kurul da şimdiden ön duyurusunu yapıyor.

Dolayısıyla politika faizinin 24 Kasım’daki toplantıda yüzde 9’a indirileceğini şimdiden söyleyebiliriz.

Politika faizi tahminler doğrultusunda her ay 1 puan aşağı çekilse yüzde 9’a aralıkta inilecekti, şimdi yüzde 9 bir ay öne alınmış oldu.

Sanayi üretimi ve istihdam için

Politika faizinin düşürülme gerekçesi hep aynı. Bu üçüncü ay ve aynı ifadeler korunuyor. Ama bu ayki açıklama metnine pekiştirici iki sözcük eklenmiş!

Açıklamada faiz indiriminin gerekçesi izah edilirken şöyle deniliyor:

“Küresel büyümeye yönelik belirsizliklerin ve jeopolitik risklerin (daha da) arttığı bir dönemde sanayi üretiminde yakalanan ivmenin ve istihdamdaki artış trendinin sürdürülmesi açısından finansal koşulların destekleyici olması (kritik) önem arz etmektedir. Bu çerçevede Kurul, politika faizinin 150 baz puan düşürülmesine karar vermiştir.”

Parantez içindeki “daha da” ve “kritik” sözcükleri önceki iki metinde yok, bu metne eklenmiş. İfadeler daha güçlü görünsün istenmiş belli ki. Ama söylenen aynı!

FAİZ YÜZDE 9, DOLAR 18-19, ENFLASYON DA AŞAĞI, DAHA NE İSTENİR!

Aralık ayındayız. Her ne kadar piyasadaki faiz çok farklıysa da, Merkez Bankası’nın faizi yüzde 9...

Nasıl tutulduğu kimin umurunda, dolar 18-19...

3 Ocak Salı gününe gelmişiz. Yıllık enflasyon hesabında geçen aralıktaki yüzde 13.58’lik oran artık yok ve yıllık artış yüzde 65’lere inmiş...

3 Şubat Cuma; bu kez yıllık orandan bu yılın ocak ayındaki yüzde 11.10 da çıkmış ve yıllık oran 50-55 arasına gerilemiş...

Enflasyonun mürüvvet!

Anne-babalar evlatlarının mürüvvetini görmek ister. İktidarlar da “elleriyle büyüttükleri” enflasyonun mürüvvetini...

İşte o dönem, ağırlıkla bu aralık ve gelecek yılın ocak aylarıdır.

Enflasyonun mürüvveti görülecek; tabii ki fiyatlar artmaya devam ederken artış hızı yavaşlayacak, bu da çok iyi kullanılacaktır.

Hala “Enflasyon düşmeyecek” diyenlere bir kez daha duyurulur!

Fiyatlar tabii ki düşmeyecektir; ama enflasyon hızı gerileyecek ve bu da sanki fiyatlar düşüyormuş gibi kullanılacaktır.