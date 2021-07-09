Yüzler gülerken Arz/talep = fiyat

Fehmi KÖFTEOĞLU



Yılın ilk yarısı peş peşe yaşanan olumsuzluklar ve gelen kara haberlerle geçti. İkinci yarı sevindirici, güzel gelişmelerle başladı.Sektöre çöken karamsarlık yerini iyimserliğe bırakıyor.

Rusya’nın 15 Nisan’da koyduğu uçuş yasağın 21 Haziran’da kalkmasıyla günde 40 ile başlayıp 100 uçağın indiği rekor kıran hava trafiği başladı.

Arkasından Almanya’nın diğer ülkeler ile birlikte Türkiye için de yayınladığı seyahat uyarısını kaldırmasıyla Türkiye en çok rezervasyon alan üçüncü destinasyon oldu.

Bu yöndeki gelişmelere önümüzdeki günlerde İngiltere’nin de eklenmesi bekleniyor.

Rusya, Almanya ve İngiltere Türkiye’nin turizmde üç kaynak pazarıdır. Bu özelliği ile söz konusu pazarlar hacim olarak büyüklükleri ile pazarda belirleyici olmanın yanı sıra her biri çevresini de etkileyen ülkeler konumundadır. Üç kaynak pazar ve etkiledikleri çevre ülkelerdeki gelişmelerden başlayan ve her gün biraz daha artan trafik sektörde karamsarlığı dağıttı, şimdi yüzler gülüyor. Karamsarlığın dağılması ve yüzlerin gülmesi, kamu yönetimi ve sektörde gevşemeye neden olmamalı.

Turist gönderen ülkeler ve Türkiye’de hükümetin kısıtlamaları gevşetme yönünde attığı adımlar iyi, ama bunu “pandemi bitti” gibi düşünmemek gerekir. Dolayısıyla tesislerde ve diğer alanlarda alınan önlem ve getirilen düzenlemeler aksatılmadan yürütülmelidir.

Zira bugün yüzlerin gülmesinde o kurallara sıkı sıkıya bağlı olmanın önemli rolü var.

Geçen yıl Türkiye’ye gelen ziyaretçiler kaldıkları tesislerde alınan önlemlere tavizsiz uyulduğu için pandemi nedeniyle bir sorun yaşamadan ülkelerine döndü.

Bu anlamda 2020 yılı referans oldu.

Yüzler gülerken dikkat edilecek bir konu da fiyatlardır. Özellikle Rusya’nın uçuş yasağı uyguladığı dönemde daha önce yapılan rezervasyonlar iptal edilip para iadesi istemek yerine büyük oranda ileri tarihe ertelendi.

O ertelemeler şimdi gerçekleştiriliyor.

O rezervasyonlar o günün koşullarında çok ucuz fiyatlarla yapılmıştı.

Şimdi işler açıldı, adeta talep patlaması yaşanıyor. Talep yükselirken fiyatların artması doğaldır. Bu, ekonominin temel kuralı olan “Fiyatı arz/talep dengesi belirler” ilkesinin de gereğidir.

Bu noktada tur operatörleri ve konaklama kesimi gerçekçi olmalı.