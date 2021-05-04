Yüzümüzdeki şeffaf maskeleri fırlatıp atalım

Maske; gerçeği gözden saklayan sahte yüz. Oyuncunun yüzüne taktığı ve onun insansı özelliğini kapatan suni yüz. Boyalı karton ile tanınmamak için yüze takılan başka bir yüz görüntüsü. Kadınların cildi güzelleştirmek amacıyla yüze ve boyuna sürülen macun, krem gibi malzeme…

Sağlık gerekçesiyle solunumu zehirli gaz veya bakteriden korumak için yüze giydirilen malzeme. Gerçek duyguları saklamak için yüzü gizleyen aldatıcı mimik, görünüş… Poker yüzlü olmak, elindeki kâğıdın rakibince bilinmesini önleyen, anlamsız yüz ifadesi takınmak.

İnsanın kendisine ve çevresine karşı takındığı, gerçek duygularını yansıtmayan tavırlar bütünü… İlkel toplumlarda kutsal araç niteliği taşıyan, genelde ağaçtan yapılan yüze takılan, ataları, tanrıları, doğaüstü yaratıkları, ölüleri, hayvanları simgeleyen, şaşırtıcı ve etkileyici yüz kalıbı…

Duygusuz bir yüz ifadesi takınmak. Cansız bir yüz görünümü. Söküldüğünde, yüzden alındığında bir kişinin gerçek yüzünü, halini, tavrını, amaç ve tutumunu ortaya çıkaran maske düşürme eylemidir. Gerçek amacın, bir başka eylemle saklanması; maskelemek… Ya da sahte duruştan sıkılıp gerçek yüzünü perdeleyen her türlü hal ve tutumdan sıyrılarak, maskeleri atmak…

Sorun şudur; bir insan neden yüzüne maske takar? Neden tanınmamak ister? Onun gerçeğini ötekinden saklamak ihtiyacı niçin doğar? Aslında bu, bir yandan kendini korumak iken diğer yandan ötekini aldatma niyetine dayanır. Zira toplumda bu iki sebepten dolayı maskeleriz davranışlarımızı, yüzümüzü, tutumumuzu…

MASKE YÜZÜN STEPNESİDİR

Hayat bir maskeli balo gibi… Gerçek yüzüyle dolaşanların ortalıkta görünmediği bir dünyada, hangi güçlü kişi kendi gibi olmak ve iç dünyasını yansız, perdesiz yalın yansıtma cesaretinde olabilir ki…

Maskeleri attıktan sonra hangimiz o insanı hala hayatımızda tutabiliriz ki… Maske, yüzün stepnesidir. Ar damarı çatladığında kullandığımız yedek yüzümüzdür. Maskeyi indirme gayretindekiler, ardındaki gerçek yüze tahammül sermayelerini gözden geçirmelidir. Çoğu kez maske, gerçekten daha makul olabilir.