Yüzyılın en büyük çılgınlığında TL varlıklar

Finansal piyasalar 2022’ye iyi başladı. Son 15 yılın en agresif Fed politikası beklenmesine rağmen, risk iştahının güçlü olduğu görülüyor. Tabii yılın daha başındayız. Çok dalgalanma olur. Fed; varlık alım programını bitirip, politika faizini dört kez artırıp, bilançosunu küçültüp, bu aksiyonlar için siyasetçilerden nasıl onay alacak, kestirmek güç. Bu yıl ABD’de ara seçimler yapılacak. Başkan Biden’ın kabul oranı hızla düşüyor. Cumhuriyetçiler seçimden bir zaferle ayrılabilir. Obama’nın 2014’de yaşadığını, Biden tecrübe edebilir. Başkanlığının son iki yılını, Kongre üzerindeki kontrolünü kaybetmiş, ‘‘topal ördek’’ olarak geçirebilir. Trump, 2024 adaylığını açıklamak için seçim sonuçlarını bekliyor.

Yılın ilk yarısında Amerikan borsa endekslerinde bir düzeltme hareketi olabilir. 2021’de Amerikan hisse senetlerine ve hisse senetlerinin performansına bağlı finansal ürünlere, 1 trilyon doların üzerinde para girdi. 2021’den önceki 20 yılda, hisse senetlerine giren toplam para 1 trilyon dolar civarındaydı. Hisselerde 21. yüzyılın en büyük çılgınlığı yaşanıyor. Global borsa endekslerinde hâlihazırdaki iyimserlikten, bizim endeksimiz de faydalanıyor. Gerçi dünyada yatay bir seyir olsa bile, bizim hisselerimiz iyi performans gösterebilir. Çünkü yerli yatırımcı için hisse senetleri mecburi yön gibi duruyor. Döviz kurlarının yükselmesi istenmiyor. Kurlar yükselmediği için altın fiyatı artmıyor. Türk Lirası mevduatlara, enfl asyonun çok altında faiz veriliyor. Konut ve otomobil fiyatları zaten olmaması gereken seviyelerde bulunuyor. Yatırımcı gidip magnezyum ve gübre stoklayamayacağına göre, geriye hisse senetleri kalıyor.

Mevcut politika çerçevesinde faiz artırılmayacağından, faiz hassasiyeti olanlara yönelik, enfl asyondan korunmayı sağlayacak ürünler sunulabilir. Bu tarz ürünlere tüm yatırımcılar ilgi gösterir. Yanı sıra, kur korumalı mevduattaki yüzde 17’lik tavan faiz uygulamasından vazgeçilmelidir.