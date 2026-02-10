YZ (AI) pilot projeleri nasıl başarılı olur?
MIT’nin NANDA araştırması (The GenAI Divide: State of AI in Business 2025) 300’den fazla kurumsal YZ girişimini inceledi. Sonuç korkunç: Pilotların %95’i ölçülebilir kâr etkisi yaratamıyor. Şirketler toplamda 30-40 milyar dolar harcadı; karşılığında neredeyse sıfır getiri aldı! S&P Global’in 2025 verisine göre şirketlerin %42’si YZ girişimlerini tamamen terk etti — bir önceki yıl bu oran sadece %17’ydi. Ortalama bir kurum, kavram kanıtı (proof of concept) projelerinin %46’sını üretime geçiremeden çöpe attı.
Buna “Pilot Arafı” (Pilot Purgatory) deniyor. Proje, sonsuza dek test aşamasında kalıyor. Demo’da parlıyor, gerçek operasyonda çöküyor. Yönetim kurulunda alkış alıyor, sahada iz bırakmıyor.
Neden çöküyor?
* RAND Corporation’a göre YZ projelerinin %80’inden fazlası başarısız — bu oran, YZ dışı teknoloji projelerinin başarısızlık oranının iki katı.
* Gartner, 2025 sonuna kadar üretken YZ projelerinin %30’unun kavram kanıtı aşamasından sonra terk edileceğini öngörmüştü. Gerçek daha sert çıktı: S&P Global verisi %42’lik terk oranıyla bu tahminin bile aşıldığını gösterdi.
* BCG’nin üst düzey yöneticilerle yaptığı araştırma (The Widening AI Value Gap, Eylül 2025) tabloyu netleştiriyor: Dünya genelinde şirketlerin sadece %5’i YZ’den ölçeklenebilir değer üretiyor. %35’i ölçekleme aşamasında — bir şeyler çıkıyor ama yavaş. Geri kalan %60 ise ciddi yatırım yapmasına rağmen neredeyse sıfır getiri elde ediyor.
Başarısızlığın üç temel nedeni var:
1- Şatafatlı demo tuzağı. YZ demolarının parlak görüntüsü, yöneticileri pilotumuzu canlıya alırsak her şey çözülür yanılgısına sürüklüyor.
2- Veri çöplüğü. Capital One’ın Forrester’a yaptırdığı araştırmada 500 kurumsal veri liderinin %73’ü “veri kalitesi ve bütünlüğü” sorununu YZ’nin önündeki en büyük engel olarak gösterdi.
3- Organizasyonel atalet. O’Reilly’nin Şubat 2025 analizinin çarpıcı formülü şöyle: Başarılı YZ uygulamalarında bütçe ve zamanın %10’u algoritmaya, %20’si altyapıya, %70’i insan ve süreç dönüşümüne gidiyor. Çoğu şirket bu oranı tersine çeviriyor.
Hangi pilotlar gerçekten işe yaradı?
MIT araştırmasının en az bilinen bulgusu şu: Başarı oranı, projenin yapıldığı alana göre dramatik biçimde değişiyor. Pazarlama ve satışa yapılan YZ yatırımları en düşük getiriyi veriyor. En yüksek getiri arka ofis otomasyonundan geliyor — fatura işleme, uyum denetimi, tedarik zinciri optimizasyonu gibi “sıkıcı” süreçlerden.
Yapmalı/yapmamalı: Pilot projenin kısa kılavuzu
1- “Sıkıcı ama kârlı» süreçle başlayın. Müşteri hizmetleri chatbot’u herkesin ilk aklına gelen proje. Ama veriler, arka ofis otomasyonunun çok daha yüksek getiri sağladığını gösteriyor.
2- Yap/satın al kararını veriyle verin. MIT’nin bulgusuna göre uzmanlaşmış bir satıcıdan hazır çözüm almak %67 oranında başarılı olurken, şirket içi geliştirme sadece %33 başarı oranı taşıyor. Her şeyi kendiniz yapmaya çalışmak — özellikle düzenlenmiş sektörlerde — en pahalı hata.
3- 90 gün kuralını uygulayın. Orta ölçekli firmalar pilottan üretime ortalama 90 günde geçerken, büyük şirketlerde bu süre 9 aya uzuyor. Hız farkı teknolojiden değil, karar mekanizmalarının çevikliğinden kaynaklanıyor.
4- Pilotu “iş problemi” olarak tanımlayın, “teknoloji projesi” olarak değil. “Hangi YZ modelini kullanalım?” diye sormayın. “Satış ekibimiz neden 4 saat müşteri araştırması yapıyor?” diye sorun. Doğru soru, doğru pilotu doğurur.
Son söz: BCG araştırmasına göre YZ’den gerçek değer üreten o %5’lik şirketler, geride kalanlardan beş kat fazla gelir artışı ve üç kat fazla maliyet düşüşü elde ediyor. Aradaki mesafe her geçen çeyrek büyüyor.
Pilot proje, şirketlerin YZ’ye açılan kapısı. Ama o kapıdan geçmek için teknoloji yetmiyor. Organizasyonu, insanı ve süreci dönüştürmek gerekiyor. Araf›ta kalmak bir tercih. Çıkış da öyle.
