YZ (AI) pilot projeleri nasıl başarılı olur?

MIT’nin NANDA araştırması (The GenAI Divide: State of AI in Busi­ness 2025) 300’den fazla kurumsal YZ gi­rişimini inceledi. Sonuç korkunç: Pilot­ların %95’i ölçülebilir kâr etkisi yarata­mıyor. Şirketler toplamda 30-40 milyar dolar harcadı; karşılığında neredeyse sı­fır getiri aldı! S&P Global’in 2025 verisi­ne göre şirketlerin %42’si YZ girişimlerini tamamen terk etti — bir önceki yıl bu oran sadece %17’ydi. Ortalama bir kurum, kav­ram kanıtı (proof of concept) projelerinin %46’sını üretime geçiremeden çöpe attı.

Buna “Pilot Arafı” (Pilot Purgatory) deniyor. Proje, sonsuza dek test aşamasında kalıyor. Demo’da parlıyor, gerçek operasyon­da çöküyor. Yönetim kurulunda alkış alıyor, sahada iz bırakmıyor.

Neden çöküyor?

* RAND Corporation’a göre YZ projele­rinin %80’inden fazlası başarısız — bu oran, YZ dışı teknoloji projelerinin başarısızlık oranının iki katı.

* Gartner, 2025 sonuna kadar üretken YZ projelerinin %30’unun kavram kanıtı aşa­masından sonra terk edileceğini öngörmüş­tü. Gerçek daha sert çıktı: S&P Global verisi %42’lik terk oranıyla bu tahminin bile aşıldı­ğını gösterdi.

* BCG’nin üst düzey yöneticilerle yaptığı araştırma (The Widening AI Value Gap, Ey­lül 2025) tabloyu netleştiriyor: Dünya gene­linde şirketlerin sadece %5’i YZ’den ölçekle­nebilir değer üretiyor. %35’i ölçekleme aşa­masında — bir şeyler çıkıyor ama yavaş. Geri kalan %60 ise ciddi yatırım yapmasına rağ­men neredeyse sıfır getiri elde ediyor.

Başarısızlığın üç temel nedeni var:

1- Şatafatlı demo tuzağı. YZ demoları­nın parlak görüntüsü, yöneticileri pilotumu­zu canlıya alırsak her şey çözülür yanılgısına sürüklüyor.

2- Veri çöplüğü. Capital One’ın Forres­ter’a yaptırdığı araştırmada 500 kurumsal veri liderinin %73’ü “veri kalitesi ve bütün­lüğü” sorununu YZ’nin önündeki en büyük engel olarak gösterdi.

3- Organizasyonel atalet. O’Reilly’nin Şubat 2025 analizinin çarpıcı formülü şöy­le: Başarılı YZ uygulamalarında bütçe ve za­manın %10’u algoritmaya, %20’si altyapıya, %70’i insan ve süreç dönüşümüne gidiyor. Çoğu şirket bu oranı tersine çeviriyor.

Hangi pilotlar gerçekten işe yaradı?

MIT araştırmasının en az bilinen bulgu­su şu: Başarı oranı, projenin yapıldığı alana göre dramatik biçimde değişiyor. Pazarla­ma ve satışa yapılan YZ yatırımları en düşük getiriyi veriyor. En yüksek getiri arka ofis otomasyonundan geliyor — fatura işleme, uyum denetimi, tedarik zinciri optimizasyo­nu gibi “sıkıcı” süreçlerden.

Yapmalı/yapmamalı: Pilot projenin kısa kılavuzu

1- “Sıkıcı ama kârlı» süreçle başlayın. Müşteri hizmetleri chatbot’u herkesin ilk aklına gelen proje. Ama veriler, arka ofis oto­masyonunun çok daha yüksek getiri sağladı­ğını gösteriyor.

2- Yap/satın al kararını veriyle verin. MIT’nin bulgusuna göre uzmanlaşmış bir satıcıdan hazır çözüm almak %67 oranında başarılı olurken, şirket içi geliştirme sadece %33 başarı oranı taşıyor. Her şeyi kendiniz yapmaya çalışmak — özellikle düzenlenmiş sektörlerde — en pahalı hata.

3- 90 gün kuralını uygulayın. Orta ölçek­li firmalar pilottan üretime ortalama 90 günde geçerken, büyük şirketlerde bu süre 9 aya uzu­yor. Hız farkı teknolojiden değil, karar meka­nizmalarının çevikliğinden kaynaklanıyor.

4- Pilotu “iş problemi” olarak tanımla­yın, “teknoloji projesi” olarak değil. “Han­gi YZ modelini kullanalım?” diye sormayın. “Satış ekibimiz neden 4 saat müşteri araştır­ması yapıyor?” diye sorun. Doğru soru, doğru pilotu doğurur.

Son söz: BCG araştırmasına göre YZ’den gerçek değer üreten o %5’lik şirketler, geri­de kalanlardan beş kat fazla gelir artışı ve üç kat fazla maliyet düşüşü elde ediyor. Aradaki mesafe her geçen çeyrek büyüyor.

Pilot proje, şirketlerin YZ’ye açılan kapısı. Ama o kapıdan geçmek için teknoloji yetmiyor. Organizasyonu, insanı ve süreci dönüştürmek gerekiyor. Araf›ta kalmak bir tercih. Çıkış da öyle.