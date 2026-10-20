Z kuşağı neden isyan ediyor?

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Z kuşağı dünyanın her yerinde sokaklarda. Fransa’dan Nepal’e, Hindistan’dan Mada­gaskar’a kadar çok sayıda ülkede gençler ayak­lanıyor. Kimi eğitim sistemine, kimi işsizliğe, kimi de kendilerine gelecek vaat etmeyen siya­si düzene başkaldırıyor.

Üstelik bazı ülkelerde protestolar şiddet olaylarına dönüşmüş durumda. Fransa’da eği­tim sistemine daha fazla kaynak ayrılmasını ve daha iyi yaşam koşulları isteyen gençlerin gösterileri, Kuzey Afrikalı göçmen grupları ve anarşistler gibi farklı grupların da katılımıyla büyüdü. İspanya’dan Hindistan’a kadar dün­yanın birçok ülkesi de gençlik protestolarıyla çalkalanıyor.

Peki, Z kuşağı aslında ne istiyor?

Hamamböceği Partisi

Son yıllarda Z kuşağı dünyanın yeni siyasi aktörlerinden biri haline geldi. Bangladeş, Ne­pal, Peru ve Madagaskar’da gençlerin öncülük ettiği protestolar hükümetlerin devrilmesine kadar uzandı.

Hindistan’da ise genç işsizliği, üniversite sı­navındaki usulsüzlükler ve seçmen listelerin­deki manipülasyon iddialarına karşı gençler, “Hamamböceği Halk Partisi (CJP)” adlı çevri­miçi bir topluluk kurdu. Bu isim, Yüksek Mah­keme Başyargıcı Surya Kant’ın işsiz gençleri ve aktivistleri “hamamböcekleri” ve “toplu­mun parazitleri” olarak nitelendirmesine tep­ki olarak seçildi.

Son yılların en büyük protestolarını örgütle­yen hareket, eğitim bakanının istifasını sağla­dı. Hamamböceklerinin en zorlu koşullarda bi­le hayatta kalabilen canlılar olduğu düşünülür­se, zor koşullarda gelecek arayan gençlerin bu ismi seçmesi tesadüf olmasa gerek!

Gençler geleceklerini arıyor

Bu hareketlerin ortak noktası, gençlerin mevcut siyasi sistemin kendilerine vaat ettiği geleceğe artık inanmaması.

Bir yanda yolsuzluk, siyasi elitlerin ayrıca­lıkları ve temsil sorunu, diğer yanda işsizlik, hayat pahalılığı ve erişilemez konut fiyatları...

Gençler, anne babalarından daha iyi yaşa­yacaklarına ilişkin geleneksel toplumsal söz­leşmenin artık geçerli olmadığını düşünüyor. Haksız da sayılmazlar. ABD’den Avrupa’ya ka­dar gençlerin alım gücü düşerken iş bulmak ve ev sahibi olmak zorlaşıyor, orta sınıf eriyor.

Ancak Avrupa’da durum daha karmaşık. Yaş­lanan nüfus ve düşen doğum oranları nedeniy­le gençlerin seçmenler arasındaki ağırlığı aza­lıyor. Ülkelerin siyasi geleceğine giderek daha yaşlı bir seçmen kitlesi karar veriyor. Nitekim İngiltere’deki Brexit referandumu da kuşaklar arasındaki siyasi tercih farklılıklarının çarpıcı örneklerinden biriydi.

Avrupa’nın yeni hastalığı

Oxford Üniversitesi’nden siyaset bilim­ci Tim Vlandas bu durumu “Gerontonomia” kavramıyla açıklıyor: Yaşlı seçmenlerin siya­si ağırlığıyla demokratik yollarla sürdürülen ekonomik durgunluk. Avrupa’da 65 yaş üzerin­deki nüfus büyüdükçe hükümetlerin öncelik­leri değişiyor. Yaşlılar emekli maaşlarının ve konutlarının değerinin korunmasını, gençler ise eğitim, istihdam ve erişilebilir konut isti­yor. Sorun, bütün bu taleplerin aynı bütçeden karşılanması. Fransa’da genç işsizliği yüzde 20 civarında. Ekonomi bu yılın ikinci çeyreğinde büyümezken emeklilik harcamaları kamu har­camalarının yaklaşık dörtte birini oluşturuyor. Üstelik ülkenin borç yükü de oldukça yüksek.

Hükümetin önünde zor bir tercih var: Emek­lilerin kazanılmış haklarını mı koruyacak, gençlerin geleceğine mi yatırım yapacak?

İspanya’da ev sahibi yaşlılar, kiracı gençler

Kuşaklar arasındaki ekonomik uçurumun en görünür olduğu alanlardan biri konut pi­yasası. İspanya’da genç işsizliği yüzde 22’nin üzerinde. Konut fiyatları ücretlerden çok da­ha hızlı artarken gayrimenkul sahibi yaşlıların serveti büyüyor. Gençler ise ya 30’lu yaşlarına kadar aileleriyle yaşıyor ya da gelirlerinin bü­yük bölümünü kiraya ayırıyor.

İngiltere’de genç işsizliği yüzde 16 civa­rında. Özellikle Londra’da konut maliyetleri gençleri zorlarken, emekli maaşlarını koruyan “triple lock” (üçlü güvence sistemi), siyasi tar­tışmaların odağında. Sonuçta gençler, daha dü­şük yaşam standartları ve belirsiz bir gelecek­le karşı karşıya kalıyor. Bu nedenle geleneksel siyasetten dışlandığını düşünen gençlerin so­kak protestolarına ve sistem karşıtı hareket­lere yönelmesi şaşırtıcı değil. Dünyadaki ege­men sınıflar, orta sınıfı ortadan kaldırırken gençlerin ayaklanacağını hesaba katmadı bel­ki. Ancak şurası ortada, özellikle de Avrupa’da sorun yalnızca yaşlanan nüfus değil, yaşlanır­ken gençlerine nasıl bir gelecek bırakacağına henüz karar verememiş olması.