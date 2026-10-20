Z kuşağı neden isyan ediyor?
Z kuşağı dünyanın her yerinde sokaklarda. Fransa’dan Nepal’e, Hindistan’dan Madagaskar’a kadar çok sayıda ülkede gençler ayaklanıyor. Kimi eğitim sistemine, kimi işsizliğe, kimi de kendilerine gelecek vaat etmeyen siyasi düzene başkaldırıyor.
Üstelik bazı ülkelerde protestolar şiddet olaylarına dönüşmüş durumda. Fransa’da eğitim sistemine daha fazla kaynak ayrılmasını ve daha iyi yaşam koşulları isteyen gençlerin gösterileri, Kuzey Afrikalı göçmen grupları ve anarşistler gibi farklı grupların da katılımıyla büyüdü. İspanya’dan Hindistan’a kadar dünyanın birçok ülkesi de gençlik protestolarıyla çalkalanıyor.
Peki, Z kuşağı aslında ne istiyor?
Hamamböceği Partisi
Son yıllarda Z kuşağı dünyanın yeni siyasi aktörlerinden biri haline geldi. Bangladeş, Nepal, Peru ve Madagaskar’da gençlerin öncülük ettiği protestolar hükümetlerin devrilmesine kadar uzandı.
Hindistan’da ise genç işsizliği, üniversite sınavındaki usulsüzlükler ve seçmen listelerindeki manipülasyon iddialarına karşı gençler, “Hamamböceği Halk Partisi (CJP)” adlı çevrimiçi bir topluluk kurdu. Bu isim, Yüksek Mahkeme Başyargıcı Surya Kant’ın işsiz gençleri ve aktivistleri “hamamböcekleri” ve “toplumun parazitleri” olarak nitelendirmesine tepki olarak seçildi.
Son yılların en büyük protestolarını örgütleyen hareket, eğitim bakanının istifasını sağladı. Hamamböceklerinin en zorlu koşullarda bile hayatta kalabilen canlılar olduğu düşünülürse, zor koşullarda gelecek arayan gençlerin bu ismi seçmesi tesadüf olmasa gerek!
Gençler geleceklerini arıyor
Bu hareketlerin ortak noktası, gençlerin mevcut siyasi sistemin kendilerine vaat ettiği geleceğe artık inanmaması.
Bir yanda yolsuzluk, siyasi elitlerin ayrıcalıkları ve temsil sorunu, diğer yanda işsizlik, hayat pahalılığı ve erişilemez konut fiyatları...
Gençler, anne babalarından daha iyi yaşayacaklarına ilişkin geleneksel toplumsal sözleşmenin artık geçerli olmadığını düşünüyor. Haksız da sayılmazlar. ABD’den Avrupa’ya kadar gençlerin alım gücü düşerken iş bulmak ve ev sahibi olmak zorlaşıyor, orta sınıf eriyor.
Ancak Avrupa’da durum daha karmaşık. Yaşlanan nüfus ve düşen doğum oranları nedeniyle gençlerin seçmenler arasındaki ağırlığı azalıyor. Ülkelerin siyasi geleceğine giderek daha yaşlı bir seçmen kitlesi karar veriyor. Nitekim İngiltere’deki Brexit referandumu da kuşaklar arasındaki siyasi tercih farklılıklarının çarpıcı örneklerinden biriydi.
Avrupa’nın yeni hastalığı
Oxford Üniversitesi’nden siyaset bilimci Tim Vlandas bu durumu “Gerontonomia” kavramıyla açıklıyor: Yaşlı seçmenlerin siyasi ağırlığıyla demokratik yollarla sürdürülen ekonomik durgunluk. Avrupa’da 65 yaş üzerindeki nüfus büyüdükçe hükümetlerin öncelikleri değişiyor. Yaşlılar emekli maaşlarının ve konutlarının değerinin korunmasını, gençler ise eğitim, istihdam ve erişilebilir konut istiyor. Sorun, bütün bu taleplerin aynı bütçeden karşılanması. Fransa’da genç işsizliği yüzde 20 civarında. Ekonomi bu yılın ikinci çeyreğinde büyümezken emeklilik harcamaları kamu harcamalarının yaklaşık dörtte birini oluşturuyor. Üstelik ülkenin borç yükü de oldukça yüksek.
Hükümetin önünde zor bir tercih var: Emeklilerin kazanılmış haklarını mı koruyacak, gençlerin geleceğine mi yatırım yapacak?
İspanya’da ev sahibi yaşlılar, kiracı gençler
Kuşaklar arasındaki ekonomik uçurumun en görünür olduğu alanlardan biri konut piyasası. İspanya’da genç işsizliği yüzde 22’nin üzerinde. Konut fiyatları ücretlerden çok daha hızlı artarken gayrimenkul sahibi yaşlıların serveti büyüyor. Gençler ise ya 30’lu yaşlarına kadar aileleriyle yaşıyor ya da gelirlerinin büyük bölümünü kiraya ayırıyor.
İngiltere’de genç işsizliği yüzde 16 civarında. Özellikle Londra’da konut maliyetleri gençleri zorlarken, emekli maaşlarını koruyan “triple lock” (üçlü güvence sistemi), siyasi tartışmaların odağında. Sonuçta gençler, daha düşük yaşam standartları ve belirsiz bir gelecekle karşı karşıya kalıyor. Bu nedenle geleneksel siyasetten dışlandığını düşünen gençlerin sokak protestolarına ve sistem karşıtı hareketlere yönelmesi şaşırtıcı değil. Dünyadaki egemen sınıflar, orta sınıfı ortadan kaldırırken gençlerin ayaklanacağını hesaba katmadı belki. Ancak şurası ortada, özellikle de Avrupa’da sorun yalnızca yaşlanan nüfus değil, yaşlanırken gençlerine nasıl bir gelecek bırakacağına henüz karar verememiş olması.
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