Zafer Bayramı’ndan TEKNOFEST bayramına

Ramazan ÇAMOĞLU

Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’dan başlattığı kurtuluş mücadelemizin taçlandığı bugün 30 Ağustos Zafer Bayramımız. Tam 100 yıl önce bugün 30 Ağustos 1922 de Mustafa Kemal Atatürk’ün başkumandanlığında gerçekleşen Büyük Taarruz Meydan Muharebesi zafer ile sonuçlandı. Kutsal vatanın her karış toprağını kanıyla sulayan şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Dünyaya emsal bir bağımsızlık öyküsüydü yaratılan. İnanmış bir avuç askerin öncülüğünde, Anadolu insanının, Hasan İzzettin Dinamo’nun yazacağı Kutsal İsyan’ıydı. Yedi düvele karşı ‘hattı değil, sathı’ yürütüldü ve tamı tamına 3 yıl, 3 ay, 21 gün sürdü. Ve tüm bu süreç içerisinde Birinci Dünya Savaşı’ndan kalan kırık dökük teçhizata, kovulan düşmandan kalanlarla, ağırlıklı yurt dışından sağlanan silahlara sarıldı ‘kutsal isyancılar’. Belki de bu nedenledir ki Türk insanı en çok, ayrıntılarını 12'nci sayfamızda Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir’den öğrendiğimiz şekliyle kendini dünya çapında kanıtlayan ‘yerli ve milli savunma sanayimizle gurur duyuyor.

Genç Cumhuriyet’in büyük önem verdiği sektörlerin başında gelen savunma sanayi, ağırlıklı kamunun ve askeri vakıfların öncülüğünde büyürken, zamanla özel sektör de bu ekosisteme katıldı. Son 10 yılda yerlileşme hamlesinin etkisiyle hızlı büyüyen savunma endüstrisinin özel sektör temsilcileri, tesadüf olmadığına inandığım şekliyle bağımsızlık ateşinin yakıldığı Samsun’da da gücünü kanıtladı. Bugün ‘19 Mayıs meşalesini’ taşıyan kentimizde dünya devleriyle yarışan ‘yerli ve milli’ savunma sanayi şirketlerimiz yollarına emin adımlarla devam ediyor.

Örnek verecek olursak bu firmalardan biri olan gurur duyulacak başarılar elde eden Samsun Yurt Savunma (SYS), CANiK markasıyla başta ABD olmak üzere dünyanın 69 ülkesine 100 milyon doların üzerinde hafif silah ihracatı gerçekleştiriyor. Bir numaralı pazarı ABD/Florida'daki tesisi için yaptığı 25 milyon dolarlık yatırımı tamamlayarak 450 bin adet olan kapasitesini 700 bin adete çıkaracak. CANiK markası 2021 yılında Amerika’da pazar payını yüzde 5 artırırken, ABD'ye ihracatta 4'üncülükten dünya 3'üncülüğüne yükseldi. Üretimin yüzde 95’i ihracat ediliyor. Dünyada 12.7x99 mm uçaksavar üreten 5 firmadan biri. Yerli ve milli uçaksavarının dünyaya ihraç edilmesinin yanı sıra TSK'da birçok alanda kullanılıyor. Dünyada bu silahı üretebilen sadece 4 firma var. 5’incisi bir Türk firması.

Samsun Yurt Savunma (SYS) Yönetim Kurulu Başkanı H. Zafer Aral’dan çocuklarına, babası ve oluşturdukları marka için söyledikleri DÜNYA'nın hazırladığı ‘’İz Bırakan Babalar’’ kitabında bir anı olarak kalacak. H. Zafer Aral kitapta, “Bugün Samsun Yurt Savunma’nın global bir marka haline gelmesi, babam Cahit Aral'ın ve onun kattığı değerler sayesindedir. CANiK markamız ürünleri ile dünyanın her kıtasına Türk bayrağını gururla taşımaktayız. Yakın bir zamanda, CANiK sadece global bir marka değil Amerika, İngiltere ve Türkiye dahil dünyanın üç yerinde üretimi olan global bir müessese konumuna yükselmiş olacaktır. Babamın bunu görmesini ve bu başarıya şahit olmasını çok isterdim. Eminim ki o da gurur duyardı.”

TEKNOFEST gururunu yaşıyoruz

Kentimiz, hazırlıklarını yüksek heyecanla yürüttüğü bir önemli etkinliğe ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyor. Tüm sektörlere değen yapısı ile çok yakından takip etmemiz gereken teknolojinin kısa sürede Türkiye’deki bir numaralı etkinliğine dönüşen TEKNOFEST, Karadenizli gençlere ilham vermek üzere bugün Samsun’da hayata geçirildi. 2 milyon ziyaretçinin takip etmesi beklenen dünyanın en büyük Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’in, 30 Ağustos - 4 Eylül tarihlerinde Samsun’da gerçekleşeceğini öğrendiğimizde, bizde her yıl hazırlayıp, Türkiye geneli yayınladığımız Samsun Bölge Ekimizi TEKNOFEST’e özel hazırladık. Bir hafta önce ‘’Samsun TEKNOFEST Özel’’ dergimizi okuyucularımızla buluşturduk. Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun TSO, ilçe belediyeleri, STK’ları, firmalar, kurumlar ve kuruluşlar hemen hemen herkesin yer aldığı bir çalışma oldu.

Samsun’da TEKNOFEST öncesi yapılan hazırlıklar, projeler, kısaca Samsun’da ne yapılıyorsa ve yapılacaksa olabildiğince anlatmaya çalıştık. Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Samsun’u her yönüyle anlatan 4 sayfa yazısının yer aldığı çalışmamızda, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, özellikle TEKNOFEST’te ulaşımı rahatlatacak “Akıllı Şehir Trafik Güvenliği’’ projesinin tamamlandığını ve bunun yanında gerçekleştirdikleri birçok projeyi anlattı. Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı Canik belediyesi olarak yaptıkları TEKNOCANİK Hava Araçları eğitim projesi ve Canik Bilim Kampüsü projelerinden bahsetti. T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar’ın, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı ve TEKNOFEST İcra Kurulu Başkanı Fatih Kaçır’ın ve STK’ların, firmaların, kurum ve kuruluşların temsilcilerinin de haberleri yer aldı.

30 Ağustos Zaferi’nin 100’üncü yıldönümünü idrak ettiğimiz bugün, TEKNOFEST’e ev sahipliği yapmanın haklı gururunu yaşıyor Samsun, emeği geçenlere DÜNYA Ailesi olarak tebriklerimi sunuyorum.