Zamanında satmak da başarıdır
2026–2030 dönemi Türk şirketleri için sıradan bir ekonomik dalgalanma dönemi olmayacak. Bu kez mesele yalnızca talep daralması ya da kur oynaklığı değil. Küresel sermaye yeniden konumlanıyor, jeopolitik riskler ekonomik kararları doğrudan etkiliyor ve yapay zekâ birçok sektörde rekabetin doğasını değiştiriyor. Artık rekabet sadece fiyat ve kalite üzerinden değil; sermaye gücü, teknoloji kapasitesi ve dayanıklılık üzerinden yaşanıyor.
Dünya üretimi yeniden yer değiştiriyor. Tedarik zincirleri “en ucuz” olandan “en güvenli” olana doğru kayıyor. Devlet destekleri, yatırım teşvikleri ve teknoloji politikaları şirketlerin kaderini eskisinden daha fazla belirliyor. Bu yeni denklemde bazı Türk şirketleri büyüyecek. Ancak bazıları için daha zor bir soru gündeme gelecek: Bu yarışta sermaye ve teknoloji gücüyle devam edebilir miyim? Eğer cevap net değilse, o zaman masaya gelmesi gereken bir seçenek var: doğru zamanda exit.
Rekabet artık sermaye rekabetidir
Anadolu’da orta ölçekli bir üretici düşünelim. Yirmi yıldır ihracat yapıyor, pazarı var, markası biliniyor. Ancak borçla büyümüş. İşletme sermayesi baskı altında. Önümüzdeki üç yıl içinde dijitalleşme, otomasyon ve verimlilik yatırımı yapmak zorunda. Rakipleri ise daha ölçekli, daha düşük maliyetli ve daha hızlı karar alabiliyor.
Bu tabloyu sadece operasyonel başarıyla yönetmek mümkün değil. Çünkü mesele artık “iyi yönetmek” değil; rekabeti finanse edebilmek. Eğer şirket büyümek için ihtiyaç duyduğu sermayeye erişemiyorsa, her yeni sipariş aslında yeni bir risk yaratabilir. Kırılgan büyüme, ilk sert dalgada değeri hızla aşındırır.
Exit ne zaman masaya gelmeli?
Exit kriz anında yapılan bir hamle değildir. Aksine, hâlâ kontrol sizdeyken düşünülmesi gereken stratejik bir karardır.
Büyümek için ciddi teknoloji ve kapasite yatırımı gerekiyorsa ve mevcut sermaye yapısı bunu taşımıyorsa; kur ve faiz baskısı kârlılığı sistematik olarak eritiyorsa; serbest nakit akışı zayıflıyorsa; sektör konsolidasyona giriyor ve yatırımcı ilgisi artıyorsa… Bu koşullarda “biraz daha bekleyelim” yaklaşımı risklidir.
Değerleme pencereleri sonsuza kadar açık kalmaz. En iyi exit, alıcıların iştahlı olduğu dönemde yapılır; mecbur kalındığında değil.
Satmak değil, satılabilir hale gelmek
Satış kararı alındığında ilk yapılması gereken şey piyasaya çıkmak değildir. İlk adım, şirketi satılabilir hale getirmektir. Çünkü alıcı geçmişe değil, geleceğe yatırım yapar. Yatırım hikâyesi net olmalıdır. Şirket önümüzdeki beş yılda hangi trendden beslenecek? Jeopolitik riskleri nasıl yönetecek? Teknoloji dönüşüm planı var mı? Bu sorulara ikna edici cevap yoksa fiyat pazarlığı başlar.
Finansal şeffaflık kritik bir unsurdur. Segment bazlı kârlılık görünür olmalı, tek seferlik kalemler ayrıştırılmalı ve gerçek nakit üretim kapasitesi netleşmelidir. Belirsizlik her zaman iskonto yaratır.
Organizasyonun sürdürülebilirliği de gösterilmelidir. “Patron çekilirse şirket ayakta kalır mı?” sorusu artık her yatırımcının ilk sorusudur. Kurumsallaşma ve ikinci kademe liderlik değerlemenin parçasıdır.
Duygudan stratejiye
Türkiye’de şirket sahipliği çoğu zaman bir kimliktir. Emek, mücadele ve gurur içerir. Ancak iş dünyası duyguyla değil, rasyonel tercihlerle yönetilir.
Bazen büyümek cesarettir.
Bazen de satmak.
Önümüzdeki beş yıl zayıf bilançoları ve kırılgan iş modellerini affetmeyecek. Doğru zamanda yapılan bir exit; ortak için değer koruma, çalışan için daha güçlü bir yapıya entegrasyon ve şirket için sürdürülebilirlik anlamına gelebilir.
Asıl soru şudur: Bu şirketi ben mi daha iyi büyütürüm, yoksa daha güçlü bir sermaye yapısı mı? Cevap net değilse, exit bir zayıflık değil; stratejik bir tercihtir. Çünkü en iyi satış, zorunluluktan değil zamanlamadan doğar.
