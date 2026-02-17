Zamanında satmak da başarıdır

2026–2030 dönemi Türk şirketleri için sıradan bir ekonomik dalgalanma dö­nemi olmayacak. Bu kez mesele yalnızca talep daralması ya da kur oynaklığı değil. Küresel sermaye yeniden konumlanıyor, jeopolitik riskler ekonomik kararları doğ­rudan etkiliyor ve yapay zekâ birçok sek­törde rekabetin doğasını değiştiriyor. Ar­tık rekabet sadece fiyat ve kalite üzerinden değil; sermaye gücü, teknoloji kapasitesi ve dayanıklılık üzerinden yaşanıyor.

Dünya üretimi yeniden yer değiştiriyor. Tedarik zincirleri “en ucuz” olandan “en güvenli” olana doğru kayıyor. Devlet des­tekleri, yatırım teşvikleri ve teknoloji poli­tikaları şirketlerin kaderini eskisinden da­ha fazla belirliyor. Bu yeni denklemde bazı Türk şirketleri büyüyecek. Ancak bazıla­rı için daha zor bir soru gündeme gelecek: Bu yarışta sermaye ve teknoloji gücüyle de­vam edebilir miyim? Eğer cevap net değil­se, o zaman masaya gelmesi gereken bir se­çenek var: doğru zamanda exit.

Rekabet artık sermaye rekabetidir

Anadolu’da orta ölçekli bir üretici düşü­nelim. Yirmi yıldır ihracat yapıyor, pazarı var, markası biliniyor. Ancak borçla büyü­müş. İşletme sermayesi baskı altında. Önü­müzdeki üç yıl içinde dijitalleşme, otomas­yon ve verimlilik yatırımı yapmak zorun­da. Rakipleri ise daha ölçekli, daha düşük maliyetli ve daha hızlı karar alabiliyor.

Bu tabloyu sadece operasyonel başarıy­la yönetmek mümkün değil. Çünkü mesele artık “iyi yönetmek” değil; rekabeti finanse edebilmek. Eğer şirket büyümek için ihti­yaç duyduğu sermayeye erişemiyorsa, her yeni sipariş aslında yeni bir risk yaratabi­lir. Kırılgan büyüme, ilk sert dalgada değeri hızla aşındırır.

Exit ne zaman masaya gelmeli?

Exit kriz anında yapılan bir hamle değil­dir. Aksine, hâlâ kontrol sizdeyken düşü­nülmesi gereken stratejik bir karardır.

Büyümek için ciddi teknoloji ve kapasi­te yatırımı gerekiyorsa ve mevcut sermaye yapısı bunu taşımıyorsa; kur ve faiz baskısı kârlılığı sistematik olarak eritiyorsa; ser­best nakit akışı zayıflıyorsa; sektör kon­solidasyona giriyor ve yatırımcı ilgisi artı­yorsa… Bu koşullarda “biraz daha bekleye­lim” yaklaşımı risklidir.

Değerleme pencereleri sonsuza kadar açık kalmaz. En iyi exit, alıcıların iştahlı olduğu dönemde yapılır; mecbur kalındı­ğında değil.

Satmak değil, satılabilir hale gelmek

Satış kararı alındığında ilk yapılması gereken şey piyasaya çıkmak değildir. İlk adım, şirketi satılabilir hale getirmektir. Çünkü alıcı geçmişe değil, geleceğe yatırım yapar. Yatırım hikâyesi net olmalıdır. Şir­ket önümüzdeki beş yılda hangi trendden beslenecek? Jeopolitik riskleri nasıl yöne­tecek? Teknoloji dönüşüm planı var mı? Bu sorulara ikna edici cevap yoksa fiyat pazar­lığı başlar.

Finansal şeffaflık kritik bir unsurdur. Segment bazlı kârlılık görünür olmalı, tek seferlik kalemler ayrıştırılmalı ve gerçek nakit üretim kapasitesi netleşmelidir. Be­lirsizlik her zaman iskonto yaratır.

Organizasyonun sürdürülebilirliği de gösterilmelidir. “Patron çekilirse şirket ayakta kalır mı?” sorusu artık her yatı­rımcının ilk sorusudur. Kurumsallaşma ve ikinci kademe liderlik değerlemenin par­çasıdır.

Duygudan stratejiye

Türkiye’de şirket sahipliği çoğu zaman bir kimliktir. Emek, mücadele ve gurur içe­rir. Ancak iş dünyası duyguyla değil, rasyo­nel tercihlerle yönetilir.

Bazen büyümek cesarettir.

Bazen de satmak.

Önümüzdeki beş yıl zayıf bilançoları ve kırılgan iş modellerini affetmeyecek. Doğ­ru zamanda yapılan bir exit; ortak için de­ğer koruma, çalışan için daha güçlü bir ya­pıya entegrasyon ve şirket için sürdürüle­bilirlik anlamına gelebilir.

Asıl soru şudur: Bu şirketi ben mi daha iyi büyütürüm, yoksa daha güçlü bir ser­maye yapısı mı? Cevap net değilse, exit bir zayıflık değil; stratejik bir tercihtir. Çünkü en iyi satış, zorunluluktan değil zamanla­madan doğar.