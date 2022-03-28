Zapsu bu kez enerji şirketini satıyor

Türk siyasetinin olduğu kadar, ticaret hayatının da önemli aktörlerinden Zapsu Ailesi… Türkiye’nin önde gelen perakende mağazalarının kuruluşlarına imza atan Cüneyd Zapsu, bildiğiniz üzere AK Parti’nin kuruluş sürecinde de önemli görevler üstlendi. 2001 ile 2008 yılları arasında AK Parti’nin merkez yürütme kurulu üyesi olan Zapsu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da Başbakanlık döneminde danışmanlığını üstlenmişti. İş hayatına Almanya'da üniversiteye devam ettiği dönemde babasının kurduğu tekstil şirketiyle başlayan Zapsu, ardından önce kardeşi ile birlikte fındık ihracatına adım atmıştı. 1985 yılında Balsu Gıda'yı ve daha sonra Teksu'yu kuran Zapsu, 1995 yılında da BİM alışveriş mağazaları zincirini kurdu.

Ardından enerji işine giren Zapsu’nun bu alandaki en önemli yatırımı ise Solarpower Enerji Üretimi adlı şirketiydi. 2013 yılında kurulan bu şirket şimdilerde el değiştiriyor. 7 milyon TL’lik sermayesi bulunan firmayı ise tekstilde Anadolu’nun en önemli üreticilerinden olan Güçlü Grup alıyor. Adıyamanlı Güçlü Ailesi, Zapsu’nun firmasının tamamı için görüşmelerini tamamladı ve resmi onayları aldı.

1.500 ÇALIŞANI BULUNUYOR

Ticarete 1960 yılından önce başlayan Güçlü Ailesi, 1989 yılında zahirecilik ve tarım alanına yöneldi. 1990 yılında un üretimine başlayan Güçlü Grup, plastikten çuvala birçok alanda üretim yapıyor. Toplamda 15 fabrikaya sahip olan şirketin 415 bin metrekarelik tesislerinde 1.500 kişi çalışıyor. Şirketin Adıyaman’daki yaklaşık 40.000 metrekarelik tesisinde günlük 350 bin adet çuval üretiliyor. Dünyanın birçok ülkesine ihracat gerçekleştiren şirketin amiral gemisi ise Güçlü Dokuma Tekstil Taşımacılık ve Plastik Sanayi adlı şirketi. Bir dönem İSO İkinci 500 listesinde yer alan firmanın son açıklanan 2012 yılı verilerine göre cirosu 159 milyon TL’ydi. Şirket son dönemde enerjiye odaklandı ve bu alanda firmalar satın aldı.

Zapsu Ailesi’ne ait Solarpower Enerji Üretim A.Ş.’nin hisselerinin tamamını Güçlü Ailesi’ne ait Aceka Turizm ve İnşaat A.Ş., Altaylar Altyapı ve Malzeme Hizmetleri A.Ş., Bilgidar İletişim, Hazar Altyapı, Kent Altyapı, Lisola Elektrik Üretim, Onan Enerji Üretim, Eflak Enerji, Dimetoka Enerji, Varna Enerji, Segah Enerji, İsfahan Enerji, Buselik Enerji, Hersek Enerji ve Turaneli Enerji adlı şirketleri üzerinden gerçekleştirdi.