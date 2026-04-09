Zarar mahsubunda kritik detaylar

Kurumlar vergisi beyan dönemi baş­lamış bulunmaktadır. Beyannamede mahsup edilecek unsurlardan biri de “Geç­miş Yıllar Zararı” dır. Kurumlar vergisi be­yannamesinde, her yıla ilişkin tutarlar ayrı ayrı gösterilmek ve 5 yıldan fazla nakledil­memek şartıyla geçmiş yılların beyanname­lerinde yer alan zararlar kurum kazancın­dan indirilebilmektedir.

Mükelleflerce bir hesap dönemi içerisinde oluşan zararın, ta­kip eden 5 hesap döneminde oluşacak kâr­larla mahsup edilememesi halinde mah­sup imkanı ortadan kalkmaktadır. Geçmiş yıl zararlarının mahsubu yapılırken dikkat edilmesi gereken hususları hatırlatmakta fayda var. Zira dijital denetim sistemleri ile beyannameler analiz edilmekte ve hatalı ol­duğu düşünülen zarar mahsupları için mü­kellefler izaha davet edilmektedir.

Son beş yılın mali zararı mahsup edilebilir

Kurumlar Vergisi Kanununun 9. Maddesi­ne göre, 2020, 2021, 2022, 2023 ve 2024 yılı zararları 2025 yılı kurumlar vergisi beyanna­mesinde mahsup edilebilir. Ayrıca son beş yı­la ilişkin zararın her yıla ilişkin tutarının ay­rı ayrı beyannamede gösterilmesi gerekmek­tedir. Geçmiş yıl zararları mahsup edilirken bilançoda yer alan ticari zararlarını değil, ka­nunen kabul edilmeyen giderlerin ilavesin­den vergi mevzuatının izin verdiği indirim ve istisnaların düşülmesinden sonra ulaşıla­cak mali zarar esas alınmalıdır. Ticari bilanço zararı oluşan bir işletmenin kanunen kabul edilmeyen giderleri ticari bilanço zararından daha fazla ise vergi matrahı çıkacak ve devre­den bir zarar oluşmayacaktır.

2022 yılı zararı mahsup edilemez

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hükümlerinden yararlanan ku­rumlar vergisi mükelleflerinin, matrah artı­rımında bulundukları yıllara ait olup indirim konusu yapılmayan 2018 ila 2021 yıllarına ait geçmiş yıl zararlarının yarısı ile 2022 yılına ait zararının tamamı, 2023 ve müteakip yıl kârlarından mahsup edilmez.

Yurtdışı zararlarının mahsubu

Kurumların yurt dışı faaliyetlerinden za­rar doğması halinde, belirli koşullar dahi­linde kurum kazancından indirilebilmesi mümkün bulunmaktadır. Kurumların yurt dışı faaliyetlerinden doğan zararlarının mahsup edilebilmesi için; söz konusu zarar­ların Türkiye’de kurumlar vergisinden istis­na edilen kazançlarla ilgili olmaması ve beş yıldan fazla nakledilmemesi gerekmektedir. Ayrıca faaliyette bulundukları ülkenin vergi kanunlarına göre beyan ettikleri matrahla­rını her yıl o ülke mevzuatına göre denetim yetkisini haiz kuruluşlara incelettirip rapora bağlatmaları ve raporun aslı ile birlikte ter­cüme edilmiş bir örneğini Türkiye’deki ilgili vergi dairesine vermeleri şarttır.

Enflasyon düzeltmesi zararlarının mahsubu

Enflasyon düzeltmesi işlemleri 31.12.2023 tarihli bilançolara uygulanmış, düzeltmeden kaynaklanan kâr zarar, Enflasyon Düzeltme­si Kâr Zarar hesabında gösterilmiştir. 2024 hesap dönemine ait vergi matrahı ise düzel­tilmiş bilançoya göre tespit edilmiş ve düzelt­me işlemleri “Dönem Karı veya Zararı Hesa­bı”na devredilerek kapatılmıştır. Dolayısıyla Enflasyon Düzeltmesi Kâr Zarar hesabı 2023 yılı bilançolarının düzeltilmesi neticesinde kullanılmış ve sonrasında Dönem Kâr Zarar hesabıyla kapatılmıştır. 2023 yılı zararı 2024 ve sonraki dönemlerde mahsup edilebilir. 2023 bilançosu kârlı ancak düzeltme sonu­cu zarara dönüşmüşse bu zarar mahsup edi­lemez. 2024 yılı zararı mahsuba konu olacak­tır. Çünkü 2024 yılı zararı artık düzeltme kâr zararı değil dönem kârı zararı olmuştur.