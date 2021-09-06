Zayıf ABD verisi sonrası piyasa tepkisi

Zayıf ABD tarım dışı istihdam verisine rağmen dünya borsaları sınırlı satış ile haftayı kapattı. Tahvil ve dolar zayıflarken, başta altın olmak üzere değerli metaller yükselişini sürdürdü.

Yeni istihdamın, hizmet sektöründeki zayıflık nedeniyle, beklentilerin çok altında kaldığı, buna karşın ücret artışının görece güçlü olduğu veriyi ABD büyümesine bağlı piyasalar için ayı piyasası sinyali olarak oluyoruz.

Ancak reel faizlerin düşük olduğu ve küresel büyümenin güçlü olduğu konjonktür hisse senedi için halen pozitif. Kötü veri sonrası hisse senedi piyasalarındaki satışın sınırlı olması teknik olarak pozitif bir sinyal. Son 12 ayda borsadaki gerilemelerin sürekli ayı tuzağı çıkması kötü haber geldiğinde satışları sınırlıyor. Portföylerdeki nakit ve kısa vadeli sabit getirili araçlar olası bir düzeltmede hisse ağırlığını artırmakta kullanılıyor.

Türkiye varlıkları zayıf ABD verisi sonrası satıcılı bir seyir izledi. ABD hisselerinin hızla toparlanmasına rağmen MSCI Türkiye en kötü performans gösteren gelişmekte olan ülke endeksi. Türk Lirası küresel olarak zayıfl ayan dolara karşı değer kaybeden az sayıda para birimi arasında yer aldı. Biz tam tersine zayıf ABD verisinin Türkiye için pozitif olduğuna inanıyoruz.

Manşet enfl asyonun beklentilerin çok üzerinde geldiği bir ortamda Merkez Bankası’nın gıda dışı enfl asyon geriliyor diye faiz indirebileceği endişesi satışa gerekçe olarak gösteriliyor. Fed’in varlık alımını azaltmayı öteleyeceği ve doların küresel olarak değer kaybettiği bir ortamda Merkez Bankası’nın faiz indirimine başlayabileceği spekülasyonu yapılıyor.

Bize bu argüman pek anlamlı gelmiyor. Büyümenin güçlü, enflasyonun yüksek olduğu bir ortamda siyasetçi için büyümeyi artırmak değil, enfl asyonu düşürmek daha öncelikli olacaktır. Anketlerdeki güç kaybıyla birlikte baskın erken seçim ihtimalinin gündemden kalktığı bir ortamda Merkez Bankası’nın kasım ayından önce faiz indirmesini beklemiyoruz.

Zayıf ABD verisi sonrası gördüğümüz ve gerekçelendirmekte zorlandığımız satışa rağmen Borsa İstanbul için pozitif görüşümüzü koruyoruz. Fed’in varlık azaltılması kararını aralık ayında açıkladığı, dolardaki güçlenmenin sınırlı olduğu ve Merkez Bankası’nın faiz indirmekte aceleci davranmadığı baz senaryoda Türkiye varlıklarının dünyayı yenmeye devam edeceğine inanıyoruz.