Zekanın hammaddesi veri, her şirket bir veri şirketi oldu

Yapay zeka ve insan ilişkisi. Son dönemde en fazla sorgulanan konuların başında geliyor. Bu ilişki bir tehdit mi, yoksa fırsat mı?

Microsoft Türkiye CTO’su Onur Koç, “Bu bir iş birliği fırsatı. Daha önce hayal edip çözemediğimiz problemleri veya hayal edemediğimiz çözümleri hayata geçirmemizi sağlayabilecek bir iş birliği” diyor.

Ama şunun da altını çiziyor: “Sorumluluğun bizde olduğunu anlayıp, yapay zeka teknolojilerini yaşadığımız dünyayı daha iyileştirecek alanlardan kullanmamız önemli.”

Evet iklim krizi ile mücadeleden, teknolojiyi kullanma yöntemlerimize kadar her konuda olduğu gibi, sorumluluk bizde. Yani insanda. Teknoloji ise, sahip olduğumuz bir güç. Bu gücü iyiliğe mi dönüştüreceğiz, yoksa kötülüğe mi, bunu zaman gösterecek.

Microsoft, yaşadığımız dijital dönüşümün en önemli oyuncularından biri. Microsoft Türkiye CTO’su Onur Koç’la teknolojinin hayatımızı nasıl dönüştürdüğünü konuştuk:

Günümüzün iş merkezleri bulutta inşa ediliyor

“Birleşmiş milletlerin açıkladığı 17 SDG (Social Development Goals) sayesinde kişilerin, şirketlerin ve kamu yöneticilerinin bilinci artmaya başladı ama gidilecek çok yol var. Ormanlarımızı korumaktan, akıllı tarıma, hastalıkları önceden tespitinden, akıllı eğitim içerikleri ve okullara, tüm gezegendeki her evin, aracın, fabrikanın sürdürülebilir enerji kullanımına kadar birçok alanda teknolojiyi sadece insanların hayatını iyileştirmek için değil, yaşadığımız gezegendeki tüm canlıların hayatını iyileştirmek için kullanmalıyız. Fırsat eşitliği de bunun parçası. Teknolojiye zengin-fakir, kadın-erkek, engelli- engelsiz, KOBİ, startup, holding gibi herkesin ulaşabilmesi çok önemli. Özellikle bulut teknolojileri sayesinde artık bu eşitlik sağlanmaya başladı. Günümüzün iş merkezleri bulutta inşa ediliyor.”

Sektör uzmanını, teknolojistle bir araya getirmek gerek

“Biz Microsoft olarak her şirketin bir yazılım ve veri şirketi olduğuna inanıyoruz artık. Yazılım teknolojileri sayesinde sektörü ne olursa olsun şirketler yarattığı projelerle müşterilerine yeni akıllı deneyimler sunuyor, çalışanlarının üretken olmasını sağlıyor, inovatif zeki ürün ve hizmetler geliştirebiliyorlar. Bu zekanın hammaddesi de veri. Rakiplerinden önde olmak isteyen şirketler iyi yazılımcılara, konusunu bilen sektör uzmanlarına ve sahip oldukları veriye değer vermeli sahip çıkmalı. Bu kaynakları inovatif projelerde harmanlayan kültüre sahip olmalı. Bence en büyük zorluk konusunda tecrübeli endüstri uzmanı ile yetenekli teknolojistleri bir araya getirmek. Örneğin sağlık alanında bir çözüm üretmek sadece teknolojistler veya sadece sağlık sektörünü bilen kişilerle olmuyor. Sektör uzmanını, teknolojistle bir araya getirmek her sektörde inovatif dijital çözümler üretmek için çok kritik.”

Quantum mimarisi bir insan ömrü süren problemleri çözecek “Algoritmaların veriyi işlediği ve öğrendiği bir dünyada micro işlemci mimarisi eski kaldı. Var olan işlemcileri binlerce milyonlarca kat hızlı yapamayacağız ama üretilen veri inanılmaz bir hızda artıyor. Quatum mimarisi ile yapılan bilgisayarlar bize bu hızı sağlayacak. 10 yıl sonra çocuklarımızın kullandığı Quantum mimarisi işlemcilerin olduğu bilgisayarlar şu anda kullandığımız bilgisayarlardan binlerce kat hızlı olacak. Uzay bilimlerinden, jeolojiye, finans simülasyonlarından, DNA araştırmalarına yüksek verinin algoritmalarla incelendiği birçok alanda daha önce çözümleri aylar, yıllar veya bir insan ömrü süren problemleri çözmemizi sağlayacak.”

Çocuklar İçin Yapay Zekanın Sırları

Microsoft Türkiye CTO’su Onur Koç, “Çocuklar için Yapay Zekanın Sırları" isimli kitabın yazarı. Koç şunları söylüyor çocukların yapay zeka ile ilişkisine yönelik: “Bu kitabın amacı ilkokul çocuklarımıza insanı programlardan ve robotlardan ayırt eden en önemli özelliklerimizin hayal gücü ve yaratıcılığımız olduğunu göstermek. Fiziksel ve dijital dünya arasındaki dengenin önemini ve nasıl kurabileceklerini göstermek. Yapay Zeka teknolojileri, algoritma, veri, sürdürülebilir enerji, arttırılmış gerçeklik, 3 boyutlu yazıcı gibi tanımları onların anlayacağı bir dille açıklamak. Yapay Zeka teknolojilerinin sağlığı, eğitimi, üretimi, tarımı nasıl değiştirebileceğini, yaşadığımız dünyada pozitif bir etki bırakacak çözümleri örnekleri ile eğlenerek vermek. Her bölümün sonunda da ucu açık sorularımız var. Her sorunun bir doğru cevabı yok. Önemli olan çocukların araştırma yapması, kendi cevaplarını bulması, aynı probleme farklı çözümleri arkadaşları ve aileleri ile karşılaştırması ve birbirlerinden öğrenmesi. Günümüzde artık her çocuğun biricik olduğunu kabul etmemiz gerekiyor, teknoloji ile çocuğa özgü kişisel akıllı eğitim içerikleri sağlayabiliyoruz. AR teknolojileri sayesinde deneyimsel içeriklerden öğrenebiliyorlar. Ya da MineCraft gibi araçlar kullanarak projeler simülasyon ortamları yaratabiliyorlar. Örneğin bu sene globalde MineCraft proje yarışması düzenleyeceğiz, konu sürdürülebilirlik ve kültür mirasları olacak. Teknoloji eğitimde engelleri de kaldırıyor. Okullardaki veriyi inceleyerek öğrenci, okul ve ülke bazında tahminler yapılabiliyor artık. Günün sonunda en önemli hazinemiz çocuklarımızın hayal gücü ve yaratıcılığını unutmamalıyız.”