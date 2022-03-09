Zeytin ağaçları yok edilmemeli...

Zeytinliklerin maden işletmelerine açılması kararı tepkilere yol açtı. 400 bin insanın geçimini sağladığı 198 milyon zeytin ağacı feda edilmemeli, karar iptal edilmeli...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 1 Mart tarihli yönetmeliği ”Ülkenin elektrik ihtiyacını karşılamak için, tapuda zeytinlik olarak kayıtlı alanlarda madencilik yapılmasına” izin verdi. Bununla, ülkenin tüm zeytin alanlarında fiilen madencilik yapma onayı çıktı.

Zeytinin ana yetiştirme alanı olan Ege bölgesinde, zeytin yetiştiricileri ve meslek odaları, zeytinliklerin madencilerin lobi faaliyetlerine kurban edilmemesini isteyerek, daha önce yedi kez önlenen girişimin iptalini talep etti. Edremit Körfezi Zeytin ve Zeytinyağı Üreticileri Dernekler Federasyonu ‘’Zeytinlik alanlarımızın yok edilmesinin önünü açmaya vesile olacak bu yanlıştan acilen dönülmesini istiyoruz‘’ açıklamasını yaptı.

Dünyada 900 milyon zeytin ağacı bulunuyor. Türkiye, dünyada zeytin ağacında İspanya’nın ardından 198 milyon zeytin ağacıyla ikinci sırada yer alıyor. Bununla 2021 yılında 1,7 milyon ton zeytin, 236 bin ton zeytinyağı üretildi. Bu açık değerlere karşılık, 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerin Aşılattırılması Hakkında Kanun’u ortadan kaldırmak için 7 yasa teklifi yapıldı, hepsi TBMM’den geri döndü. Bu kez yürütme yetkisi Tarım Bakanlığı’nda olan bir yasa, Enerji Bakanlığı’nın çıkardığı ve hukuk çatısına aykırı olan bir ‘’Yönetmelik‘’ ile tepelenmeye çalışılıyor.

Çanakkale’den başlayarak bütün Ege’de, Akdeniz’in doğusu ve Güney Doğu Anadolu’da zeytinlikler, yüz yıllar boyunca halkın önemli gelir elde ettiği tarım alanlarıdır. Üstelik ilginçtir, Ukrayna müdahalesinden hemen sonra, Ticaret Bakanlığı bir dizi üründe arz yetersizliği olacağını öngörüp, bu ürünleri ‘’stratejik‘’ olarak kabul etmiş, ihracatını durdurmuştu. İhracı yasaklanan ürünler arasında zeytinyağı da yer alıyor.

Üç kuruşluk düşük kalorili kömürü çıkarma adına, zeytinlikleri yok etmekle verilecek zararın, ülkenin petrol alanından sonra en büyük açığı olan ham yağ alanında, yeni bir arz yetersizliği oluşturarak ‘’gedik’’ yaratacağı unutulmamalıdır.

Zeytinliklerin madenciliğe açılması bana göre son derece yanlıştır. Bu karardan hemen vazgeçilmelidir. Bir avuç madencinin rant hırsı adına, 400 bin insanın geçimini sağladığı 198 milyon zeytin ağacı feda edilmemeli, buna benim bir isyanım var...

GÜNÜN SÖZÜ:

Petrol fiyatı 135 $’a fırlarken, altın ve tüm metallerin fiyatı artıyor, yükseliş sürecek, etkileri bakalım ne olacak ?