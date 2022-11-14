Zeytini ‘katır’ taşıyor ama Milas, AB coğrafi işaretiyle 40 milyon doları gözlüyor

IC İçtaş Enerji ile Limak Enerji’nin yüzde 50’şer payla ortak oldukları Yeniköy Kemerköy (YK) Enerji Yönetim Kurulu Başkanvekili ve Genel Müdürü Mesut Serhat Dinç, davet etti:

- Milas 8. Zeytin Hasat Şenliği’ne bekliyoruz. Bu yıl sponsor değiliz ama kömür çıkarma işlemi tamamlanmış sahalarımızdaki 22 bin 100 zeytin ağacı ile Milas’taki büyük üreticiler arasındayız.

Şeref Oğuz ile birlikte Mesut Serhat Dinç’in davetiyle Muğla’nın Milas ilçesinin 8. Zeytin Hasat Şenliğine katıldık. Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Milas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Reşit Özer, Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, CHP Muğla Milletvekilleri Suat Özcan, Mürsel Alban ve Süleyman Girgin’in de yer aldığı kortejde yürüdük.

Atapark’taki açılış töreninde kürsüye ilk çıkan MİTSO Başkanı Reşit Özer oldu:

- 2013-2015 döneminde Milas Memecik Zeytinine coğrafi işaret için yola çıktık. Bizim hedefimizde AB Coğrafi İşareti vardı. 2 yıl önce AB Coğrafi İşaretine kavuştuk. Böylece Milas Zeytinyağı için ihracatın önü daha fazla açıldı.

İlçede 75’e yakın yağhane, 90 dolayında zeytin-zeytinyağı markası olduğunu belirtti:

- İki markamız ABD’ye ihracata başladı. Almanya, İsviçre, Katar, Uzak Doğu derken ihracatımız artıyor. Yalnız, ihracat pazarlarında “erken hasat, soğuk sıkım ve polifenolü yüksek” zeytinyağı isteniyor.

Üreticileri uyardı:

- Topladığımız zeytinleri çuvala değil kasalara koyalım, bekletmeden sıkıma gönderelim, krom tanklar kullanalım ki zeytinyağımızın kalitesini koruyalım.

Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı, 14 bin çiftçiyi temsil ettiğinin altını çizdi:

- Bölgemizde 60 köyün ana geçim kaynağı zeytincilik. Dağlık bölgelerde yol sıkıntısı yaşıyoruz. Bu dönemde bile hâlâ eşek sırtında, katır sırtında zeytin taşımak zorunda kalıyoruz. Dağlık bölgelerimize “zeytin yolu” istiyoruz.

Tarım enflasyonunun yüzde 145 olduğunu kaydetti:

- İlaçtan gübreye, mazota kadar yükselen girdi maliyeti üreticiler olarak bizi zorluyor. 80 kuruşluk prim desteği düşük kalıyor. Prim artışı gerekiyor.

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, 12-13 yıl önceye döndü:

- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) Genel Kurulu sırasında Ankara’da Milas standı açmıştık. Bir öğretim üyesi stantta zeytinyağımızı tattı,“Milas’ta zeytin olduğunu bilmiyordum” dedi. Bu, bizim tanıtım eksikliğimizi ortaya koydu.

Zeytin Hasat Şenliği'nin Karabük Valisi Fuat Gürel’in Milas Kaymakamlığı dönemindeki öncülüğü ile başladığını anımsattı:

- Hasat Şenliği ile birlikte Milas zeytini ve zeytinyağının adı öne çıktı. Ticaret ve Sanayi Odamızın girişimleriyle Türkiye’nin AB Coğrafi İşareti alan ilk zeytini“Memecik” oldu.

Ardından ekledi:

- Milas’ın zeytinyağı ihracatı halen 6 milyon dolar dolayında seyrediyor. Oysa AB Coğrafi İşareti, ihracatımızı 40 milyon dolara taşıyabilir.

Tokat, geçen yılki şenliklere Muğla Valisi ile Milas Kaymakamı’nın da katıldığına işaret etti:

- Bu yıl valimiz, kaymakamımız bizi Zeytin Hasat Şenliğinde yalnız bıraktı. Valilik kararıyla bütün resmi kurumlar şenliğimizden desteğini çekti. AB Coğrafi İşareti gururunu birlikte yaşamak varken neden yalnız bırakıldık?

CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, Ziraat Odası Başkanı Atıcı’nın sözlerine dikkat çekti:

- Ziraat Odası Başkanımız bu dönemde hâlâ katır sırtında zeytin taşıdıklarını söylüyor. Bu dönemde katır sırtında taşımaya mecbur bırakılmak, zeytine ihanettir. Derhal dağlık bölgelerde “zeytin yolu” açılmalıdır.

“Memecik”e AB Coğrafi İşareti, Milas’ta zeytin-zeytinyağı çıtasını her geçen yıl yukarı taşıyor…

Milas, zeytinyağı ihracat gelirinde 40 milyon doları yakalamak için kolları sıvamış bulunuyor…

Bu sene mahsul çok iyi neredeyse ağaçlar kırılacak gibi

MİLAS Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Reşit Özer, Milas’taki zeytin ağacı sayısının 13 milyon 200 bin dolayında olduğunu belirtti:

- Milas’ta yaşı 3 bin yılı aşan zeytin ağaçlarımız da var. Yıllık zeytinyağı üretimimiz ortalama 18 bin 500 ton dolayında olurdu. Bu yıl mahsul çok iyi. Tabiri caizse neredeyse ağaçlar kırılacak gibi zeytin dolu…

Milas’ta bu yılki zeytinyağı üretiminin 30-35 bin tonu bulabileceğini vurguladı:

- Zeytinyağı üretelim ama sofralık zeytin konusunu da ihmal etmeyelim. Sofralık zeytine de çok talep var. O talebi de dikkate alalım.

Milas’ta TPE’de coğrafi işaret aldıkları ürün sayısının 9 olduğuna dikkat çekti:

- Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında ve aynı zamanda odamızın kuruluşunun 100’üncü yılında coğrafi işaretli ürün sayımızı 23’e çıkarmayı hedefliyoruz. Bunun için yoğun şekilde çalışıyoruz.

Zeytini ağaçlarını ölümsüz yapan toprak altındaki yumrusudur

YENİKÖY Kemerköy (YK) Enerji Genel Müdürü Serhat Dinç’le birlik Milas 8. Zeytin Hasat Şenliği töreni sonrası kömür çıkarma işlemlerinin tamamlanmasının ardından zeytinlik haline dönüşmüş alanları gezdik.

Serhat Dinç, yolda Milas Belediyesi’nin bazı kavşaklara taşıdığı zeytin ağaçlarını gösterdi:

- Bakın, zeytin ağacı taşındığı yerde de gayet güzel yaşıyor, gelişiyor.

Madenden zeytin bahçesine dönüşmüş alana taşınan bazı ağaçlara işaret etti:

- Bakın burada 2015 yılında taşınmış zeytin ağacı var. Kömür çıkarma işlemi süren alandan buraya taşındı. Gelişiyor, zeytin verimi de iyi şekilde sürüyor. Bu alana geçen yıl ve bu yıl da taşınan 300 zeytin ağacı var.

YK Enerji’nin danışmanı, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Mücahit Taha Özkaya, zeytin ağacının önemli özelliğine vurgu yaptı:

- Zeytin ağacını ölümsüz kılan toprak altındaki yumrusudur. Yumrusu ile birlikte taşındığında zeytin ağacı yeni yerinde de yaşamını sürdürür.

Şeref Oğuz sordu:

- Hocam, zeytin ağacını düşünüp, alttaki kömürden vazgeçmek mi daha doğru, zeytin ağacından mı?

Prof. Özkaya yanıtladı:

- İkisinden de vazgeçmeye gerek yok. Zeytin ağacını başka yere taşıyıp, kömürü çıkarırsınız. O alanda kömür bitince yeniden zeytinlik haline getirirsiniz.