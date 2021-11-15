Zeytinyağına AB coğrafi işareti işe yaradı, Milas marka atağına geçti

YK Enerji (Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş Genel Müdürü Mesut Serhat Dinçdavet etti:

- 7. Milas Zeytin Hasat Şenlikleri’nin sponsoruyuz. Hasata bizimle katılmanızı bekliyoruz.

Serhat Dinç’in daveti üzerine Milas’ın zeytin hasat şenliklerine gittim. Muğla Valisi Orhan Tavlı, CHP Muğla Milletvekilleri Mürsel Alban, Burak Erbay, Suat Özcan, AK Parti Muğla Milletvekilleri Yavuz Demir, Yelda Erol Gökcan, İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Milas Ticaret ve Sanayi Odası (MİTSO) Başkanı Reşit Özer’in de yer aldığı hasat şenliği yürüyüşüne katıldım.

Yürüyüşün ardından gerçekleşen törende kürsüye ilk çıkan Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat,MİTSO Başkanı Reşit Özer’e teşekkürle söze girdi:

- Milas zeytinyağı, MİTSO’nun girişimleriyle geçen yıl aralık ayının ikinci yarısında Avrupa Birliği’nden (AB) coğrafi işaret tescili aldı. Milas, böylelikle zeytinyağında ülkemizde bir ilki başarmış oldu.

AB’nin coğrafi işaretinin Milas’ın zeytinyağı sektörü için yeni bir başlangıç olduğunu belirtti:

- AB’nin coğrafi işareti ile birlikte Milas’taki üreticilerimiz zeytinyağında markalaşma yarışına girdi. Milas’ın zeytinyağı markası sayısı 70-80 dolayına yükseldi.

Muğla Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak da Reşit Özer’e teşekkür etti:

- MİTSO’nun girişimiyle Milas zeytinyağının AB coğrafi işaret tesciline kavuşması, ilçemizi zeytinyağının başkenti yapacak. AB coğrafi işaretiyle birlikte Milas zeytinyağına talep artışı gözlemledik. İhracatı da tetikleyen etkisi oldu.

Vali Orhan Tavlı’nın önderliğinde hazırladıkları projeye değindi:

- Öncelikle zeytin ağaçlarımızdaki hastalıklar saptanıp müdahale edilecek. “Tarım 4.0” uygulamalarıyla zeytin ağaçlarının hastalıkları erken belirlenip giderilecek.

Başta Milas olmak üzere Muğla’daki zeytinlikler arasından 500 dönümlük bir uygulama bahçesi oluşturduklarını bildirdi:

-Güney Ege Kalkınma Ajansı ve Sıtkı Koçman Üniversitesi zeytinyağı fabrikalarının atık sularıyla ilgili proje üzerinde çalışıyor. Bu projeyle derelerimizin, göllerimizin kirlenmesi engellenecek.

Zeytin üreticilerine şu çağrıyı yaptı:

- Dayanışma içinde üretip, pazara çıkmak gerekiyor. Marmarabirlik bunu çok güzel başarıyor. Marmarabirlik sayesinde o bölgenin ürünleri 75 ülkeye uzanıyor. Çatı örgüt, kooperatif kurup birlikte yol almalısınız.

İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, şu mesajı verdi:

- Zeytin ağaçlarını daha fazla korumamız gereken bir dönemdeyiz. Gelin Zeytincilik Enstitüsü kuralım, zeytin ağaçlarına sahip çıkalım.

CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, çiftçiden yükselen talepleri özetledi:

-Zeytin üreticisi başta olmak üzere çiftçinin tarım araçlarında kullandığı mazotta, benzinde yüzde 50 indirim yapın. Gübrede aynı şekilde indirime gidin. Ayrıca, çiftçinin tarım araçlarını, aletlerini haciz kapsamı dışında tutacak mevzuat çıkarın.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, kentin zeytin ağacı varlığı üzerinde durdu:

-Muğla’da 17 milyon zeytin ağacı var. Bunun 11 milyonu Milas’ta. Zeytin, bereket, bolluk, refah demektir. Milaslılar’ı zeytin ve zeytinyağı başarılarından dolayı tebrik ediyorum.

Türkiye’de zeytinyağına coğrafi işaret alan ilk üretim merkezi Ayvalık oldu.

Ancak, Ayvalık coğrafi işareti AB nezdinde bir düzeye taşıyamadı.

Ardından sofralık yeşil zeytinde ağırlığı olan Akhisar, zeytinyağında da iddiasını ortaya koydu.

Ancak, zeytinyağında AB’nin coğrafi işaretini Türkiye’ye ilk getiren Milas oldu. Bu adımla birlikte Milas, şu sloganı kullanma gücüne kavuştu:

- Tadında Milas var…

Milas, zeytinyağında AB’nin coğrafi işaretini aldıktan sonra haklı şekilde öne çıkıyor… Ancak, zeytinyağı tesislerinin arıtma sistemlerini kurmakta geç kaldıkları anlaşılıyor…

MALİYETLER ARTIYOR, ‘ÇİFTÇİYE KAZANDIRAN FİYAT’ GEREKİYOR

AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, “7. Milas Zeytin Hasat Şenlikleri”nde kürsüye Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli sürpriziyle çıktı: -Tarım ve Orman Bakanımız şu anda telefonda. Kendisi telefondan da olsa sizlere hitap edecek.

Demir, telefonu mikrofona tuttu, Pakdemirli konuştu:

- Ben de bir zeytinyağı müstahsiliyim. Sektörü yakından bilirim. Ardından itirafta bulundu:

- Milas’ın zeytin ve zeytinyağındaki başarısını bilmiyordum. Son yıllarda öğrendim. Demir, törende konuşan CHP Muğla Milletvekillerinin çiftçilerin sıkıntılarını dile getirdiğini aktardı, Pakdemirli yanıt verdi:

- Dünyada birçok üründe sıkıntı yaşanıyor. Bu durum ülkemize de yansıyor. Dünyadaki fiyat artışlarının çiftçinin maliyetlerini de yukarı taşıdığının farkındayız, biliyoruz. Bu nedenle çiftçiye para kazandıracak fiyat yapısı oluşturmaya gayret ediyoruz. Son 3 yıldır tarım ürünlerinde “maliyetfiyat dengesi”ni iyi kurduklarını iddia etti:

- Son 3 yıldır çiftçinin üretimden kazanmasını sağlamaya çalışıyoruz. İmkanlar içerisinde çiftçilerimize destek veriyoruz.

Zeytin iktidar partisi ile muhalefeti zeybekte buluşturdu

CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, “7. Milas Zeytin Hasat Şenliği” kapsamında gerçekleşen yürüyüşe işaret etti:

-Zeytin, muhalefet ve iktidar milletvekillerini biraraya getirdi, birlikte zeybek oynamamızı sağladı.

Ardından öğrencilik yıllarına uzandı:

- Babam beni portakal sayesinde okuttu, avukat oldum. Hukuk fakültesinde okurken baktım, bizim bahçeden 50 kuruşa çıkan portakal İstanbul’da 5 liraya satılıyordu. Yani, aradan birileri kazanıyordu. Doğrudan kendimiz satalım dedik, başaramadık. Üretici bunu becermeli. Sonra madenlere değindi:

- Başta zeytinlikler olmak üzere ağaçları ve tarım alanlarını madenlere feda etmeyelim. Kimsenin kazancına karşı çıkmıyorum. Ancak, “madentarım dengesi”ni doğru kurmalıyız.

YK Enerji’nin 22 bin 100 zeytin ağacı var

7. ZEYTİN Hasat Şenlikleri için Milas’a gitmişken YK Enerji’nin Kemerköy ve Yeniköy Santrallerini gezdim, Genel Müdür Mesut Serhat Dinç, Genel Müdür Yardımcısı Burkay Türe, Kurumsal İlişkiler Direktörü Canan Baykız ve Limak Kurumsal İlişkiler Direktörü Sevan Kılıçyan’la sohbet ettik.

Serhat Dinç, YK Enerji’nin zeytin ağacı varlıklarına işaret etti:

- Kemerköy ve Yeniköy Santrallerinde bölgeden çıkardığımız kömürü kullanıyoruz. Karacaağaç’taki eski döküm alanımızda şu anda 6 bin 700 zeytin ağacımız var. Şirketin bölgede toplamda 22 bin 100 zeytin ağacının olduğunu belirtti:

- Bu ağaçlardan yılda 40 ton zeytin alıyoruz. Yılda 8 ton soğuk sıkım zeytinyağı elde ediyoruz ama ticaretini yapmıyoruz.