Ziller ‘negatifler’ için çaldı!

Pandemide ikinci eğitim-öğretim döneminin okul zili çaldı. Bu yıl bir önceki dönemden farklı olarak aşı ve PCR testi zorunluluğuyla okullar kapılarını açtı. Araştırmalara göre her dört veliden biri “Ne aşı olurum, ne de PCR testi yaptırırım” diyor. Asıl hedef ise okulları sürdürülebilir şekilde açık tutabilmek…

Dünya Bankası’nın yaptığı hesaplamaya göre pandemi döneminde temel eğitim döneminde olan nesil, gelecek kazancından 10 trilyon dolar kaybetmiş durumda. Yeterli eğitimin alınamaması ve virüsün yarattığı psikolojik etkilerin bu kayba neden olacağını hesaplayan Dünya Bankası’nın bu raporu, birçok ülkede eğitimle ilgili katı tedbirler alınmasına neden oldu. Bir dönemi daha kaybetmeye tahammül bulunmadığını belirten eğitim uzmanlarının önündeki en büyük sorun ise koronavirüs ve onun etkilerini tümüyle reddeden kesim. 2021-2022 Eğitim-Öğretim Dönemi işte bu ikilemle başladı. Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’nın Bilim Kurulu’nun kararları doğrultusunda açıkladığı sağlıklı eğitim hayatını hedefl eyen yönetmelik çok net. Yönetmelikte velisinden kantin çalışanına, öğretmenden servis şoförüne kadar sektörün tüm oyuncularından koronavirüs aşısı yaptırması talep ediliyor. Aşısı olmayanların ise okul bahçesine dahi PCR testinde “negatif” raporunu sunmadan girmesi yasaklanıyor. İşte Türkiye’deki yaklaşık 18,5 milyon öğrenci böyle bir ortamda bugün okullarda yüz yüze eğitime başladı. Öğretmenlerin yüzde 76’sı çift doz aşılı Aşı kararsızlığı öğretmenler arasında yüksek. Yaz boyunca yapılan kampanyalarla aşılama oranının arttığı görülüyor. Toplam 1 milyon 117 bin öğretmen arasında aşı kararsızlığı daha çok gençler arasında görülüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın verdiği bilgiye göre birinci doz aşı yaptıran öğretmenlerin oranı yüzde 84,06. İkinci doz aşı olan öğretmenlerin oranı ise yüzde 72,57. Öğretmenler arasında aşılanma oranı toplum ortalamasının yaklaşık 20 puan üzerinde olsa da aşılanmayanları da ikna etmek için bazı kararlar alındı. Türkiye Özel Okullar Derneği, bünyesindeki öğretmenler dahil tüm çalışanlardan aşılanmalarını istiyor. Devlette ise aşı kararsızları her hafta istenilen PCR testi sonucuyla ikna edilmeye çalışılıyor.

Aşı karşıtı veliler PCR da istemiyor Aşı kararsızı öğretmenler gibi aşı tereddüdü yaşayan veliler de okullarda güvenli bir eğitim-öğrenim dönemi geçirilmesi için ikna edilmeye çalışılıyor. Aşı yaptıran veliler çocuklarını, aşısız bir evden gelen akranıyla yan yana oturtmak istemiyor. Aşı yaptırmayanlar ise zorlamayı “insan haklarına aykırı” buluyor. 15 yaşın üzerindeki çocuklara koronavirüs aşısı randevuları açıldığında veliler ikiye bölündü. Bir kısmı “Soru işaretleriyle dolu bir aşıyı çocuğuma yaptırmamı kimse benden beklemesin” diyecek kadar sert bir şekilde karşı. Diğer kesim ise aşı yaptırdığı çocuğunu, aşısız akranıyla aynı sınıfa göndererek riske girmeyi insan haklarına aykırı buluyor. Kamu yönetimine bakıldığında velilerin tümünün aşıya yönlendirilmesi hedefiyle PCR testi zorunluluğu gündemde. IPSOS’un son araştırması, eğitim hayatındaki bu ikilemin sanılandan daha büyük sıkıntı oluşturacağının sinyallerini veriyor. Araştırmaya göre okullarda aşı ve PCR testi zorunluluğunu destekleyenlerin oranı yüzde 65. Yüzde 17 böyle bir zorunluluğa karşı olduğunu belirtirken, yüzde 18’lik kesim fikrini belirtmemiş. Aynı şekilde aşı yaptırmayanların yüzde 39’u, PCR zorunluluğu gelirse aşı yaptıracağını belirtiyor. Yüzde 18’lk bir grup ise “Aşı yaptırmam ama düzenli PCR veririm” diyor. Araştırmaya göre her dört veliden biri “Ne aşı yaptırırım ne de PCR testi veririm” görüşünde.

Bu dönem okul harcamaları %115 arttı

PayTR'ın okula dönüş döneminde yapılan harcamaları inceleyerek hazırladığı rapora göre bu yıl ailelerin cebinden çıkan para geçen yıla göre yüzde 115 daha fazla. Rapora göre Ağustos 2021’de kitap ve kırtasiye alışverişlerinde bir önceki yıla oranla adet bazında yüzde 23 artış, tutar bazında ise yüzde 115 artış görüldü. Ortalama harcama tutarı ise 604 TL oldu. 2021 Ocak- Haziran aralığında ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla harcama tutarı bazında yüzde 40’lık artış gerçekleşti.

Bu yıl da açılıp-kapanacak mı?

Velilerin en büyük endişelerinden biri de bugün açılan okulların bir süre sonra yeniden kapanma riski. “Şimdi açıldı ama bir ay sonra yine kapanacak” diyen çok sayıda öğretmen de var. Bu anlamda eğitim sektörünün çalışanları da velilerin akıllarını karıştırıyor. Ancak uzmanlar, “Bu yıl kapanma olursa bile geçen dönemdeki gibi ülke genelinde yapılmayacak. Aşı ve pozitif vaka durumuna göre yerel kapanma kararları alınacak. Yani negatifl erin çok olduğu bölgede okullar açık kalacak” değerlendirmesini yapıyorlar.

Özel okullar: Zamlar yasal tavana uygun

Bu yılın en çok tartışılan konularından biri de özel okul ücretlerine yapılan zamlar oldu. Türkiye Özel Okullar Derneği Başkanı Zafer Öztürk, “fahiş zam” iddialarıyla ilgili DÜNYA’ya konuştu. Öztürk, “Özel okullar her yıl bir sonraki dönemin ücretlerini 31 Mayıs’ta açıklıyor. Artış oranının ise yasal bir formülü var: TÜFE+ÜFE oranının yarısına maksimum 5 puan ekleyerek ücret belirleniyor. Okullar bu formüle göre zam oranını belirler ve e-okul’da yayınlar. Formüle uygun olmayan fiyatlar otomatik olarak kabul edilmez. Sektörde şu anda ortalama yüzde 15-20 düzeyinde zam yapıldı” dedi.