Ziraat'ın açıklaması

DÜNYA Gazetesi'nde perşembe günü yayınlanan "Cendere" başlıklı yazıda Türkiye'nin karşı karşıya olduğu imaj sorunundan bahsetmiş, hükümetin bu yıpranmaya karşı acilen önlem alması gerektiğini vurgulamaya çalışmıştım. Ziraat Bankası’nın açıklamasından ancak yazı yayınlandıktan sonra haberim olduğundan, bahsetme imkanım da olmadı.

Konu şu;

Almanya'nın banka denetim otoritesi BaFin'in internet sitesinde 26 Ağustos 2021 tarihinde, adı açıklanmayan bir banka ile ilgili olarak "yaptırımlara başvurulduğuna" ilişkin yazı, Almanya'da faaliyet gösteren Ziraat Bank International AG ile ilişkilendirildi.

Ziraat Bankası ise bu haberlere karşılık bir açıklama yaptı. Dikkate almakta ve bir önceki yazıda Ziraat'ın da adı geçtiği için, gazetecilik etiği gereği yazıyı olduğu gibi yayınlamakta yarar var;

ZİRAAT BANKASI'NIN AÇIKLAMASI

"26 Ağustos 2021 tarihinde Alman Denetim Otoritesi BaFin’in internet sitesinde yayımlanan ve adı açıklanmayan başka bir banka ile ilgili önceki tarihlerde kesinleşmiş çeşitli yaptırımların, Ziraat Bank International AG ile ilişkilendirilerek bazı yayın organlarınca haberler yapıldığı görülmektedir. Haberlerde geçen “usulsüz krediler kullandırıldığı, Türkiye’ye kaynağı belirsiz şekilde para aktarımı yapıldığı, mevduat toplamada kara para şüpheleri, varlık barışı kapsamında denetimsiz, sorgusuz paralar gönderildiği ve bunların ağır cezalara yol açtığı, ağır cezaların banka kapatmaya eşdeğer olduğu” gibi mesnetsiz iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Bankacılık sektöründe rutin olarak yapılan denetime ilişkin süreç, Ziraat Bank International AG iştirakimizde de devam etmekte olup, iddia edilenin aksine kesinleşen bir yaptırım kararı bulunmamaktadır. Denetim süreci sırasında alınan geribildirimler çerçevesinde altyapıya yönelik geliştirme ve iyileştirme çalışmaları ise sürdürülmektedir.

Söz konusu yanıltıcı haberlere ilişkin kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini teminen bu açıklamanın yapılması ihtiyacı doğmuştur. Konu hakkında Bankamızın hukuki hakları saklıdır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."