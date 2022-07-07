Zirveye 'organik' yolculuk

İyi eğitiminin ardından, kendinden beklenileni yaptı Murat Tapik. Robert Kolej mezuniyetinin ardından Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü’nü bitirdi ve ardından Microsoft’ta kariyer yolculuğuna çıktı. Bir yıl Microsoft İngiltere’de çalıştı. Teknoloji devinin İrlanda’daki merkezinde merdivenleri adım adım çıkmaya hazırlanırken, bir şeylerin kendisini çektiğini fark etti ve 2012’de ani bir karar ile Türkiye’ye döndü.

Türkiye’ye döndüğü yıl, topu topu 2 bin dolarlık sermaye ile Datça Murat Çiftliği’ni kurduğunda, aynı zamanda yaşamını biçimlendirme yönünde de çok önemli bir karar aldığının farkındaydı. Datça Murat Çiftliği, 10 yıldır, iyi tarım ve organik sertifikalı üretim alanında başarı ile yoluna devam ederken, ayaklarını toprağa basarak yürüttüğü mesaisinde Murat Tapik’in yanında, kendisine ailesi de eşlik ediyor.

Türkiye’nin dört ayrı coğrafyasındaki kendi üretim alanlarının yanı sıra sözleşmeli tedarikçileri ile Datça Murat Çiftliği faaliyetlerini; Türkiye’nin en büyük organik tarım uygulayıcılarından biri olarak sürdürüyor. Son iki yıl içerisinde e-ticaret tarafında yüzde 200 büyüme gerçekleştirdi şirket. Bu yıl sonunda toplam 30 milyon TL’lik ciroya ulaşacak. 5 yıllık projeksiyonda da ihracat, ürün çeşitliliğini artırma ve yeni mağazaların devreye girmesiyle birlikte yüzde 400 büyüme planlıyor. Murat tapik, “Üretimden nihai tüketiciye ulaştığımız son aşamaya kadar tüm hizmet safhalarımızı titizlikle kontrolümüzde tutuyoruz. Organik üretimde dünya çapında söz sahibi olmayı planlıyoruz” diyor.

Kadın girişimciye destek

Türkiye genelinde 80’in üzerinde sözleşmeli üreticiden destek alıyor Datça Murat Çiftliği. Şirden mayası ile üretilen ekmekten, sertifikalı zeytinlere, şeker ilavesiz reçellere, bal ve arı mamullerine kadar 400’ün üzerinde organik ve ekolojik ürünleri piyasaya sürüyor. Kendi çiftliklerinin yanı sıra tamamı kontrolleri altında üretim yapan tedarikçilerinden 45’inin kadın girişimci olduğunu ifade etmeliyim. Bu sayının artmasını istediklerini dile getiren Datça Murat Çitfliği kurucusu Murat Tapik, “Amacımız, markamızı ve organizasyon yapımızı büyütürken, Türkiye’nin her tarafından üreticilerimizin de büyümesini sağlamak. İyi tarım uygulamalarıyla, organik sertifikalı üretim yapan kadın girişimcilerimizin sayısının da artmasını istiyoruz” dedi.

Kadınların ekonomik açıdan güçlenmesine destek olmak amacıyla birçok proje yürüten marka yönetimi, Türkiye’nin değer yaratan restoran zincirlerinin bayında gelen Big Chefs ile de iş birliğine gitmiş. Gamze Cizreli’nin önderliğinde Big Chefs’in başlattığı ‘Toprağın Kadınlarından Sofralara’ projesine de destek sunan Datça Murat Çiftliği, proje kapsamında menülerinde yer alan bazı ürünlerini kadın üreticilerden temin eden Big Chefs’in şubelerindeki standlarda ürünlerini satışa sunuyor.

İhracatta son aşamaya geldi

Datça Murat Çiftliği etiketli ürünler; tedarikçilerinin yanı sıra şirketin kendisine ait Datça Mesudiye’de, Antalya Çıralı’da, Şile Ulupelit’te ve Kocaeli Kandıra’da bulunan çiftliklerden temin ediliyor. İstanbul Çengelköy, Moda, Fişekhane’de yer alan mağazalarının yanı sıra www.datcamuratciftligi.com üzerinden 81 ile online hizmet veren Datça Murat Çiftliği, özel dağıtım ağı ile İstanbul içi bölgelere haftanın 7 günü taze teslimat yapıyor. Murat Tapik, markalarına dünyanın dört bir yanından talep geldiğini söyleyerek, “Biz tarımsal üretimlerimize çok titizleniyoruz. Bu konuda çok iddialıyız. Diğer iddialı olduğumuz alanımız ise teknolojik hakimiyetimiz. Müşteri uygulamalarımız ve pazarlama yeteneklerimizin de iyi olduğunu biliyoruz. Organik sertifika uygulamalarımızın dünya ile entegrasyonunu sağlıyoruz. Dünyanın değişik coğrafyalarındaki yeni müşterilerimizle de buluşmak için gün sayıyoruz. Bu hafta yurt dışı seyahatlerimizde önemli aşamalar kat edeceğiz. Amacımız dünyada da Türkiye’de olduğu gibi planlı büyümek” diye konuştu.

Organik pazar sayısını artırıyor

Datça Murat Çiftliği, farklı lokasyonlarda hayata geçirdiği organik ve ekolojik pazarlarla da tüketicilerle buluşuyor. İlk olarak İstanbul Levent’teki Kanyon AVM’de kurulan organik pazarın yönetimini üstlenen şirket, “Organikanyon”, Ormanada “Organikada” ile bu alandaki büyümesini sürdürüyor. Datça Murat Çiftliği’nin organik pazar hizmeti verdiği son proje İstanbul Fişekhane’deki Fişekhane Ekolojik Pazar by Datça Murat Çiftliği oldu. Pazar alanlarında en iyi ürünü, en uygun fiyatla tüketiciye sunduklarını kaydeden Tapik, “Yanı sıra üretici hikayeleri, lezzetli atıştırmalıklar, ekolojik yaşamı destekleyen atölyeler, workshop etkinlikleri, alanında uzman isimlerle düzenlenen söyleşiler, tiyatro, sinema, sergiler ve çeşitli müzik dinletileriyle keyifli bir alışveriş deneyimi yaşatıyoruz” diyor. Bu pazarları yaygınlaştırmak istediklerini ifade eden Murat Tapik “Uygun lokasyonlarda bu deneyimleri artırmak istiyoruz” dedi.