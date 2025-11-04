Ziyaaaaaa
Neşeli Günler filmini herkes bilir. Gençler dahi bilir kanallarda günümüzde oynadığı için. Ziya karakteri Şener Şen, ağabeyi Münir Özkul arasındaki replikler tarihe geçmiştir. “İngiltere Kralı, Rahmetli Başkan Kennedy, Taçsız Kral Pele, Bakenbauyer, Kaleci Mıyer, Nadya Komanaçi, Biricit Bardo, Fenerbahçeli Cemil. Hepsi şöhretlerini bu bıçağa borçludurlar."
Hafta içi Arjantin’de Milei’nin bir demeci yine manşetlere ve sosyal medyaya yansıdı. “"Biz geçen yılın ortalarında para basmayı durdurduk. Dolayısıyla, gelecek yılın ortasında Arjantin'de artık enflasyon diye bir şey kalmayacak."
Oysa M0, M1, M2 verilerine göre bırak durmayı uzun zamandır para arzı eksponansiyel artmaya devam ediyordu. Bunu savunmak için geniş para tabanı grafiği hemen paylaşıldı. Ancak merkez bankası bilançosu da büyürken, %85’lik nominal artışla para tabanı patlaması üzerinden enflasyonun yeniden hızlanması riski oluşmaya devam ediyordu. Eğer ki para arzının enflasyonla ilişkisini kabul ediyorsak, iyimser senaryoda dahi en az %8 enflasyonda ek bir yük diye hesaplıyordu yapay zekâ.
Alman aslanı
“Başka nerelere gittin Almanya'da Ziya amca? Aslan avına gittim. Ziyaaaa. Efendim abi? Deminden beri çocuklara atıp duruyorsun. Ama artık sabrım kalmadı. Almanya'da aslan ne gezer! Aman abi ya, olmaz olur mu? Afrika'daki kadar bol değilse de, 3-5 tane bulunur. Alman aslanı Alman!”
Merkel Almanyası’nın üzerinden çok vakit geçmedi. Bugün gelinen noktada İngiltere, Fransa, Almanya hala pandemi sonrası bütçe ve ekonomik büyümelerini rayına koymaya çalışıyorlar. Üstüne birlikteki sıkıntılar ile Rusya’ya koydukları ambargolar, işler pek toparlanacak gibi de değil kısa vadede. Fakat daha ilginci “financial contagion” denilen durum. Milei’nin bütçe kesintili testere ekonomisini çözüm diye öneren Marion Maréchal gibi İngiltere’de de bu fikri satın alanlar var.
ABD seçim haftası devreye girmese bugün enflasyonu baskılamak için baskılanan Peso’da çöküşü konuşuyor olacakken, hala bu politikayı başarılı bulanlar sadece buralarda değil demek ki. Nitekim The Guardian haberi Milei ekonomisinde “ya fakirsin ya zengin” diyordu. Arjantin’in sanayisizleşmesi, tekstil sektöründe sorunlar, inşaat ve imalatta işsizlik artışı, işletme kapanmaları, kayıtdışılıkla beraber işçilerin sosyal haklarında kayıplar diyordu (Rogero ve İglesia, 1 Kasım 2025).
Tabii, güçlü bir Arjantin Falkland Adaları için bir tehdit sayılır. İngiliz gazetesi FT manşetleri de pek Milei taraftarı sayılmaz. Bizim bir sorunumuz yok. Maradona, Messi severiz. O yüzden gördüklerimizi, okuduklarımızı yazıyoruz burada. Arjantin neoliberal cicim yılları sonrasında daha kötü olmasın isteriz.
Uzaylı aslan, enflaslan
“Aslanııı! Bir kaç metre ötemdeydi böyle şey olamaz, Allah Allah boyu on metree! Aslanın boyu on metre mii? Ziyaaa!! On metre değilse de beş metre var. Ziyaaaaaa!”
Şimdi Milei’nin mucizesine inanıp Ziya’ya inanmamak olmaz. 3/I Atlas güneşin arkasından çıktı. Ancak spekülasyonlar bitmedi. Hala Avi Loeb dâhil bilim dünyası, anomalileri nedeni ile bunun bir uzaylı gemisi olabileceği inancında. Güneşin arkasına girerken yaptığı manevranın doğal olamayacağını söylüyorlar. Nikel salınımı, renginin maviye dönmesi, kusursuz rotası gibi birçok nedenle şüpheler devam ediyor.
Fed FOMC faiz kararı sonrasında, “daraltıcı genişleme böyle olur, iletişimle ve kısa vadeli faizle uzun vadeli tahvil faizlerini ne güzel yönetiyorlar” cümleleri daha haftasını doldurmadan, Fed piyasadaki likidite sıkışıklığı nedeni ile önce 30 sonra 50 milyara zıplayan repo miktarı ile piyasayı fonlamak zorunda kaldı. Bu tutar Dot.com balonundan yüksek. ABD bankalarının taşıdığı tahvil zararları hala 400 milyar dolar seviyesinde.
Bizde enflasyon hala istenilen yerde değil. Görülen o ki sirke de koysanız, limon da enflasyon turşusu tutmuyor. Saadet Hanımın formülü olan reel faiz şart deyip, deneysel iktisadı bırakın diyerek bilime dönüş çağrısı yapanlara rağmen, aslanın boyu hala istenilen boyda değilse biraz artık Kazım Efendi’yi dinlemeli. Ziya’nın (enfl)aslanına Neşeli Günler’de hala inanan yeğenleri olabilir ama iktisat bilimi kurallarında der ki, kısa vadeli politika faiz artışına rağmen enflasyon beklentileri uzun dönemde düzelmezse faiz artık enflasyonisttir.
