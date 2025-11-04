Neşeli Günler filmini herkes bilir. Genç­ler dahi bilir kanallarda günümüzde oynadığı için. Ziya karakteri Şener Şen, ağa­beyi Münir Özkul arasındaki replikler tari­he geçmiştir. “İngiltere Kralı, Rahmetli Baş­kan Kennedy, Taçsız Kral Pele, Bakenbau­yer, Kaleci Mıyer, Nadya Komanaçi, Biricit Bardo, Fenerbahçeli Cemil. Hepsi şöhretle­rini bu bıçağa borçludurlar."

Hafta içi Arjantin’de Milei’nin bir deme­ci yine manşetlere ve sosyal medyaya yan­sıdı. “"Biz geçen yılın ortalarında para bas­mayı durdurduk. Dolayısıyla, gelecek yılın ortasında Arjantin'de artık enflasyon diye bir şey kalmayacak."

Oysa M0, M1, M2 verilerine göre bırak durmayı uzun zamandır para arzı ekspo­nansiyel artmaya devam ediyordu. Bunu sa­vunmak için geniş para tabanı grafiği hemen paylaşıldı. Ancak merkez bankası bilanço­su da büyürken, %85’lik nominal artışla pa­ra tabanı patlaması üzerinden enflasyonun yeniden hızlanması riski oluşmaya devam ediyordu. Eğer ki para arzının enflasyonla ilişkisini kabul ediyorsak, iyimser senaryo­da dahi en az %8 enflasyonda ek bir yük diye hesaplıyordu yapay zekâ.

Alman aslanı

“Başka nerelere gittin Almanya'da Ziya am­ca? Aslan avına gittim. Ziyaaaa. Efendim abi? Deminden beri çocuklara atıp duruyorsun. Ama artık sabrım kalmadı. Almanya'da aslan ne gezer! Aman abi ya, olmaz olur mu? Afri­ka'daki kadar bol değilse de, 3-5 tane bulunur. Alman aslanı Alman!”

Merkel Almanyası’nın üzerinden çok va­kit geçmedi. Bugün gelinen noktada İngil­tere, Fransa, Almanya hala pandemi sonrası bütçe ve ekonomik büyümelerini rayına koy­maya çalışıyorlar. Üstüne birlikteki sıkıntılar ile Rusya’ya koydukları ambargolar, işler pek toparlanacak gibi de değil kısa vadede. Fakat daha ilginci “financial contagion” denilen du­rum. Milei’nin bütçe kesintili testere ekono­misini çözüm diye öneren Marion Maréchal gibi İngiltere’de de bu fikri satın alanlar var.

ABD seçim haftası devreye girmese bugün enflasyonu baskılamak için baskılanan Pe­so’da çöküşü konuşuyor olacakken, hala bu politikayı başarılı bulanlar sadece buralarda değil demek ki. Nitekim The Guardian habe­ri Milei ekonomisinde “ya fakirsin ya zengin” diyordu. Arjantin’in sanayisizleşmesi, tekstil sektöründe sorunlar, inşaat ve imalatta işsiz­lik artışı, işletme kapanmaları, kayıtdışılıkla beraber işçilerin sosyal haklarında kayıplar diyordu (Rogero ve İglesia, 1 Kasım 2025).

Tabii, güçlü bir Arjantin Falkland Adaları için bir tehdit sayılır. İngiliz gazetesi FT man­şetleri de pek Milei taraftarı sayılmaz. Bizim bir sorunumuz yok. Maradona, Messi severiz. O yüzden gördüklerimizi, okuduklarımızı ya­zıyoruz burada. Arjantin neoliberal cicim yıl­ları sonrasında daha kötü olmasın isteriz.

Uzaylı aslan, enflaslan

“Aslanııı! Bir kaç metre ötemdeydi böyle şey olamaz, Allah Allah boyu on metree! Asla­nın boyu on metre mii? Ziyaaa!! On metre de­ğilse de beş metre var. Ziyaaaaaa!”

Şimdi Milei’nin mucizesine inanıp Ziya’ya inanmamak olmaz. 3/I Atlas güneşin arka­sından çıktı. Ancak spekülasyonlar bitmedi. Hala Avi Loeb dâhil bilim dünyası, anoma­lileri nedeni ile bunun bir uzaylı gemisi ola­bileceği inancında. Güneşin arkasına girer­ken yaptığı manevranın doğal olamayacağını söylüyorlar. Nikel salınımı, renginin maviye dönmesi, kusursuz rotası gibi birçok nedenle şüpheler devam ediyor.

Fed FOMC faiz kararı sonrasında, “daral­tıcı genişleme böyle olur, iletişimle ve kısa vadeli faizle uzun vadeli tahvil faizlerini ne güzel yönetiyorlar” cümleleri daha haftası­nı doldurmadan, Fed piyasadaki likidite sı­kışıklığı nedeni ile önce 30 sonra 50 milyara zıplayan repo miktarı ile piyasayı fonlamak zorunda kaldı. Bu tutar Dot.com balonundan yüksek. ABD bankalarının taşıdığı tahvil za­rarları hala 400 milyar dolar seviyesinde.

Bizde enflasyon hala istenilen yerde değil. Görülen o ki sirke de koysanız, limon da enf­lasyon turşusu tutmuyor. Saadet Hanımın for­mülü olan reel faiz şart deyip, deneysel iktisa­dı bırakın diyerek bilime dönüş çağrısı yapan­lara rağmen, aslanın boyu hala istenilen boyda değilse biraz artık Kazım Efendi’yi dinlemeli. Ziya’nın (enfl)aslanına Neşeli Günler’de ha­la inanan yeğenleri olabilir ama iktisat bilimi kurallarında der ki, kısa vadeli politika faiz ar­tışına rağmen enflasyon beklentileri uzun dö­nemde düzelmezse faiz artık enflasyonisttir.