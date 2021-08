Zombiler geliyor!

Aydın ÖNCEL- Ekonomist

Son günlerde bir örneklemedir gidiyor… Her çağ, her olay, her model, her ülke bir diğeriyle kıyaslanıyor! Bunalımlar, salgınlar, afetler, göçler, cinayetler, ekonomi, siyaset her şey ama her şey karşılaştırılıyor!...

Geçmiş dönemlerde konularla ilgili yetkililer nasıl konuşmalar yapıyordu, bilmiyorum… Bildiğim, günümüz liderleri sözlerine “ama” diyerek başlıyor! Asla sorumluluk almıyor, hemen her işte kolaycılığa kaçıyor, her şeyi “oldu-bitti” ye getiriyor! Açık söylemek gerekirse, bunu da büyük bir pişkinlik ve ustalıkla başarıyor!

Her dönemin koşulları

İnsanlar tarihlerini yaparken, bunu var olan koşullar altında gerçekleştirir. Bu nedenle olaylar, yaşandığı günün koşullarına göre değerlendirilir. Her dönemde olduğu gibi bu çağın da kendine özgü doğruları, yanlışları, zorlukları vardır elbet. Yaşanan felaketlerin etkisini farklı coğrafyalardan, farklı olaylardan örneklemelerle, algı yaratarak azaltma çabaları anlamsız ve içi boş söylemlerdir! Bunlar günü kurtaracak, anlık faydalar sağlasa da mutsuz sonu değiştirmeye yetmeyen girişimlerdir!

Çağımızdaki felaketlerin en büyüklerinden biri tartışmasız neo-liberal politikalardır! Emeğin sömürüsünü esas alan sistem, dolaylı yollarla doğaya ve canlılara da zarar vermektedir! Yeryüzünde yaşanan birçok felaketin nedenleri arasında sermayenin daha çok kazanma hırsı vardır!

Getirim alanları yaratmak için ormanların yakıldığını düşünenlerin, geçmiş deneyimlerden dolayı haklı dayanakları yok mudur?... Son yıllarda, özellikle Karadeniz Bölgesi’nde artan sellerin nedeni, HES uğruna dere ve akarsu yataklarının değiştirilmesi, betonlaştırılması olamaz mı?... Tüm bu düşünce ve iddialar kolaylıkla reddedilebilir mi?... Hepsi bir yana insanlar canlarını, yakınlarını, mallarını kaybederken felaketlerde payları olanların mağdur gösterilmesi bağışlanabilir mi?...

İç çelişkilerin sonucu

Peki, dozu her geçen gün artarak, saldırganlaşan sermaye düzeninde felaketler bunlarla sınırlı kalır mı? Bu pek olası görünmüyor! Uzun zamandır içine düştükleri bataklıkta çırpınan neo-liberalizm savunucuları, geldikleri noktada boğulmamak için burunlarını su yüzeyinde tutmaya çalışıyor. Ekonomide finansal araçları kullanarak nefes almaya çalışan oyun kurucular, onlarca yıldır sürdürdükleri garabetin tüm suçunu bu defa küresel salgına yükleme kolaycılığına hazırlanıyor… Oysa daha çok üreterek daha fazla kazanmak için girdikleri yarışta, üretimin merkezindeki insanı ve emeği dışlayarak, iç çelişkileri nedeniyle çürümeye yüz tutmuş ve zaten uzunca bir zamandır çöküş eğiliminde hızla yol almaktaydılar!...

Kötü haber!

Siz bakmayın ekonomilerdeki toparlanma haberlerine… Dünyada da Türkiye’de de yolunda giden pek bir şey yok aslında! Ekonomilerin yeniden açılması, takaslar ve turizm gelirlerinden kaynaklı bizim tarafta biraz toparlanma olması bekleniyordu… Ancak, salgında artan vaka sayıları, yaşadığımız büyük yangın ve sel felaketleri bu beklentileri daha şimdiden boşa çıkarmaya yetti de arttı bile…

Piyasaları rahatlatmak için önümüzdeki ay/larda, siyasetin de baskısıyla bir miktar faiz indirimi gerçekleşme olasılığı oldukça yüksek görünüyor. Ancak, bunun sürdürülebilir, doğru bir hamle olmadığı gerçeği de artık piyasalar tarafından çok iyi biliniyor…

Başta FED ve ECB gibi merkez bankalarının parasal genişlemeye son verecekleri ve yine çok yakın bir zaman içinde faiz artışına gidecekleri böyle bir süreçte, ayakta kalabilmek için sürekli finansman ihtiyacı duyan şirketler ve kasası boş TCMB adına durumun iç açıcı olduğunu söylemek aşırı iyimserlik, safdillik olacaktır…

Artan verimlilik karşısında, azalan emek değerinden kaynaklı tüketimin daralması sonucu oluşan stok maliyeti, sistem içindeki şirketleri ek finansman bulmaya zorlamaktadır. Bu durum, gerçekte zaten batmış, fakat finansal desteklerle ayakta kalmaya çalışan “zombi şirketler”in artmasına ve ekonomilerde onarılması güç hasarlara yol açılmasına neden olacaktır!

Olayların daha kötüsünü yaşıyor olmaları halinde bize bir faydasının olmayacağı gibi ciddi zararlar vereceği ortadayken dışımızda kimin, ne yaşadığının çok fazlaca önemi yok artık. Gerçeklerle yüzleşerek, kıyaslamalardan ve başkalarının yaşadığı olumsuzluklardan kendimize haklılık payı çıkarmaktan vazgeçmenin zamanı çoktan gelmiştir!

Sonuç olarak; yaşadığımız felaketlerden dolayı “görmediğimiz bir tek zombiler kaldı” diyen çağdaşlarımla istemeden de olsa bu kötü haberleri ciddiye almak zorundayız! Gözümüz aydın, nihayet beklenen zombiler de geliyor! Yıkıcı sonuçlarıyla onlar da çok yakında aramızda olacaklar! Bakalım bu defa gelmekte olan fırtınayı nelerle kıyaslayıp, yola devam edeceğiz?...