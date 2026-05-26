Zor bir dönemde tarımda olumlu gelişmeler

Bundan yaklaşık olarak üç yıl önceydi. “Olumluya odaklanmak” başlıklı yazı­mız yine bu köşede yayınlanmıştı.

Aslında odağınız ne ise siz de o’sunuz. İyi­ye, güzele, nimete, berekete odaklanmak; kötüye, çirkine ve yanlışa daha az takılmak; sabrı ve şükrü artırmak, şikayeti ise azalt­mak… İşin özü bu… Ne dersiniz?

Bu; kötüyü, yanlışı düzeltmeyeceğiz, kar­şısında olmayacağız anlamına gelmiyor el­bette. Sadece bunların odak noktamız olma­masıdır esas olan…

Şimdi bu yaklaşımla, Kurban Bayramı önce­si, morallerimizi yükseltecek, ümitlerimizi ar­tıracak bazı tarımsal gelişmelere değineceğiz.

Yağmurla gelen bereket

Geçen yıl yaşanan, son 65 yılın en ağır zi­rai donu ve son 50 yılın en ağır kuraklığı son­rasında, bu yıl geniş çaplı bir don vakası ol­madı. Sınırlı miktarda dolu ve sel zararı olsa da yağmur bolluğu yaşandı ve ülke genelinde geçen yılın %72, uzun yıllara ortalamasının ise %32 üzerinde yağış düştü. Sonuçta baraj­ların çoğunda %100 doluluk ve yeraltı su se­viyelerinde önemli artışlar meydana geldi.

Hürmüz Boğazı’ndaki krizin petrol ve güb­rede sıkıntılar oluşturmasına rağmen, tarım­sal üretimde aksama olmadı. Gübre tüketi­minin 2/3’ünün yapıldığı ilkbahar dönemin­de başlayan ABD/İsrail-İran Savaşı’nın, arz güvenliğine tehdit oluşturmaması için izle­nen tarım politikaları başarılı oldu.

Meyve üretiminde %58’lik artış beklentisi

Sonuçta, bitkisel üretimde rekorlar bekle­niyor. TÜİK’in 2026 Bitkisel Üretim 1.Tah­minine göre, tarla ürünlerinde yüzde 12,6’lık artışla 75,4 milyon tonluk bir rekolte bekle­niyor. Üretim, sebzelerde 33,3 milyon ton ile geçen yıl seviyesinde kalırken, meyvelerde 31,0 milyon ton ile yüzde 58’lik büyük bir ar­tış olacağı öngörülüyor.

Tahıl üretiminin yüzde 21,7 artması bek­lenirken, buğdayda 22,8 milyon tonluk (%26,7) ve arpada 9 milyon tonluk (%50,0) artış tahminleri ümitlerimizi artırıyor. Soya üretiminde yüzde 12,5’lik daralma, ayçiçeği üretiminde ise yüzde 16,2’lik artış beklentisi var TÜİK’in bülteninde.

En fazla üretim sıçraması ise meyvelerde. Geçen yıl dondan en çok etkilenen ve fiyatı ile gıda enflasyonuna en çok malzeme yapı­lan kiraz üretiminde yüzde 255,7 artış bekle­niyor. Nektarinde yüzde 107,7, elmada yüzde 93,6, şeftalide yüzde 88,6 ve üzümde yüzde 53,0 üretim artışı tahmin ediliyor.

Benzer şekilde turunçgillerden portakal­da yüzde 63,9, limonda yüzde 63,8 ve man­dalinada yüzde 46,3 oranında üretim artı­şı çok önemli. Antep fıstığında yüzde 113,6, cevizde yüzde 95,1, fındıkta yüzde 62,2 ve zeytinde ise yüzde 55,7 oranındaki artışlar, 2026’da tarım ekonomimizde olacak büyük bir patlamanın ilk sinyalleri.

Bolluğu yönetmek

Geçen yıl yoklukla sınanan ülkemizin önünde bu yıl bollukla imtihan olabilir. Ba­zen bollukla sınanmak daha zorlu olabiliyor. En büyük tehdit, aşırı üretimin fiyatları çok aşağı çekebilmesi ve bunun sonucunda üre­tici gelirlerinin düşmesi.

Tahıl ve baklagiller başta olmak üzere nis­peten dayanıklı ürünlerde piyasayı regüle eden Toprak Mahsuller Ofisi, 20 milyon ton­luk depolama kapasitesi ile bu yıl stratejik rezervleri de artırma fırsatı yakalayabilir.

En fazla üretim artışının olduğu meyve ve sebzelerde hassasiyet çok fazla. Daha az daya­nıklı olması, kayıp ve israfın fazlalığı, Hal Ka­nunu Taslağı’nın hala kamuoyu gündemine gelmemesi konularına odaklanılmalı.

Bu süreçte belediyelerin imkanları sefer­ber edilmeli. Gaziantep Büyükşehir Beledi­ye Başkanı Fatma Şahin’in üretici pazarları uygulaması yaygınlaşmalı. Tarlada veya bah­çede kalabilecek ürünleri, ilgili belediyelerin üreticiden alması ve ekmek satış noktaların­da uygun fiyata satmaları hem üretici ve tü­ketici lehine hem de gıda enflasyonunun ön­lenmesi bakımından başarılı uygulamalar.

Ezcümle; Tarım ve Orman Bakanlığı’nın üretimdeki başarısı, pazar aşamasında da de­vam ettirilmeli. İzleyen yıllarda üretimin de­vamlılığı, diğer kurumların da iş birliğine bağlı.