Zor PPK toplantısı

Her PPK toplantısı aynı stres ve heye­canla geçmez. Bazı toplantılar daha zor ve streslidir. Belirsizliklerin arttığı, enflasyonda görünümün bozulduğu, sıkı para politikasının reel sektör üzerindeki etkisinin daha fazla hissedilmeye başladığı dönemlerde karar almak zorlaşır. Bu geliş­melere ek olarak, dışsal faktörlerin olum­suz etkileri (kuraklık, yurt içi ya da yurt dı­şı siyasi gerilimin artması gibi) piyasalar üzerinde etkili olmaya başlayınca karar sü­reci daha da zorlaşır.

TCMB ekonomistleri ve yöneticileri bu gelişmeleri ve olası etkilerini PPK toplan­tıları sürecinde Kurul Üyelerine aktarır. Bu gelişmeleri kendi gözümüzden aşağıdaki gibi özetleyebiliriz.

Enflasyon gelişmeleri:

Enflasyon son iki ayda beklentilerin üze­rinde gerçekleşti. Yüksek Eylül ayı enflas­yonu Ekim ayını da besleyecektir. Piyasa katılımcıları anketi yıl sonu ve 12 ay sonra­sı enflasyon beklentilerinin arttığını göste­riyor. Beklentilerin dağılımındaki bozulma piyasada beklentilerin ayrışmaya başladı­ğına da işaret ediyor. Yüksek fiyat artışları­nın özellikle gıda, konut ve eğitim gibi nis­peten para politikası etki alanının dışında­ki sektörlerde olması beklentileri daha da bozuyor. Enflasyonda katılığa neden olan bu sektörlerin tekrar gündeme oturması beklenti yönetimi açısından olumsuz bir gelişme.

Talep koşulları:

Son dönemde talep koşulları üzerine çok sık tartışılıyor. Başkan Karahan da ABD’de yapılan IMF-Dünya Bankası toplantıların­da bir sunum yaptı ve talep koşullarının gö­ründüğü kadar güçlü olmadığını dile getir­di. Esasen, verilere baktığımızda toplam reel kredi kartı harcamalarında son aylar­da yataylaşma var. Perakende satış endeksi uzun dönemli trendine doğru döndü fakat son verilere göre yıllık artış oranı reel ola­rak %12.7. Alışveriş merkezleri verimlilik endeksinde ise yine yatay bir seyir gözlem­liyoruz. Bu verileri bir araya getirdiğimiz­de talep tarafında güçlü bir dezenflasyona destek süreci olduğunu söylemek mümkün görünmüyor. 2022-2024 dönemi ile karşı­laştırıldığında bir normalleşmeden bahse­dilebilir. Fakat enflasyonu baskılayıcı bir talep daralması gözlenmiyor.

Üretim görünümü:

PMI verilerine göre imalat sanayinde he­men hemen tüm sektörlerde gerileme göz­lendiği söylenebilir. Son veriler gıda sek­törü hariç tüm sektörlerde 50 kritik sevi­yesinin altında olduğumuzu gösteriyor. Diğer taraftan, Ağustos ayı sanayi üretimi verisi aylık %0.4 artışa işaret etti. Bu nok­tada özellikle savunma sanayi ve bağlı sek­törlerdeki canlılığı vurgulamak gerekir. Bu sektörün konjonktürel olarak büyüme eği­liminde olması bağlı sektörleri de olumlu etkiliyor. Fakat tekstil, mobilya, madenci­lik gibi sektörlerde durum çok daha fark­lı. Konkordato ilan eden şirket sayısının Ocak-Eylül dönemi itibariyle 4424’e ulaş­tığını da not edelim. Bu rakam son reses­yon dönemi olan 2019’daki 3691 seviyesi­nin üzerine çıkmış durumda.

Finansal piyasalar:

Yurt içi döviz talebinde son dönemde sı­nırlı talep artışı var. Bu talep artışının bir kısmı muhtemelen kapatılan KKM hesap­ları ile alakalı. Diğer taraftan altın fiyat­larındaki artışa bağlı olarak sön dönemde altın ithalatı talebi artıyor olmalı. Bu geliş­melerin de döviz talebini artırdığı söylene­bilir. Nitekim, altın etkisi çıkartıldığında son dönemde TCMB’nin net satıcı olduğu anlaşılıyor.

Bu gelişmeler para politikasının yönü açısından ne söylüyor?

Yukarda özetlediğimiz gelişmeler para politikasının yönü açısından net bir şey söylemiyordu. Bu nedenle TCMB’nin fa­iz değişimine gitmeme ihtimali olduğu­nu düşünüyorduk. Fakat kurul üyeleri 100 baz puanlık faiz indirimine karar verdiler. Karar metninde faiz indiriminin nedeni konusunda net bir yönlendirme göreme­dik. İletişimdeki bu eksikliğin kararın gü­vercin algılanması riski yarattığını söy­lemeliyiz. Bu gelişmeler ışığında, boyutu açıklanacak verilere bağlı olarak, Aralık ayında da bir faiz indirimi ihtimalini yük­sek görüyoruz.