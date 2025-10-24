Zor PPK toplantısı
Her PPK toplantısı aynı stres ve heyecanla geçmez. Bazı toplantılar daha zor ve streslidir. Belirsizliklerin arttığı, enflasyonda görünümün bozulduğu, sıkı para politikasının reel sektör üzerindeki etkisinin daha fazla hissedilmeye başladığı dönemlerde karar almak zorlaşır. Bu gelişmelere ek olarak, dışsal faktörlerin olumsuz etkileri (kuraklık, yurt içi ya da yurt dışı siyasi gerilimin artması gibi) piyasalar üzerinde etkili olmaya başlayınca karar süreci daha da zorlaşır.
TCMB ekonomistleri ve yöneticileri bu gelişmeleri ve olası etkilerini PPK toplantıları sürecinde Kurul Üyelerine aktarır. Bu gelişmeleri kendi gözümüzden aşağıdaki gibi özetleyebiliriz.
Enflasyon gelişmeleri:
Enflasyon son iki ayda beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Yüksek Eylül ayı enflasyonu Ekim ayını da besleyecektir. Piyasa katılımcıları anketi yıl sonu ve 12 ay sonrası enflasyon beklentilerinin arttığını gösteriyor. Beklentilerin dağılımındaki bozulma piyasada beklentilerin ayrışmaya başladığına da işaret ediyor. Yüksek fiyat artışlarının özellikle gıda, konut ve eğitim gibi nispeten para politikası etki alanının dışındaki sektörlerde olması beklentileri daha da bozuyor. Enflasyonda katılığa neden olan bu sektörlerin tekrar gündeme oturması beklenti yönetimi açısından olumsuz bir gelişme.
Talep koşulları:
Son dönemde talep koşulları üzerine çok sık tartışılıyor. Başkan Karahan da ABD’de yapılan IMF-Dünya Bankası toplantılarında bir sunum yaptı ve talep koşullarının göründüğü kadar güçlü olmadığını dile getirdi. Esasen, verilere baktığımızda toplam reel kredi kartı harcamalarında son aylarda yataylaşma var. Perakende satış endeksi uzun dönemli trendine doğru döndü fakat son verilere göre yıllık artış oranı reel olarak %12.7. Alışveriş merkezleri verimlilik endeksinde ise yine yatay bir seyir gözlemliyoruz. Bu verileri bir araya getirdiğimizde talep tarafında güçlü bir dezenflasyona destek süreci olduğunu söylemek mümkün görünmüyor. 2022-2024 dönemi ile karşılaştırıldığında bir normalleşmeden bahsedilebilir. Fakat enflasyonu baskılayıcı bir talep daralması gözlenmiyor.
Üretim görünümü:
PMI verilerine göre imalat sanayinde hemen hemen tüm sektörlerde gerileme gözlendiği söylenebilir. Son veriler gıda sektörü hariç tüm sektörlerde 50 kritik seviyesinin altında olduğumuzu gösteriyor. Diğer taraftan, Ağustos ayı sanayi üretimi verisi aylık %0.4 artışa işaret etti. Bu noktada özellikle savunma sanayi ve bağlı sektörlerdeki canlılığı vurgulamak gerekir. Bu sektörün konjonktürel olarak büyüme eğiliminde olması bağlı sektörleri de olumlu etkiliyor. Fakat tekstil, mobilya, madencilik gibi sektörlerde durum çok daha farklı. Konkordato ilan eden şirket sayısının Ocak-Eylül dönemi itibariyle 4424’e ulaştığını da not edelim. Bu rakam son resesyon dönemi olan 2019’daki 3691 seviyesinin üzerine çıkmış durumda.
Finansal piyasalar:
Yurt içi döviz talebinde son dönemde sınırlı talep artışı var. Bu talep artışının bir kısmı muhtemelen kapatılan KKM hesapları ile alakalı. Diğer taraftan altın fiyatlarındaki artışa bağlı olarak sön dönemde altın ithalatı talebi artıyor olmalı. Bu gelişmelerin de döviz talebini artırdığı söylenebilir. Nitekim, altın etkisi çıkartıldığında son dönemde TCMB’nin net satıcı olduğu anlaşılıyor.
Bu gelişmeler para politikasının yönü açısından ne söylüyor?
Yukarda özetlediğimiz gelişmeler para politikasının yönü açısından net bir şey söylemiyordu. Bu nedenle TCMB’nin faiz değişimine gitmeme ihtimali olduğunu düşünüyorduk. Fakat kurul üyeleri 100 baz puanlık faiz indirimine karar verdiler. Karar metninde faiz indiriminin nedeni konusunda net bir yönlendirme göremedik. İletişimdeki bu eksikliğin kararın güvercin algılanması riski yarattığını söylemeliyiz. Bu gelişmeler ışığında, boyutu açıklanacak verilere bağlı olarak, Aralık ayında da bir faiz indirimi ihtimalini yüksek görüyoruz.
|Borsa
|10.608,26
|0,54 %
|Dolar
|42,0525
|0,12 %
|Euro
|48,8876
|-0,05 %
|Euro/Dolar
|1,1617
|-0,01 %
|Altın (GR)
|5.574,36
|0,02 %
|Altın (ONS)
|4.126,88
|0,69 %
|Brent
|65,4200
|0,12 %