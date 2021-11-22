Zor yoluyla devlet hizmetine alma...

Dünyada zorla insan çalıştırma yöntemine, son 20 yıllık dönemde ‘’artık bitti‘’ gözüyle bakıyorduk. Derken, 2014’den itibaren önce Rusya, sonra İsrail bunu tekrar başlattı.

Devlet hizmetine ‘’zor yoluyla‘’ insan alma işlemi Fransa’da başlamış, geçmişi 1798‘e dayanıyor. Bu işlemin Frenkçe karşılığına baktım ‘’conscription‘’ deniyormuş.

Bu işe son 20 yıllık dönemde ‘’artık bitti‘’ gözüyle bakıyorduk. Derken, 2014’den itibaren, önce Rusya, sonra İsrail bunu tekrar yaşattı. İşlem şu: 18-60 yaş grubundasınız, devletten bir gün sarı zarf içinde bir tebligat alıyorsunuz. Size ‘’Şu devlet birimine hemen teslim ol, senden yararlanacağım‘’ deniliyor ve bu işleme itiraz etme hakkınız yok.

Bu işlemin çıkış kaynağı Fransa. Uygulamanın adı ‘’Levee en nasee‘’. Ama 1996’da bu işin ‘’kelebentlik‘’ olduğunu anladılar ve kaldırdılar. Ama ülkeler boş durur mu? Hele hele, ortada ‘’terör tehlikesi‘’ gibi adı sanı belirsiz eski dille ‘’muhayyel‘’ bir olgu var iken...

BAE’yi bir yana koyun, Litvanya, İsveç’in bu zorla alım kervanına katıldığını görüyoruz. Norveç kadınları askere alarak bu kervana katılmış durumda. Almanya bu işe hazır ama kılıfını arıyor. Sonuçta, 200 ülkeli yerkürede 38 ülke (beşte biri) bu uygulamanın içinde.

Bu işe neden kalkışılıyor?

İlk neden, dünyanın giderek karanlıklaşması. Bunu, diktatörlerin orduyu büyütme özlemi izliyor.Rusya’da Putin, ülke nüfusu 150 milyon gelmezken, 1 milyonluk bir ordu hayalinde. Aynı ülkede bu yöntem bir ‘’sadizm‘’ olarak cezalandırma yöntemi olarak uygulanmakta. Bunun tersi de var, devlet yönetiminin elitleştirilmesinde de bu yöntem uygulanıyor. Bu örneğe şimdilik nüfusu az olan İsrail ve Norveç’te rastlamaktayız. Kimi ülkede bu ‘’yarı- kelebentlik’’ şeklinde. İnsanlar zorla devlet hizmetine alınmıyor ama beyinler yıkanıyor, bu kümede BAE ve Türkiye anılıyor. Sonuncu neden, asker açığının kapatılması... İsrail de nüfusun %32‘si askere alınmıyor, tek çözüm ‘’zorla alım’’.

Rejimler otokratikleştikçe, yaşamımıza yeni modellerin sürüldüğü bir dönemi yaşıyoruz. Ama otokratların en güçlü silahı ‘’dış düşmanlar‘’ tezi, ‘’zorunlu uzatılmış askerlik‘’ halini zorunlu kılıyor.

Son 300 yıl bu anlamda bir değişiklik yok, değişen sadece şekiller...

GÜNÜN NOTU:

Dün Şili‘de devlet başkanlığı ve parlamento seçimleri vardı. Sosyalist ve komünistlerin oluşturduğu geniş cephenin adayı en güçlüsü. Bakalım sonuç ne olacak?