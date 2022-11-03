Zorlamalar reel sektöre yansırken…

Merkez Bankası ve BDDK’nın, bankaları zorlayıcı kararlarının reel sektöre yansıması kaçınılmaz gözüküyor. Kararların iptal edilmesi gerekiyor.

Merkez Bankası ve BDDK’nın bankacılık sektörünü zorlayan makro ekonomik kararlarının, sektörün sağlıklı işleyişini bozması kaçınılmaz gözüküyor. Siyasal yönetimin, “İşte faiz düştü!” demek adına getirdiği bu zorlamalar, önce bankacılık sektörüne, sonrasında reel sektöre yansıyacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, iç borç stokunu oluşturan devlet tahvillerinin 5 yıl önce yüzde 46’sı bankacılık sektöründe iken, 5 yıl içerisinde bu oran yüzde 76’ya yükselmiş. DÜNYA yazarı arkadaşımız Prof. Dr. Fatih Özatay, bankaların bundan zarara uğramalarının kaçınılmaz olduğunun altını çiziyor. Eski bir Merkez Bankası üst düzey yöneticisi olan Dr. Özatay bu yargısını şöyle kanıtlıyor:

-Başta faiz indirimi kararı alıp, kuru sıçratıp, enflasyonu yükseltiyorsunuz, sonra kur yükselmesine karşı bir sürü yeni kararı hayata geçiriyorsunuz. Hiçbir ülke ekonomisinde faiz ilelebet düşük kalmaz, yükseldiği dönemler olur. Böyle bir gelişme bankaların eldeki tahvillerden zarar yazması sonucunu getirecektir.

Hatırlatayım: 2001 krizinde ülkemizde 21 banka sistem dışına çıkarak, battı. Bunun üzerine Merkez Bankası için bağımsızlık kararı alındı. Sonrasında bankacılık sektörünü güçlendirici kararlar devreye girdi. 2008 krizi, bankacılık sektörünün bu gücü sayesinde, reel sektör tarafından da büyük zarar görmeden atlatıldı.

Bankacılık sektörünün sağlam yapısı sadece kendileri için değil, reel sektör açısından da önemlidir. Bankacılık sektörünün sağlığı, ilişki içerisinde olduğu tüm sektörlerde “olumluluk” sağlar. Bu nedenle Merkez Bankası’nın ve BDDK’nın bankaları zorlayıcı kararlar almaları konusundaki uyarı, dikkate alınmalıdır. Ekonominin sağlığının sürekliliği için bankaların sağlıklı yapısına ihtiyaç olduğu unutulmamalıdır. Kamu yönetimi, bankaları zorlayıcı, sağlıklı yapılarını bozucu kararlardan uzak durmalıdır. Bankaların yapısındaki olumsuzluklar hızla ekonominin üreten kesimlerine yansır, onların zarar görmesine yol açar.

Bankacıların ve sağduyu sahiplerinin uyarıları dikkate alınarak, BBDK ve Merkez Bankası’nın “yasaklayıcı ve zorlayıcı” kararları iptal etmeli, “kredi musluğu” tekrar işler hale getirilmelidir.

GÜNÜN SÖZÜ:

Dünya siyaset sahnesinde, sağ adına popülizm/sol adına demokrasi yarışıyor. Brezilya’da sol, İsrail’de sağ siyaset iktidar oldu.