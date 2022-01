Zorluklardan yılmam , Ben cesur adamım!..

Geçen hafta Develi Turizm şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Develi (Kardeşim) ile şirketin genel müdürü oğlu Oğulcan’la (Yeğenim) birlikte Bursa’da yerleşik Beyçelik Holding Yönetim Kurulu Başkanı hemşerimiz Faik Çelik ile bir yönüyle tanışmak diğer yönüyle Gebze’deki şirketin 14 yıldır yaptığı personel taşımacılık işi sözleşmesinin bitme sonrası “helalleşmek” amaçlanmıştı.

Çelik ailesi Ağrı’dan, bizim ailede Erzincan’dan Polatlı’ya göç etmişler.

Hemşeriliğimiz doğduğumuz topraklardan olmamızdı..

20 dakika olarak öngördüğümüz sohbetimiz bir saat 50 dakika sürdü.

Sımsıcak ve keyifli geçen sohbetimizde sizlerle paylaşacağım bilgileri de edinme olanağını buldum..

Faik bey girişimcilik, başarılı iş insanı, yaşam felsefesi yönleriyle üniversitelerde mutlaka “case study" olarak işlenmeli..

Faik Çelik, ülkesine kattığı değer ve eğitim alanına yaptığı yatırımlardan dolayı 2010 yılında TBMM Üstün Hizmet Ödülüne layık görüldü.

Faik Çelik, aynı zamanda Uludağ Üniversitesi tarafından Fahri Doktora unvanına da sahip.

Ufak bir atölyeden başlayan iş yaşamını aile şirketine, ardından da farklı sektörlerde hizmet veren bir Holding’e dönüştüren Faik Çelik, başarısının sırrını 3 kelimeyle özetliyor; "şeffaflık", "dürüstlük" ve "çalışkanlık”.

Faik Çelik, ulaşılabilir ve yapılabilir şeylerin hayal edilmesi gerektiğini hayal edenlerin çalışmadan hayallerine ulaşmalarının ise mümkün olmadığını vurgulayarak yaşamını şu sözleriyle anlattı.

Zorluklardan yılmam, Ben cesur bir adamım !..

“Milletimi, devletimi, bayrağımı seven, geldiğim şartları - geçmişimi unutmayan, çalışma arkadaşlarımı seven, onların hakkını gözeten ve saygı duyan, şu an sahip bulunduğum imkanlara şükürler olsun” diyerek konuşmama başlamak isterim.

“1953 yılında Ankara'nın Polatlı ilçesinde doğdum.

Polatlı Devrim İlkokulu’nu bitirdim.

Babam radikal bir kararla 1966 yılında Bursa’ya taşınmamıza karar verdi.

Okula gitme yerine çalışmayı seçerek torna – freze atölyesinde kalıpçılık işiyle uğraşan komşumuzun yanında işe başladım.

İşe soba kalıbı yaparak kalıpçılığı öğrenmeye başladım.

Askerlik dönüşü kendi kalıp atölyemi açtım.

Ustamın desteği ile soba kalıpçılığında Türkiye’de bir numara oldum.

1992-1993 yılları, otomotiv sektörünün yıldızı parladığı yıllar...

Otomotivde ilk işim Tofaş yan sanayine kalıp üretmek oldu.

Bir süre sonra Tofaş Fabrikası’na kalıp yapmaya başladım.

Bursa otomotiv sanayiinde kalıpçılık alanında tanınan bir isim oldum.

Zorluklardan yılmam ,Ben cesur adamım!…

Beyçelik adıyla 1993 yılında kurduğum şirket 3bin metrekarelik bir alanda fabrikamı kurarak otomotiv sektöründe kalıp üretmeye başladım.

Bu kez kalıpçılığın yanında otomobilin iskeletini, metal iç aksam parçalarını presli şekillendirilmesi konusunda uzmanlaşmayı hedefledim.

Rusya’dan pres tezgahları getirerek çok güçlü makine parkına sahip olduk.

TOFAŞ’ın Doblo yatırım kararı iş hayatımda çok büyük şans oldu.

Bu amaçla Ereğli Demir Çelik’te otomotiv endüstrisi için ilk kez üretilen yerli saçtan tahsis aldım.

Keza o tarihe kadar saçlar ithal ediliyordu.

Fiat Doblo yurt içinde ve dışında çok tutuldu.

Daha sonra üretilmeye başlanılan Ford Transit Connect modeli de aynı başarıyı yakaladı.

Transit Connect projesinde yer almak, yeni yatırımlara kara vermek yönünden bizim için ikinci büyük şansımız oldu.

Ülkemizdeki otomotiv alanında önemli bir yatırımda Renault Clio modeli oldu.

Bu projede de yer almak bizlere güç ve mutluluk verdi.

2007 yılı Holding için önemli bir dönem, çünkü o yıl dünyanın alanında en büyüklerinden İspanyol Gestamp şirketi ile yüzde 50-50 ortaklık sözleşmemiz sonrası Beyçelik Gestamp adını alan şirketimiz dünya devinin üretim ağına dahil oldu.

Bursa, Demirtaş, Nilüfer ve Gebze (TOSB) OSBler ve yurtdışı olmak üzere, otomotiv yan sanayi metal sektöründe kalıp, teçhizat ve komponent tasarlayan, geliştiren ve üreten uluslararası şirketimiz

Beyçelik Gestamp, 5 farklı lokasyonda toplam 215.000 m²’lik tesislerinde sürdürülebilirlik, sürekli gelişim ve müşteri odaklılık prensibiyle ülkemize ve sektörümüze değer katmaya devam etmekteyiz.

Dünyada büyük bir ilgi gören Maserati Quattroporte modelinin yan iskeleti Bursa'daki fabrikamızda üretilmekte..

Özetlersem, Tofaş Fiat, Ford Otosan, Renault, Dacia, Peugeot, Citroen gibi markalara üretim yapmaktayız.

Türkiye’de şasi üzerine kurulu ilk firma özelliği taşıyan şirketimizin üçüncü yatırımını da Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (TOSB) gerçekleştiriyoruz.

50 milyon Euroluk yatırımla hayata geçireceğimiz yeni fabrikamız 750 kişiye istihdam sağlayacak. Verimliliği yüksek, sıfır hata odaklı, endüstri 4.0 alt yapısıyla hayata geçireceğimiz fabrikamızda müşterilerimizin gelecek 10 yılda üretecekleri araçlarına şasi ürünleri sağlayacağız.

İklimlendirme sektöründeki şirketimiz Warmhaus, tasarımını ve üretimini Türkiye’de gerçekleştirdiği ürünleri ile global bir iklimlendirme markası olma yolunda ilerliyor.

Warmhaus üretimini Bursa Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi’ndeki modernize sistemlerle donatılmış otomasyon sistemine sahip parkurlarında yılda 2.700.000mtül panel radyatör ve 150.000 adet kombi üretim kapasitesine sahip olan marka, ürünlerini 35’den fazla ülkeye ihraç ediyoruz..

Yüzde 100 yerli sermaye ile kombi, kazan ve panel radyatör üreten Warmhaus, radyatör alanındaki üretim kapasitesiyle Türkiye’nin en büyük 4,dünyanın ise en büyük 10 firmasından biridir.

İspanyol ortağımızla enerji alanında faaliyet gösteren şirketlerimizden Beyçelik Gestamp Yenilenebilir Enerji Kayseri Yahyalı’da bulunan RES Projesi’ne ek kaynak olarak 71,42 MW’lık Güneş Enerjisi Santrali yatırımı gerçekleştirdik...

Şu anda 24 megawatt'lık bir santralımız var.

10 megawatt da Kuşadası'nda bir üretimimiz var

Bandırma da Rüzgar kulesi üretiyoruz.

Yüzde 90 ithalat olan bir alanda yerli üretimi artırdık.

Kapasitemiz ithalatın tamamını karşılamaya yetmiyor ama önemli bir seviyeye ulaştık.

Yıllık 250 kule üretiyoruz.

Holding tarafından 70 milyon dolarlık yatırımla Sheraton ve Aloft Bursa otelleri Bursa'ya kazandırdık.

Otomotiv, İklimlendirme, Enerji ve Sigorta, Turizm sektörlerinde 21 şirketiyle faaliyetlerini sürdüren Beyçelik Holding yaklaşık 5000 kişiye istihdam sağlıyor.

Bir babanın kurduğu dünya ölçeğinde büyük bir organizasyon, oğulları ve kızı işlerini başarıyla sürdürüyorlar..

İş yaşamındaki başarısıyla, yaşam felsefesiyle örnek olan “Zorluklardan yılmam, Ben cesur adamım!…" diyebilen kişiyi tanımak gerçekten keyifliydi..