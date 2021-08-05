Zorunlu değişim: Üretim ve ihracatın yapısı

Üretim ve ihracatta yüksek teknoloji ürünlerin payını artırmak için İsrail örneğinde olduğu gibi özel bir teşvik mekanizmasına ihtiyacımız var. Teşvik sistemimizi, teknoparklar ve OSB’lere dönük olarak döviz cinsli kredi ve hibelerle yapılandırmalıyız.

DÜNYA Ankara Haber Müdürümüz Hüseyin Gökçe’nin dün gazetemizde yayınlanan haberinden son 5 yılda teknolojik ürünlerden oluşan dış ticaret açığının 110.3 milyar dolara ulaştığını öğreniyoruz.

2020 Mayısı ile 2021 Mayısı arasında yüksek teknolojik ürün ihracatı yüzde 3.8’den yüzde 2.7’ye gerilemiş. 2021’in ilk 5 ayında da yüksek teknolojili ürün ihracatımız yüzde 3.6’dan yüzde 3.1’e düşmüş. Sanayi üretimi ve ihracatında en büyük pay düşük ve orta teknolojili ürünlerden oluşuyor. Buna karşılık orta ve yüksek teknolojik ürünlerin payı yerinde sayıyor. Yüksek teknolojili ürünlerin ihracattaki payı 2001 yılında yüzde 4 düzeyine ulaştıktan sonra, son 20 yıllık dönemde, bırakın bu oranı aşmayı, bir daha bu düzeyi bulamadı.

Yüksek teknolojili ürün konusu sürekli tartışma gündemimizde yer alıyor. Şimdiye kadar teknoloji ürün payının artırılması yönünde çalışmaların yapılması yolunda öneriler ve komisyon raporları raflarda kaldı. İşte bunun sonucunda Hüseyin Gökçe’nin dikkat çekici haberinde verdiği bilgiyle, son 5 yılda teknolojik ürün dış ticaret açığımızın arttığı görülüyor.

Üretim ve ihracatta yüksek teknolojili ürünlerin payını artırmak için İsrail örneğinde olduğu gibi özel bir teşvik mekanizmasına ihtiyacımız olduğu ortada. Teşvik sistemimize teknoparklar ve özel OSB’lere dönük olarak döviz cinsli kredi ve hibelerle yeniden yapılandırmalı ve ‘’asgari istihdam koşulu’’nu kaldırmalıyız.

Üretimimizi ve ihracatımızı artırmak için dönüşüme ihtiyaç olduğu kesin. Teknolojik ürünün ihracattaki payını artırmadan teknolojik dış ticaret açığımızı kapatmamızın mümkün olmadığını bilerek hareket etmeliyiz. Bunun için 2002‘den bu yana bekleyen kurumsal reformların yapılması koşul. Ama en az onun kadar TÜRKONFED’in kullandığı deyimle ‘’Demokrasi Tuzağı‘’ndan çıkmak zorundayız. Yoksa Profesör Dani Rodrik‘in kullandığı ‘’prematüre de-endüstrileşme‘’ süreci kalıcı yaşam biçimi olur. Ülkeler doğru yolda olmak-olmamak tercihini ‘’kendileri ‘’ yapıyor, kimse onlara bunu ‘’dikte‘’ etmiyor...

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