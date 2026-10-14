Zorunlu finansallaşma
Türkiye’de tasarruf davranışı son yıllarda sessizce değişiyor. Birikimini yalnız bankada tutan tasarruf sahibinin yerini; fonu, mevduatı, altını, dövizi ve hisseyi aynı anda takip eden daha finansallaşmış bir hane profili alıyor. Tasarruf sahibi giderek yatırımcıya dönüşüyor.
Bu değişimi ise yalnız finansal okuryazarlığın artmasıyla açıklamak zor. Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre 2020 sonunda yatırım fonu yatırımcısı 3 milyon 63 bin kişiydi. Eylül 2026’da sayı yaklaşık 5,93 milyona çıktı. Buna karşılık
Türkiye’de finansal okuryazarlıkta aynı ölçekte bir sıçrama görünmüyor. Karşılaştırılabilir Finansal Okuryazarlık Endeksi 2020’de 60,8 iken 2022’de 62,1’e yükseldi; iki yıldaki artış yalnız 1,3 puandı. Buna karşılık son 6 yılda bu rakam iki katına yaklaştı. Bugün toplumun sadece yüzde 12’si finansal bilgiyi davranışlarına yansıtan ve finansal kararlarında tutarlı bir tutum sergileyen grupta.
2020 sonunda 3 milyon 63 bin olan yatırım fonu yatırımcısı sayısı, ise 2026’da 5,9 milyonun üzerine çıktı. Başka bir ifadeyle, 6 yılda yatırım fonlarına katılanların sayısı yaklaşık yüzde 94 arttı. Bu rakamlar bize şunu söylüyor: finansal ürünlere katılım, finansal bilgi ve yetkinliğin gelişiminden çok daha hızlı ilerliyor. Milyonlarca insanın tasarruf biçimini değiştiren kitlesel bir finansallaşmadan söz ediyoruz.
Yatırımcı başka yatırımcılaşmak başka
Konunun sürdürülebilir kalkınmayı ilgilendiren tarafı şu: hanelerin tasarruflarını hangi koşullarda koruduğu, ne kadar risk üstlendiği ve finansal sisteme ne ölçüde güvenebildiği. Finansal derinleşme, tasarruf sahibini daha kırılgan hale getiriyorsa tek başına bir gelişmişlik göstergesi sayılamaz.
Bu dönüşümün arkasında ekonomik koşulları da görmek gerekiyor. Eylül ayında yıllık enflasyon yüzde 29,73’tü. Konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlardaki yıllık artış yüzde 39,99 seviyesindeydi. Böyle bir ortamda para biriktirmek ile paranın değerini korumak birbirinden ayrılıyor.
Eskiden birikim yapmak başlı başına ekonomik bir güvence sayılırken, bugün birikimin değerini korumak için sürekli bilgi toplamak, piyasa izlemek ve risk almak gerekiyor. Böylece tasarruf sahibi, parasını korumak isteyen kişiden giderek kendi ekonomik güvenliğini yönetmek zorunda kalan bir yatırımcıya dönüşüyor.
Bu nedenle artık yalnız tasarruf etmek yetmiyor; tasarrufunun erimemesi için sürekli karar vermek zorundayız. Fon mu, mevduat mı, altın mı, döviz mi, hisse mi? Daha fazla kazanma arzusundan önce, eldekinin değerini kaybetmeme kaygısı devreye giriyor. Bunun adı olsa olsa “zorunlu finansallaşma” olabilir. Gönüllü yatırım başka; satın alma gücünü korumak için yatırımcılaşmak başka.
Yatırımcılaşma, kalkınma ve risk taşıma eşitsizliği
İnsanların giderek daha fazla yatırımcılaşması kalkınma açısından ekonomik ve toplumsal yapıyı nasıl değiştiriyor? Finansal sistemin derinleşmesi, tasarrufları yatırıma yönlendirdiği ölçüde kalkınmayı destekler. Fakat yatırımcılaşma, satın alma gücünü korumanın neredeyse zorunlu koşuluna dönüşüyorsa tablo değişir. Çünkü bu durumda ekonomik riskin daha büyük bir bölümü hanelerin üzerine taşınır. Geliri yüksek, finansal bilgiye erişimi güçlü ve kayıp sonrası yeniden birikim yapabilecek bir hane ile sınırlı tasarrufunu korumaya çalışan bir hane aynı riski taşımaz. Böylece mevcut gelir eşitsizliğinin yanına bir de risk taşıma eşitsizliği eklenir. Dahası, tasarrufun işlevi de değişir.
Eğitim, konut, emeklilik, iş kurma ya da beklenmedik bir harcama için ayrılan para, önce satın alma gücünü koruma mücadelesine girer. Hane uzun vadeli plan yapmak yerine parasını sürekli yeniden konumlandırmak zorunda kalır. Oysa sürdürülebilir kalkınmanın önemli koşullarından biri, insanların yalnız bugünkü gelirleriyle değil, geleceklerini öngörebilecekleri ekonomik güvenlikle yaşayabilmeleridir.
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