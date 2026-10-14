Zorunlu finansallaşma

Türkiye’de tasarruf davranışı son yıl­larda sessizce değişiyor. Birikimini yalnız bankada tutan tasarruf sahibinin yerini; fonu, mevduatı, altını, dövizi ve hisseyi aynı anda takip eden daha finan­sallaşmış bir hane profili alıyor. Tasarruf sahibi giderek yatırımcıya dönüşüyor.

Bu değişimi ise yalnız finansal okurya­zarlığın artmasıyla açıklamak zor. Merke­zi Kayıt Kuruluşu verilerine göre 2020 so­nunda yatırım fonu yatırımcısı 3 milyon 63 bin kişiydi. Eylül 2026’da sayı yaklaşık 5,93 milyona çıktı. Buna karşılık

Türkiye’de finansal okuryazarlıkta ay­nı ölçekte bir sıçrama görünmüyor. Kar­şılaştırılabilir Finansal Okuryazarlık En­deksi 2020’de 60,8 iken 2022’de 62,1’e yükseldi; iki yıldaki artış yalnız 1,3 puan­dı. Buna karşılık son 6 yılda bu rakam iki katına yaklaştı. Bugün toplumun sadece yüzde 12’si finansal bilgiyi davranışlarına yansıtan ve finansal kararlarında tutarlı bir tutum sergileyen grupta.

2020 sonunda 3 milyon 63 bin olan ya­tırım fonu yatırımcısı sayısı, ise 2026’da 5,9 milyonun üzerine çıktı. Başka bir ifa­deyle, 6 yılda yatırım fonlarına katılanla­rın sayısı yaklaşık yüzde 94 arttı. Bu ra­kamlar bize şunu söylüyor: finansal ürün­lere katılım, finansal bilgi ve yetkinliğin gelişiminden çok daha hızlı ilerliyor. Mil­yonlarca insanın tasarruf biçimini değiş­tiren kitlesel bir finansallaşmadan söz ediyoruz.

Yatırımcı başka yatırımcılaşmak başka

Konunun sürdürülebilir kalkınmayı il­gilendiren tarafı şu: hanelerin tasarrufla­rını hangi koşullarda koruduğu, ne kadar risk üstlendiği ve finansal sisteme ne öl­çüde güvenebildiği. Finansal derinleşme, tasarruf sahibini daha kırılgan hale getiri­yorsa tek başına bir gelişmişlik göstergesi sayılamaz.

Bu dönüşümün arkasında ekonomik ko­şulları da görmek gerekiyor. Eylül ayında yıllık enflasyon yüzde 29,73’tü. Konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlardaki yıllık ar­tış yüzde 39,99 seviyesindeydi. Böyle bir ortamda para biriktirmek ile paranın de­ğerini korumak birbirinden ayrılıyor.

Eskiden birikim yapmak başlı başına ekonomik bir güvence sayılırken, bugün birikimin değerini korumak için sürek­li bilgi toplamak, piyasa izlemek ve risk almak gerekiyor. Böylece tasarruf sahibi, parasını korumak isteyen kişiden giderek kendi ekonomik güvenliğini yönetmek zorunda kalan bir yatırımcıya dönüşüyor.

Bu nedenle artık yalnız tasarruf etmek yetmiyor; tasarrufunun erimemesi için sürekli karar vermek zorundayız. Fon mu, mevduat mı, altın mı, döviz mi, hisse mi? Daha fazla kazanma arzusundan önce, el­dekinin değerini kaybetmeme kaygısı devreye giriyor. Bunun adı olsa olsa “zo­runlu finansallaşma” olabilir. Gönüllü ya­tırım başka; satın alma gücünü korumak için yatırımcılaşmak başka.

Yatırımcılaşma, kalkınma ve risk taşıma eşitsizliği

İnsanların giderek daha fazla yatırım­cılaşması kalkınma açısından ekono­mik ve toplumsal yapıyı nasıl değiştiri­yor? Finansal sistemin derinleşmesi, ta­sarrufları yatırıma yönlendirdiği ölçüde kalkınmayı destekler. Fakat yatırımcı­laşma, satın alma gücünü korumanın ne­redeyse zorunlu koşuluna dönüşüyorsa tablo değişir. Çünkü bu durumda ekono­mik riskin daha büyük bir bölümü hane­lerin üzerine taşınır. Geliri yüksek, finan­sal bilgiye erişimi güçlü ve kayıp sonrası yeniden birikim yapabilecek bir hane ile sınırlı tasarrufunu korumaya çalışan bir hane aynı riski taşımaz. Böylece mevcut gelir eşitsizliğinin yanına bir de risk taşı­ma eşitsizliği eklenir. Dahası, tasarrufun işlevi de değişir.

Eğitim, konut, emekli­lik, iş kurma ya da beklenmedik bir harca­ma için ayrılan para, önce satın alma gü­cünü koruma mücadelesine girer. Hane uzun vadeli plan yapmak yerine parasını sürekli yeniden konumlandırmak zorun­da kalır. Oysa sürdürülebilir kalkınmanın önemli koşullarından biri, insanların yal­nız bugünkü gelirleriyle değil, gelecekle­rini öngörebilecekleri ekonomik güven­likle yaşayabilmeleridir.