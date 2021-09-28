Züchex Fuarı’na Kütahya ve Afyon imzası

Tüyap İstanbul’da, 108 ülkeden yaklaşık 33 bin satın almacı ile 574 katılımcı firmayı bir araya getiren Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı Züchex, yarattığı 1,5 milyar dolarlık bir iş hacmi ile sektörün gelecek projeksiyonuna ışık tuttu.

2021 yılı için hedef büyüten, 10 milyar dolarlık büyüklüğe sahip züccaciye sektörü, yılsonunda ihracat gelirini yüzde 20 artırmaya odaklandı. Bu yıl katılımcı sayısındaki artış, sektörün bu hedefine, firmaların da destek verdiğini ve aynı iddiayı taşıdığını gösteriyor. Bir yıl aradan sonra yüz yüze gerçekleştirilen fuarın katılımcıları, yerli ve yabancı satın almacılar ile ziyaretçilerin gösterdiği yoğun ilgiden memnundu ve yüzler gülüyordu.

Birbirinden renkli, göz alıcı ve yaratıcı tasarımların görücüye çıktığı fuara, çininin ve seramiğin başkenti Kütahya’dan seramik ve porselenin dev markaları NG Kütahya Seramik ve Güral Porselen, sofra camı üretiminde dünya üreticileri arasında 5. sıradaki yeri ile sektörde inovatif ve teknoloji odaklı bir rol üstlenen LAV, kurdukları stantlarla fuarda adeta gövde gösterisi yaptı. Renkli seramik mutfak eşyaları üretiminde hızlı yükselişini sürdüren Keramika ile Tulu Porselen ve Porline Porselen de “biz de buradayız” dediler.

Emaye mutfak eşyaları üretimi ve ihracatı ile dikkat çeken Afyonkarahisar’ı ise fuarda Avşar Emaye, Afyon Emaye ve Apaydın Emaye temsil etti. Son iki yıldır emaye mutfak eşyaları ihracatında şampiyon olan Avşar Emaye’nin öncülüğünde başlayan kümelenme, Afyonkarahisar’da yeni bir sektörün daha büyümekte olduğuna işaret ediyor.

Bölgenin lider markaları ile yaptığım görüşmeler, firmaların bu fuara ve pandemi sonrası için büyük atılımlara hazırlandıklarını ortaya koyuyor. Firmaların bu süreçte Ar-Ge, inovasyon, tasarım, dijitalleşme ve kapasite artışına yönelik yeni yatırımlarının durmadığı hammadde ve navlunda yaşanan sıkıntılara rağmen dünya pazarlarını ve tüketici trendlerini yakından takip ederek, yenilikçi ve kaliteli ürünlerle yeni pazarlara açıldıklarını ve ihracat hedefleri tutturduklarını, gelecek yıllar için ise hedef büyüttüklerini gösteriyor.

Keramika Genel Müdürü Emin Yüce, seramikten mamul sofra üstü ürünlerinde 300 renk, bin model ve aylık 5 milyon adetlik üretimle dünyada tek firma olduklarını belirterek, “Renk ve desenlerimizle artık dünya mutfak modasında biz de varız. Türkiye’de ve dünyada sofra üstü sunum trendlerini belirliyoruz. Kişiselleştirilmiş ürünlerle sadece Türkiye’de değil dünyanın farklı ülkelerindeki tüketicilere de ulaşıyoruz. 6 kıta ve 68 ülkeye ihracat yapıyoruz” diyerek sektördeki iddiasını ortaya koyuyor. ABD ve Çin gerilimi nedeniyle Avrupa’nın Türkiye’yi alternatif tedarikçi ülke olarak tercih ettiğini, Türkiye’nin navlun, kalite ve fiyat açısından avantajlı bir ülke konumuna geldiğini kaydediyor Emin Yüce.

Ayağının tozuyla Paris’deki Maison&Object ve Moskova’daki HouseHold Expo Fuarı’nın ardından Züchex’e katılan Avşar Emaye Genel Müdürü Murat Avşar ise izlenimlerini şöyle aktarıyor: “Dünyada ticarete yönelik bir istek, açlık var. Pandemi dönemindeki sanal fuarlar bizleri tatmin etmedi. Bu dönem bize fuarların önemini bir defa daha gösterdi. Fuarımız çok hareketli ve yoğun geçiyor. Çok fazla sayıda yabancı satın alımcı var. Sektörümüz adına umut verici. Artık ABD, AB ve Ortadoğu’da çok dinamik bir sektörüz.”

Türkiye ev ve mutfak eşyaları sektörünün, lider markalarıyla dünyada “mutfak modası”nın yeni trendlerini belirleyecek noktaya geldiğini söylemek abartı olmaz sanıyorum.