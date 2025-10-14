Zucman
Adı bir çizgi roman kahramanı gibi gelse de aslında gerçek bir kişi Zucman Hoca. Fransa’da ultra zenginlerden, en büyük şirketlerden, süper karlardan ek vergi alınmalı, gelir dağılımı eşitsizliği ve bütçe açığı ancak böyle giderilir diyen kişi Piketty Hoca ile birlikte. Piketty Hoca sene başına Fransızların en üst nişanı “Legion d’Honneur”ü “onuru belirlemek devletin işi değil” diyerek ret etmişti.
Geçen hafta Azerbaycan’ın uluslararası haber kanalı AnewZ’de baş editör Guy Shone ile hem Fransa’nın bütçe sorunu ve Zucman Vergisini, hem de altındaki genel eğilim nedenlerini konuştuk. Draghi’nin AB Konseyinde sunduğu rapordaki, AB’nin yenilenmesi gereken altyapısının ve bunun için gereken paranın, bütçelerdeki açıklar dikkate alındığında Zucman Vergisi adına bulaşıcı bir etki yapabileceğinden bahsettik.
Nedeni basit. Avrupa ekonomileri uzun zamandır sorunlu. Diğer sosyal boyutları ile Fransa örneğinde olduğu gibi hem kabineler, hem sokaklar karışık veya aday. Seçimlerde aşırı muhafazakârlar hep önde. İki Dünya Savaşını da Avrupa’nın çıkardığını hatırlarsak, ekonomilerde çıkış olmazsa 1968 Prag Baharı da yakın bir canlı örnek. Benzer bir altyapı yenileme ihtiyacı ve bütçe sorunu da ABD için geçerli. İki atom bombasını insanlıkta kullanan tek ülke olduğunu da hatırlarsak oraya da çözüm lazım.
Modern para teorisi
Kendi parası ile borçlanan ülkelerde aslında kullanım ve aktarım, vergi ile gelir bölüşümü de doğru sağlanırsa, aslında bu finansal kaldıraçlar makro dengeleri de doğru kurar. Ancak borcun kompozisyonu bozulur, maliyeti içeride ve dışarıda artar, gerek harcama ile yaratılan para gerekse vergilerle toplanan likidite dengeli olmazsa tüm dengeler bozulur. Modern Para Teorisinde kamunun borcu özel sektörün ve hane halkının varlığıdır. İşte dağılımın dengesinin nasıl korunacağının bir sorusudur Zucman Vergisi. Ama ÖTV gibi süreklilik arz ederse bu sefer başka dinamikleri bozar.
Benzer durum gelirin dağılımında önemli bir değişken kısa vadeli politika faizi için de geçerlidir. Zaten kısa vadede faiz enflasyona etki etmez. Para arzı büyüklüğü de ancak uzun vadede enflasyonda dikkate alınacak değişkenlerden biridir ama onu da zaten merkez bankaları kontrol edemez. Çünkü parayı merkez bankaları yaratmaz, bankalar kredi vererek yaratır. Finansal inovasyonlar (kripto para, ödeme sistemleri) ile bu süreç iyice zorlaşmıştır.
Bilim dışı deneyler
Makro ihtiyati tedbirler bilimselmiş ve açık ekonomilerde gerekirse kullanılabilirmiş, iyi mi? Bunu yazan IMF eski baş ekonomisti ve başkanı, Harvard Ekonomi Hocası Gita. Üç kişi yazdıkları son makalelerinde, literatürde sıkça yer alan “macro prudential policies & measures” konusunu tekrar ilgililerine hatırlatmış oldular.
Zucman Vergisi bu anlamda bütçe açıkları ve ekonomideki sorunları nedeni ile isimleri IMF ile anılan Fransa, İngiltere gibi ülkelerde bir makro ihtiyati tedbir olarak mı görülmelidir? Fransa’da inovasyonu bitirir, yerli sermaye dışarı kaçar, genç girişimciler ülkeyi terk eder şeklindeki karşı atakların haklılık payı var mıdır? Öncelikle Fransa’da uzun zamandır gençler zaten ülkeden ayrılıyor. İkincisi gümrük tarifeleri ile bir başka makro ihtiyati tedbir artık herkesin hayatında. Üçüncüsü “gitmek mi zor, kalmak mı zor” diye 1998 tarihli Zeki Müren Albümü şarkısını da hatırlamak lazım.
İnovasyon demişken, AB’nin sorununun aslında koloniyal dönemde emperyalizm ile sağlanan ucuz işgücü ve bedava sermaye (altın, pırlanta, petrol, vb.) ile oluşan sanayi devrimi sonrası markalaşmaların, artık başta Çin arabaları ve patentleri olmak üzere rekabetçi olmayı kaybetmeleri diye genelleştirebiliriz. Bugün ilk 25 küresel markada veya ilkler listesinde AB markalarının veya Fransız üniversitelerinin yer almamasının nedenlerinden biri bu. Trump da bunu uzun zamandır görüyor. ABD ile Çin tepişiyor, çimen AB eziliyor.
Yeni sanayi devriminde robotik ve yapay zekâ başta nadir elementler üzerinden kavga ile bu süper zenginlerin vergilendirilmesi ile asgari ücret kavgası da buraya bağlanabilir. Evrensel gelir (işçide) sabitse vergi de (işverende) sabit olmalı mantıken. Çünkü kamu bütçeleri denge arıyor. Bu düzlemde düzlenme kavgası aristokrasi, burjuva, proletarya arasında ve kombinasyonlarında hızla sürüyor.
