Adı bir çizgi roman kahramanı gibi gel­se de aslında gerçek bir kişi Zucman Hoca. Fransa’da ultra zenginlerden, en bü­yük şirketlerden, süper karlardan ek ver­gi alınmalı, gelir dağılımı eşitsizliği ve büt­çe açığı ancak böyle giderilir diyen kişi Pi­ketty Hoca ile birlikte. Piketty Hoca sene başına Fransızların en üst nişanı “Legion d’Honneur”ü “onuru belirlemek devletin işi değil” diyerek ret etmişti.

Geçen hafta Azerbaycan’ın uluslararası ha­ber kanalı AnewZ’de baş editör Guy Shone ile hem Fransa’nın bütçe sorunu ve Zucman Ver­gisini, hem de altındaki genel eğilim neden­lerini konuştuk. Draghi’nin AB Konseyinde sunduğu rapordaki, AB’nin yenilenmesi gere­ken altyapısının ve bunun için gereken para­nın, bütçelerdeki açıklar dikkate alındığında Zucman Vergisi adına bulaşıcı bir etki yapa­bileceğinden bahsettik.

Nedeni basit. Avrupa ekonomileri uzun zamandır sorunlu. Diğer sosyal boyutları ile Fransa örneğinde olduğu gibi hem kabineler, hem sokaklar karışık veya aday. Seçimlerde aşırı muhafazakârlar hep önde. İki Dünya Savaşını da Avrupa’nın çıkardığını hatırlar­sak, ekonomilerde çıkış olmazsa 1968 Prag Baharı da yakın bir canlı örnek. Benzer bir altyapı yenileme ihtiyacı ve bütçe sorunu da ABD için geçerli. İki atom bombasını insan­lıkta kullanan tek ülke olduğunu da hatırlar­sak oraya da çözüm lazım.

Modern para teorisi

Kendi parası ile borçlanan ülkelerde aslın­da kullanım ve aktarım, vergi ile gelir bölüşü­mü de doğru sağlanırsa, aslında bu finansal kaldıraçlar makro dengeleri de doğru kurar. Ancak borcun kompozisyonu bozulur, maliye­ti içeride ve dışarıda artar, gerek harcama ile yaratılan para gerekse vergilerle toplanan li­kidite dengeli olmazsa tüm dengeler bozulur. Modern Para Teorisinde kamunun borcu özel sektörün ve hane halkının varlığıdır. İşte dağı­lımın dengesinin nasıl korunacağının bir soru­sudur Zucman Vergisi. Ama ÖTV gibi sürekli­lik arz ederse bu sefer başka dinamikleri bozar.

Benzer durum gelirin dağılımında önemli bir değişken kısa vadeli politika faizi için de geçer­lidir. Zaten kısa vadede faiz enflasyona etki et­mez. Para arzı büyüklüğü de ancak uzun vade­de enflasyonda dikkate alınacak değişkenler­den biridir ama onu da zaten merkez bankaları kontrol edemez. Çünkü parayı merkez bankala­rı yaratmaz, bankalar kredi vererek yaratır. Fi­nansal inovasyonlar (kripto para, ödeme sis­temleri) ile bu süreç iyice zorlaşmıştır.

Bilim dışı deneyler

Makro ihtiyati tedbirler bilimselmiş ve açık ekonomilerde gerekirse kullanılabilir­miş, iyi mi? Bunu yazan IMF eski baş ekono­misti ve başkanı, Harvard Ekonomi Hoca­sı Gita. Üç kişi yazdıkları son makalelerinde, literatürde sıkça yer alan “macro prudential policies & measures” konusunu tekrar ilgili­lerine hatırlatmış oldular.

Zucman Vergisi bu anlamda bütçe açıkla­rı ve ekonomideki sorunları nedeni ile isim­leri IMF ile anılan Fransa, İngiltere gibi ül­kelerde bir makro ihtiyati tedbir olarak mı görülmelidir? Fransa’da inovasyonu bitirir, yerli sermaye dışarı kaçar, genç girişimciler ülkeyi terk eder şeklindeki karşı atakların haklılık payı var mıdır? Öncelikle Fransa’da uzun zamandır gençler zaten ülkeden ayrılı­yor. İkincisi gümrük tarifeleri ile bir başka makro ihtiyati tedbir artık herkesin haya­tında. Üçüncüsü “gitmek mi zor, kalmak mı zor” diye 1998 tarihli Zeki Müren Albümü şarkısını da hatırlamak lazım.

İnovasyon demişken, AB’nin sorununun aslında koloniyal dönemde emperyalizm ile sağlanan ucuz işgücü ve bedava sermaye (al­tın, pırlanta, petrol, vb.) ile oluşan sanayi dev­rimi sonrası markalaşmaların, artık başta Çin arabaları ve patentleri olmak üzere rekabetçi olmayı kaybetmeleri diye genelleştirebiliriz. Bugün ilk 25 küresel markada veya ilkler lis­tesinde AB markalarının veya Fransız üniver­sitelerinin yer almamasının nedenlerinden biri bu. Trump da bunu uzun zamandır görü­yor. ABD ile Çin tepişiyor, çimen AB eziliyor.

Yeni sanayi devriminde robotik ve yapay zekâ başta nadir elementler üzerinden kav­ga ile bu süper zenginlerin vergilendirilme­si ile asgari ücret kavgası da buraya bağla­nabilir. Evrensel gelir (işçide) sabitse vergi de (işverende) sabit olmalı mantıken. Çün­kü kamu bütçeleri denge arıyor. Bu düzlem­de düzlenme kavgası aristokrasi, burjuva, proletarya arasında ve kombinasyonların­da hızla sürüyor.