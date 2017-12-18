3'üncü çeyrek büyümesinde anahtar unsur KGF oldu

18 Aralık 2017

Türkiye 3. çeyrekte yüzde 11.1 büyüyerek G-20 ülkeleri arasında en fazla büyüyen ülke oldu. Geçen yıl küresel piyasaların ve 15 Temmuz darbe girişimi etkisi ile yaşanan yavaşlama sonrası, hükümetin 2017 yılı Mart ayında Kredi Garanti Fonu aracılığı ile 200 milyar TL desteği de piyasaya sunması ile Türkiye, birinci çeyrekte yüzde 5.3, ikinci çeyrekte yüzde 5.4 üçüncü çeyrekte ise yüzde 11.1 büyüme kaydederek rekora imza attı.

Morgan Stanley’nin raporunda, ikinci çeyrekte yüzde 5.2 seviyesinde gerçekleşen ekonomik büyümede Kredi Garanti Fonu’nun doğrudan etkisinin yaklaşık 1 puan ve anahtar unsur olduğunun altı çizildi.

Mart ayı itibarıyla bankaların KGF desteği ile hızla kullandırdığı kredilerle piyasa canlanarak takibe düşen kredi oranında azalma yaşandı. Böylelikle kredi kalitesinin de düşmesi engellendi. Buna göre Kredi Garanti Fonu hazine desteğinin Mart ayında başlaması dolayısıyla büyümeye en fazla etkisi 3’üncü çeyrekte gerçekleşti. Bankaların NPL (takip) oranları Şubat ayı sonunda 2.92 iken 2017 Ekim ayında yüzde 2.80’e düştü.

Firmaların istihdamı arttı

Ödenmeyen çek ve senetler çok yüksek düzeyde iken tarihin en düşük düzeyine yani yüzde 1.62’ye kadar düştü.

KGF kefaletiyle kredi kullanan firmaların Aralık 2016’da 774 milyon TL olan aylık SGK prim ödemesi Mayıs 2017’de 2.3 milyar TL’ye yükseldi. KGF kefaletiyle kredi kullanan firmaların istihdamı arttı. Bu firmaların Şubat 2017’de 2.9 milyon olan çalışan sayısı Haziran 2017’de 3.18 milyona yükseldi.

İmalat ve inşaat başı çekti

Bankalar Sermaye Yeterlilik Rasyosu nedeniyle kredi veremez durumda iken KGF ile kredi verebilir hale geldi. Bankaların SYR oranları 2016 yılı sonu yüzde 15.57 iken artarak Eylül 2017’de yüzde 17.20’ye yükseldi.

Kredi Garanti Fonu’nun kefalet sağladığı en yüksek hacimli sektörlerden olan 66 milyar TL kefalet hacmi ile imalat sanayi ve 24 milyar TL kefalet hacmi ile inşaat sektörleri üçüncü çeyrekte de başarılı bir ivme yakaladı. Üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre imalat sanayi üretimi yüzde 7.3 artarken, inşaat sektöründe bu oran yüzde 4.8 oldu.

Türkiye tüm bu kazanımlar sayesinde 2017 yılı ilk çeyreğinde yüzde 5.3, ikinci çeyreğinde yüzde 5.4 ve üçüncü çeyreğinde ise yüzde 11.1 büyüdü ve önümüzdeki günlerde uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye büyüme rakamlarının yukarı yönlü revize edeceği beklentisini yarattı.

İhracat

-7568 İhracatçıya 27.7 milyar TL ihracat kredisi kullandırıldı.

-Kullandırılan ihracat kredilerinin toplam krediler içindeki payı yüzde 14,4 oldu.

-Kullandırılan 1,8 milyar TL'lik Eximbank kaynaklı ihracat kredilerinin toplam İhracat Kredileri içindeki payı yüzde 6,5 olarak gerçekleşti.

Turizm

-Turizm sektöründe 13025 adet firmaya 6,2 milyar TL kredi kullandırıldı.

-Turizm sektörüne kullandırılan kredilerin toplam krediler içindeki payı yüzde 2,9 oldu.

İmalat Sektörü

-İmalat sektörümüzde 72113 adet firmaya bugüne kadar toplamda 66,4 milyar TL kredi kullandırıldı.

-İmalat Sektörüne kullandırılan kredilerin toplam krediler içindeki payı yüzde 31,4 ile 2. sırada yer aldı.

KOBİ

-Toplamda 350 bine yakın KOBİ ye 157,8 milyar TL kredi kullandırıldı.

-Kullandırılan kredilerin yüzde 74'ü KOBİ'lere kullandırıldı.