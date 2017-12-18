"65 ülkeye ihraç ettiğimiz vinçlerin maliyetini düşürdük"

18 Aralık 2017

1977 yılından bu yana vinç imalatı ve satışı gerçekleştiren Çakmak Vinç Sanayi A.Ş. tam kapasiteyle üretim yaptığında yıllık bin adet üretimin yüzde 30’unu, 28 ülkedeki bayileri aracılığıyla 65 ülkeye ulaştırıyor. KGF ve DenizBank aracılığıyla sağladığı finansmanla üretim maliyetini aşağı çeken şirket, yurt dışındaki faaliyetlerini genişletmeyi öngörüyor.

Türkiye’nin önde gelen elektrikli vinç firmalarından birisi olduklarını belirten Çakmak Vinç Sanayi A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çakmak, üretimlerini Sakarya ve Eskişehir OSB’de gerçekleştirdiklerini söyledi. Her iki fabrikada toplam 200 kişinin istihdam edildiğini vurgulayan Çakmak, “Üretimin yüzde 30’unu 5 kıta ve 24 farklı ülkede bulunan bayilerle birlikte 65 ülkeye, kalitesi, uygun maliyeti ve güvenilirliği ile ulaşmayı başardık” dedi.

2017 yılında KGF ve Deniz- Bank aracılığıyla sağladıkları finansmanın, daha uygun vade ve faizle, üretim maliyetlerini aşağı çekmelerini sağladığını aktaran Osman Çakmak, başta faaliyet gösterdikleri makine imalatı olmak üzere üretim kesimi ve dolayısıyla Türkiye ekonomisinin rahat bir nefes aldığını bildirdi. Çakmak, ekonomik şartların ve konjonktürün uygun olması halinde, yeni tezgah ve teknolojiye yönelik yatırım yapmayı planladıklarını dile getirdi.

Faaliyete başlamalarından bu yana üretimden ödün vermediklerine değinen Çakmak, “Tüm vinç komponentlerini; dayanıklı, kaliteli ve daha az maliyetli olarak dünya standartlarına uygun bir şekilde gerekli kalite kontrol ve prosedürler ışığında üretmekteyiz” diye konuştu.