Ekonomistler işsizlik rakamlarını değerlendirdi

15 Şubat 2018

Türkiye'de işsizlik oranı, geçen yılın kasım ayında 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 1,8 azalarak yüzde 10,3 oldu. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 440 bin kişi azalarak 3 milyon 275 bin olarak kayıtlara geçti.

Konuya ilişkin olarak soruları yanıtlayan ekonomist Haluk Bürümcekçi, iş gücü piyasasının sanayi üretimi kaynaklı olan büyümeye olumlu tepki vermeye devam ettiğini belirtti. Yılın ilk iki çeyreği için açıklanan yeni milli gelir serisinin Gayrisafi Yurtiçi Hasıla'da (GSYH’) yüzde 5.3 ve 5.4 artışla belirgin toparlanmaya işaret ettiğini ve Kredi Garanti Fonu (KGF) desteklerinin etkisi ve istihdam piyasasında teşviklerle başlayan iyileşmeyi güçlendireceği sinyali verdiğini anımsatan Bürümcekçi, "Üçüncü çeyrekte ise yüzde 11,1 artış ile büyüme belirgin güçlenmiş ve son çeyrekte de çok sınırlı bir yavaşlama izlenmişti. Bu doğrultuda, bu yıl ocak-kasım döneminde kümülatif istihdam artışı 1 milyon 846 bin kişi ile geçen yıl aynı dönemindeki 619 bin artışın belirgin üzerine çıkmış durumda. Ancak, özel sektör hizmetleri gibi istihdam kapasitesi yüksek bir sektör toparlanmadan bu ivmenin kalıcı ve yeterli olması zor görünüyor." ifadelerini kullandı.

"Tarım dışı istihdam olumlu tablo çizdi"

Bürümcekçi, işsizlik oranındaki değişimin mevsimselliğin gerektirdiği hafif yükseliş yerine yatay seyrettiğinin görüldüğünü belirterek, bu gerçekleşmede istihdam teşvikleri, büyüme hızındaki artış ve lehteki baz etkisinin katkı sağladığının söylenebileceğini ifade etti. Kasım ayında istihdam aylık 130 bin azalırken, iş gücünün de 142 bin azalış gösterdiğini ve işsiz sayısının 12 bin azalmasını getirdiğini bildiren Bürümcekçi, "Öte yandan, özellikle iç talebin seyri açısından önemli bir gösterge olarak izlediğimiz tarım dışı istihdamın yıllık artış hızının yüzde 5,5 ile önceki aya göre yükseldiğini görmekteyiz ki, manşet verilere benzer olumlu bir tablo çizmektedir" değerlendirmesinde bulundu.

Bürümcekçi, tarım dışı istihdam artışında kamu hizmetleri artışının etkili olduğunu, ulaştırma ve konaklama hizmetlerinde düşüşün devam ettiğini vurguladı. Tarım dışı sektörlerde istihdam edilenlerin sayısında önceki aya göre 108 bin artış görülürken, hizmetlerde 125 bin ve sanayide yatay seyre karşılık, inşaatta ise 18 bin azalışın izlendiğini anlatan Bürümcekçi, hizmetlerdeki artışın önemli bir kısmının eğitim ve sağlık-sosyal hizmetler faaliyetlerinden gelmesinin kamunun belirgin etkisini (toplam 155 bin) yansıtırken, ulaştırma-depolama, konaklama hizmetleri ve finans sektöründe azalışlar görülmesinin ise dikkati çekmekte olduğunu vurguladı.

Bürümcekçi, arındırılmış veride ise, son bir yıllık dönemde gözlenen 1 milyon 202 bin kişilik istihdam artışının, 898 bininin hizmetler sektörü kaynaklı olurken, inşaat sektöründe 151 bin, sanayi sektöründe ise 154 bin artış gözlendiğini söyledi.

"Geçen yılın ikinci yarısıyla istihdam yaratma kapasitesi arttı"

QNB Finansinvest Başekonomisti Burak Kanlı da istihdam göstergelerindeki olumlu görünümün devam ettiğini kaydetti.

Kanlı, mevsimsellikten arındırılmış verilerle çalışan sayısının güçlü biçimde artmaya devam ettiğini, işsizlik oranın da düşüşünü sürdürdüğünü dile getirdi.

Geçen yılın ikinci yarısıyla birlikte ekonomide istihdam yaratma kapasitesinin arttığını dile getiren Kanlı, "Bu dönemde aynı zamanda yatırım iştahı da güçlendi. Ben bunu, yılın ikinci yarısıyla birlikte ekonomideki güçlü seyrin sürdürülebilirliğine dair özel sektörün ikna olduğu şeklinde yorumluyorum. İstihdam piyasasındaki olumlu görünüm, iç talebin önümüzdeki dönemde de sürdürülebilirliği konusunda son derece olumlu bir gelişme." değerlendirmesinde bulundu.

"Yükselmesinin beklenebileceği bir dönemde iyi oldu"

Reel Kapital Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan ise işsizlik rakamlarının, normalde mevsimsel etkilerle yükselmesini bekleyebileceğimiz bir dönemde iyi olduğunu söylemenin mümkün olduğunu kaydetti.

Ağustostan beri işsizlik oranının yatay veya iyileşme yönünde geldiğini bildiren Erkan, "Bunda elbette güçlü ekonomik büyümenin önemli bir rolü var. Ekonomideki büyümeyle beraber istihdam da artıyor ve istihdam havuzundaki artış ile beraber işsizlik oranındaki düşüş de biraz yavaş kalıyor. Tarım dışı istihdamdaki artış da ekonomi için iyi, aynı zamanda Türkiye ekonomisinin ek istihdam yaratabilmiş olduğunu gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Erkan, istihdam piyasasında mevcut şartlar ve verilerle henüz yavaşlama işareti görmediklerini belirterek, geçmişten gelen istihdam teşviklerinin etkileri ile yeni önlemlerin de alınıyor olması itibarıyla istihdam piyasasında durumun iyiye doğru gittiğini dile getirdi.

İşsizlik oranı kasımda yüzde 10.3 oldu

Kaynak: AA