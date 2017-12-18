Gergerli: Yüksek büyüme için katkıya devam edeceğiz

18 Aralık 2017

İsmet Gergerli

KGF Genel Müdürü

Türkiye ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 11,1’lik çift haneli büyüme oranını yakalayarak dünya şampiyonu oldu.

Ekonomimiz bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen yıl aynı dönemde yaşanan FETÖ darbe girişiminin oluşturduğu baz etkisi ve Kredi Garanti Fonu başta olmak üzere hükümetimizin uyguladığı teşviklerin etkisiyle beklentilerin üzerinde yüzde 11,1 büyüyerek son altı yılın en yüksek çeyreklik büyümesini gerçekleştirdi.

Büyüme ortalaması yüzde 2,5 olan Avrupa Birliği ülkelerinin 4 katından fazla büyüyen Türkiye, Çin ve Hindistan’ı da geride bıraktı.

2017 yılını rekorlara taşıyan en önemli araçlardan biri şüphesiz Kredi Garanti fonu oldu. Yılın ilk çeyreğinde hacmi artırılan Hazine destekli kefalet projesinin hızla uygulamaya konmasıyla kısa sürede kredi hacmi genişledi ve işletmelerin en önemli sorunu kaynak yarasına merhem oldu. Büyümenin temel faktörleri ihracat, yatırım ve üretimin artmasıdır. Bunun önündeki en büyük engel ise kaynak problemidir. Bu yılın ikinci çeyreğinde işletmelerin kaynağa yani finansmana erişim imkanları büyük ölçüde artırıldı ve oluşan bu kaynakla birlikte yatırım, ihracat ve üretimde önemli artışlar yaşandı.

Kullanılan kredilerin yatırıma dönüşmesi ise üçüncü çeyreği buldu ve büyümeye yansıması yine bu çeyrekte oldu. Yılın dördüncü çeyreği hatta 2018 yılının ilk çeyreğinde KGF kredilerinin büyümeye olan pozitif etkisini ise görmeye devam edeceğiz.

Yüzde 11,1’lik büyüme rakamının alt kırılımlarına baktığımızda özellikle son bir yıldır negatif seyreden makine teçhizat yatırımlarının yüzde 15,3 oranında güçlü bir artış göstermesi en olumlu gelişme olarak göze çarpmaktadır. Oluşan kaynağın yoğun olarak makineteçhizat alımına dolayısıyla yatırıma yönlendirildiğini net olarak görmekteyiz. Bunun gelecek 5 çeyrekte de büyümeye pozitif katkı sağlayacağı ise aşikar.

Genç ve dinamik nüfusuyla gelişmekte olan ülkelerden ayrışan ve bu pozitif katkının etkisiyle son 7 yılda ortalama yıllık yüzde 7 büyümeyi gerçekleştiren Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı istihdam seferberliği ile genç nüfusun daha çok iş gücüne katılması sağlanacaktır. 2023 vizyonumuz için daha çok yatırım daha çok üretim ve dolayısıyla daha çok istihdam olmazsa olmazımızdır.

Kaynakları sınırlı olan ülkemizde yatırımların finansmanı için yabancı kaynak kullanımı kaçınılmazdır. Bu noktada işletmelerin ihtiyaç duyduğu yabancı kaynağın uygun vade ve uygun maliyetle elde edilmesi yatırımların gerçekleştirilmesi için en önemli husustur.

2017 yılında Türk Bankacılık Sektörünün artan kredileri tüketimin finansmanı yerine üretim ve yatırımları destekleyici alanlara yönlendirmiş olması büyük önem arz etmektedir. Aynı şekilde 2018’de de kredilerle desteklenecek yatırımlar ve ihracat, Türkiye’nin büyümesindeki pozitif ayrışmanın devamını sağlayacaktır.

Kredi garanti fonları tüm dünyada yatırımın ve üretimin finansmanında önemli bir araçtır. Ülkemizde de önümüzdeki dönemde aynı heyecanla yatırım ve üretimin desteklenmesi, genç nüfusun işgücüne katılması ve istihdamını destekleyecektir.