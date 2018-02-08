Hatton: Yatırımımızı dijitalleşmeye entegre için yapıyoruz

08 Şubat 2018

Beyza COŞKUNTÜRK



İZMİR-Türkiye'de 1986 yılında faaliyetlerine başladıklarını dile getiren Deloitte Türkiye CEO'su Humphry Hatton, profesyonel hizmetler sektöründe dünyada lider konumda olduklarını söyleyerek, müşteri ihtiyaçlarına dijitalleşen dünyada farklılaşan iş yapma biçimlerine uyum sağlayarak yanıt vermeye çalıştıklarını belirtti.

Deloitte İzmir Sohbetleri'nde konuşan Hatton, bu sohbetleri gerçekleştirme amaçlarının, yeni teknolojilerin geliştiği ve dijitalleşmenin hızla ilerlediği dünyada siber güvenlik, finans gibi kavramlarda dahil olmak üzere iş yapma şekillerinin farklılaşması olduğunu söyledi. Hatton, "Buna uyum sağlamak ve kendi stratejimizi geliştirerek, ortama entegre olmak için neler yapabiliriz konuşmak istiyoruz. Deloitte olarak dijitalleşmeye entegre oluyor ve bu ihtiyacı hissediyoruz. Bir yandan da verdiğimiz hizmetler ve müşterilerimizden gelen ihtiyaçlarla da bunu hissettiğimiz için bu dijitalleşmeyi önemsiyoruz. Değişen dünyayı her alanda görüyoruz. Değişim finansal konularda, vergilerde, siber güvenlikte de gözlemleniyor" dedi.

Deloitte'un dönüşüm teknolojileri ve veri analitik uygulamalarının, müşterilerine sunduğu çözüm ve ürünlere entegrasyonunu sağlamak için stratejik yatırımlar yapmaya devam ettiğini vurgulayan Hatton, "2017 yılında bu yatırımlar için örnek vermek gerekirse Deloitte, Magnia, Illumnia ve Cognia, Denetim Kalite İzleme ve Ölçüm Programı gibi dijital ve yenilikçi denetim araçları; entegre bulut temelli çözümler geliştirilmesi ve Siber İstihbarat Merkezi (SİM) küresel ağının oluşturulması yoluyla müşterilere kıymetli varlıklarını koruma ve güvenlik durumlarını iyileştirme imkanı sunarken, bir yandan da daha tedbirli ve daha dirençli bir yapı oluşturmaları için güvenlikle ilgili yaşanan olayları proaktif bir şekilde belirleme, yanıt geliştirme ve toparlanma konusunda destek veriyor" dedi.

Deloitte olarak yönetim danışmanlığı, risk danışmanlığı, finansal danışmanlık, denetim ve vergi hizmetleri alanlarında, farklı endüstrilerde faaliyet gösteren firmalara ve kamu kuruluşlarına hizmet sunduklarını belirten Hatton, "150’den fazla ülkede yer alan global üye firma ağımız ile müşterilerimizin karmaşık iş problemlerini çözmek ve başarılarına katkıda bulunmak amacıyla yüksek kaliteli çözümler üretiyoruz. Dünya çapında yaklaşık 263 bin 900 kişilik uzmanımız ile müşterilerimizde, toplumda ve çalışanlarımızda iz bırakmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Türkiye'de ise 1986’da başladıkları faaliyetlerin bugün İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Adana'da, bin 250’nin üzerinde çalışanla sürdüğünü söyleyen Hatton, "Deloitte Türkiye olarak ekibimizin uzmanlık alanlarını geliştirerek ve güçlü iş birlikleri kurarak müşterilerimize yenilikçi ve kalite odaklı hizmetler sunmaya devam ettik. İş gücü kaynağımızı güçlendirmeye devam ettik ve bu geçen Mayıs ayıyla başlayan yeni dönemde yaklaşık 200 kişiyi bünyemize katmayı hedefledik" dedi.

Globalda geçen sezonu 38 milyar ABD doları ciro ile kapattık

1 Haziran 2016-31 Mayıs 2017 tarihinde sona eren yılı 38.8 milyar dolar ciro ile kapattıklarını belirtten Hatton, "Bu rakam bir önceki yılın aynı dönemine göre yerli para birimi cinsinden gelirlerde yüzde 7.1’lik bir artışa karşılık gelirken, şirketin aynı dönemdeki gelir artışı 2 milyar ABD doları ve iki yıllık bileşik büyüme oranı da yüzde 8.3 oldu. Çalışan sayımız 70 bin arttı. Ortalama her 8 dakikada bir, bir yeni çalışan Deloitte bünyesine katıldı. Toplam çalışan sayısı artışında bölge bazında yüzde 10.4 ile Asya Pasifik öne çıkarken, iş alanları içerisinde de yüzde 13’lük artışla Danışmanlık ve Risk Danışmanlığı alanları başı çekti" diye konuştu.

Deloitte’un tüm hizmet alanları, sektör ve bölgeleri, organik büyüme, stratejik işbirlikleri ve satınalmalar yoluyla büyüme kaydettiğini söyleyen Hatton, "Global yaklaşımla paralel olarak, dijital dönüşüm etkisindeki müşterilerin ihtiyaçlarına yönelik güvenilir, hızlı ve inovatif çözümler geliştirmeye devam edeceğiz. Bu doğrultuda dijital, siber güvenlik, inovasyon ve analitik, öncelikli hizmet alanlarımız haline geldi. Bu dönüşümden bütün sektörler etkilenecek. Bu nedenle, Deloitte Türkiye olarak işgücü kaynağımızı ve yatırım odağımızı bu alanlar doğrultusunda yapılandırıyoruz" ifadesini kullandı.