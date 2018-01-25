İhracattaki gecikme İsrail sazanını irileştirdi

25 Ocak 2018

Balıkesir'in Manyas ve Bandırma sınırları içinde yer alan Manyas Gölü'nden 2016'da ortalama 250 gram ağırlığında yakalanan İsrail sazanı, Irak'a ihracatında gecikme yaşanması nedeniyle bugünlerde 400-500 gram arasında avlanıyor.

Kocagöl Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Halil Oktay yaptığı açıklamada, İsrail sazanının iç piyasada tüketilmediğini ve neredeyse yüzde 90'ının Irak ve Suriye'ye ihraç edildiğini söyledi.

Geçen yıl Irak'taki iç karışıklık nedeniyle ihracatın 2 ay geciktiğini, balıkçıların da bu süre zarfında avlanmadığı ifade eden Oktay, balıkların önceki sezona göre daha iri olduğunu aktardı.

Oktay, her ne kadar balık irileşse de 2 aylık gecikmenin kendilerine zarar verdiğini vurgulayan Oktay, şöyle konuştu:

"İhracatın önemli bölümü Irak'a yapılıyor. İhracatta yaşanan gecikme nedeniyle gölden tutuğumuz İsrail sazanı normalde 250 gramdan 400-500 gram ağırlığına ulaştı. Irak'taki karışıklık İsrail sazanının irileşmesini sağladı. 2016'da ortalama 250 gram yakaladığımız balık, geçen yıl neredeyse iki katına ulaştı ve halen bu irilikte yakalıyoruz. İsrail sazanı iç piyasada tüketilmediği için biz geç avlanma mecburiyetinde kaldık. Bu balıkları biz Irak ve Suriye'ye ihraç ediyoruz. Normalde Manyas'tan yılda bin 500 ton ihracat yapıyoruz. Irak'taki karışıklık nedeniyle ihracatımız 800 ton civarında kaldı."

Yakaladıkları balıkları gün içinde Bandırma'da bir firmaya teslim ettiklerini aktaran Oktay, yaklaşık 800 kişinin gölden ekmek yediğini aktardı.

"En büyük giderimiz mazot"

Gölün birçok mahallenin geçim kaynağı olduğunu ifade eden Oktay, şunları kaydetti:

"Manyas Gölü'nde yaklaşık 400 kayık bulunuyor ve 800 kişi avlanıyor. Göl çevresinde Kuş Cenneti, Bereketli, Kızıksa, Gölyaka, Salur mahallelerinde balıkçılık aktif yapılıyor. Balık bizden 1 lira 38 kuruştan alınıyor. Sezon içinde yaz dönemi günlük bir balıkçı 400-500 kilo avlayabiliyor. Şimdilerde ise 100 kilo arasında ancak yakalayabiliyor."

Kendilerinin en büyük giderinin mazot olduğunu belirten balıkçı Necati Aldemir ise ucuz mazot kullanmak istediklerini söyledi.

Yaz döneminde günde 600 kilogram balık tuttuklarını şimdilerde ise 100 kilogram civarında balık avladığını dile getiren Aldemir, "Zaten 50 liralık mazot yakıyoruz, o yüzden balık fiyatlarının artmasını, devletin kooperatif üyelerine ucuz mazot vermesini istiyoruz." diye konuştu.

Gölyaka Mahallesi'nde balıkçılık yapan Ahmet Gündoğan da emekli astsubay olduğunu, 2009'dan beri baba mesleği balıkçılığı sürdürdüğünü söyledi.

Gölde balık çeşitliliğinin fazla olduğunu ama en çok İsrail sazanı avladıklarını aktaran Gündoğan, "İsrail sazanını Irak ve Suriye tüketiyor, iç piyasada kılçıklı olduğu için pek ilgi görmüyor. Şu anda biraz iriler. Bu yıl lodos çok estiği için havalar sıcak geçti ve İsrail sazanı bol miktarda bulunuyor." dedi.

Kaynak: AA