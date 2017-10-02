KGF desteği şirketimize mali rahatlama sağladı

02 Ekim 2017

1999 yılından itibaren iş merkezleri, otel, rezidans, AVM, Hava Alanı, Spor Kompleksleri, Hastaneler gibi büyük ölçekli projelerdeki dış cephe camlarının üretimini gerçekleştiren Camyapı Cam Paz.İnş.Taah.Tic.Ve San.Ltd. Şti. plaka halinde yarı mamul olarak fabrikalarına gelen camları kesim, rodaj, temper gibi işlemlerden sonra lamine ve ısıcam haline getirerek projelerde kullanılan mimarı camların üretimini yapıyor. 2010 yılından bu güne kadar sürekli yatırım yapan bir firma olduklarını vurgulayan Camyapı Kurucu Ortak ve Yönetim Kurulu Başkanı Abidin Akülker, "Dilovası Makine Organize Sanayi Bölgesinde 30 milyon dolarlık bir yatırım gerçekleştirdik. 2016 yılı itibarı ile 3. etap yatırımımızı da tamamlamış bulunmaktayız. Bu yatırımın yaklaşık yarısı inşaat ve arsa diğer yarısı ise makine yatırımı. Tüm makinelerimiz, konusunda ihtisaslaşmış dünya markalarından seçilerek alınmış Avrupa menşeili makinelerdir" dedi.

2015 yılından sonra yaşanan döviz kurundaki yükseliş nedeni ile işletme sermayelerinde belli ölçüde bir eksilme olduğunu aktaran Akülker, "Bu dönemde KGF desteğiyle Denizbank'tan kullandığımız kredilerin devreye girmesi ile kısa vadeli banka borçlarını ortalama 5 yıla yayarak ciddi bir rahatlama sağlamış olduk. Bu bağlamda bize ilk krediyi vererek destek olan Denizbank oldu" diye konuştu. Tüm yatırımlarını tamamlayarak gerekli istihdamı sağlamış olduklarını belirten Akülker, "Bu nedenle bu krediler ile Türkiye'deki tüm olumsuz ekonomik koşullara rağmen yola devam etmemize katkıda bulundu" dedi.

"Amerika ve İngiltere pazarında büyümeyi hedefliyoruz"

Yaklaşık 6 yıldır her iki yılda 1 etap olmak üzere 3 etaplık bir yatırımı 2016 yılında bitirdiklerini kaydeden Akülker, bu nedenle önümüzdeki 5 yılın tüm ihtiyaçlarını şimdiden karşılamış durumda olduklarını belirtti. Yurt dışında direk bir yapılanmaları olmadığını aktaran Akülker, firmalarının yapmış olduğu yatırımlar ile Jumbo ebatlarda ki (6000mmx3300mm) camları tek parça halinde Türkiye, Ortadoğu, Doğu Avrupa dahil olmak üzere ilk işleyen firma olduğunu vurguladı. Akülker, bu sayede hem yurt içinde hem yurtdışında bir çok müşteriye ulaşma imkanları olduğunu kaydetti. Akülker, firma olarak önümüzdeki dönemlerde Amerika ve İngiltere pazarında yerel cephe üreticileri ile işbirliği yaparak bu pazarlarda da büyümenin ilk öncelikleri olduğunu söyledi.

"Teminat üretmekte zorluk çeken firmalar KGF'den yararlanmalı"

Diğer KOBİ ve şirketlerin de KGF destekli kredilerden yararlanması gerektiğini dile getiren Akülker, özellikle mali yapısı sağlam fakat teminat üretmekte zorluk çeken firmalar için KGF destekli kredilerin çok faydalı olduğunu söyledi. Akülker, KGF sayesinde kefalet ile kredi seçeneklerinin fazlası ile gündeme gelmiş olduğunu ve birçok firmayı finanssal açıdan kısa ve orta vadede rahatlattığını kaydetti.