"KGF ile hizmet alımlarımızı ve personel sayımızı artırdık"

02 Ekim 2017

2007 yılında kurulan sanayiinin her dalında kullanılan endüstriyel fırınlar için gerekli olan ürünlerin tedarikini sağlayan İzoref Endüstriyel Ürünler Makine Kimya Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti., önümüzdeki yıl yeni üretmeye başladıkları laboratuar fırınlarının yurt dışına satılması için fuarlara katılmayı planlıyor. Özellikle ürünlerini Avrupa'ya satabilmek için yoğun bir çalışma ile modelleri için CE belgesi aldıklarını belirten Endüstriyel Ürünler Makine Kimya Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti. Genel Müdürü Murat Çiftçi, "Önümüzdeki yıl ürünlerimiz için yurt dışında bayi arayışında olacağız" dedi.

Yurt dışından birçok firmanın Türkiye temsilciğini yapmakta olduklarını da sözlerine ekleyen Çiftçi, "Yoğun şekilde ithalat faaliyetimiz mevcut. İthal ettiğimiz ürünlerin ciddi bir bölümü ya bizim tarafımızdan ya da müşterilerimiz tarafından değerlendirilerek ihracat olarak yurt dışına gönderilmekte" diye konuştu.

"KGF destekli kredi bize güven verdi"

Şirketlerinin teminat yeterliliği olan bir firma olduğunu aktaran Çiftçi, Ziraat Bankası aracılığı ile faydalandıkları KGF desteklerinin kendilerine sağladığı en önemli faydanın güven duygusu olduğunu söyledi. KGF ile sağlanan desteğin şirketlerine olduğu kadar birçok müşterisine ve daha da önemlisi Türk ekonomisine moral ve güven verdiğini vurgulayan Çiftçi, "Tedarikçi firma olmamız dolayısı ile piyasada ki düzelme en hızlı şekli ile bizde göze çarpmaktadır. Müşterilerimizin alım gücü arttı. Bu da sonuçta talebi arttırdı. Bu talebi karşılamak için daha yoğun çalışmaya başladık. Kapasitemizin üzerinde bir yoğunluk oluştuğundan dolaylı hizmet alımlarımızı arttırdığımız gibi personel sayımızı da arttırdık" ifadelerini kullandı.

"Desteklerin etkileri 5-10 yılda ciddi sonuçlar verecek"

Firmalarının dünyadaki sektör ile ilgili bütün gelişmeleri yakından takip ettiğini kaydeden Çiftçi, "Hitap ettiğimiz ağırlıklı sektörler demir-çelik, çimento, döküm, seramik , cam gibi ağır sanayi firmaları olduğu için ürün gamımız bir hayli geniş. Firmamız yurt dışından Türkiye'de üretilmeyen üretilemeyen sanayide ara ürün olarak kullanılan malzemeleri ithal etmektedir" diye konuştu. Her yılbaşında bir dahaki yıl hangi ürün gruplarını üreteceklerini ve hangisini yapabileceklerini planladıklarını belirten Çiftçi, "Tabi yeni ürün üretmek ciddi şekilde maddi güç istemektedir. Firmamız 2007'de iş hayatına başladığında faaliyetimizin yüzde 100'ü sadece satıştı. 10 yıllık süreçte şu anki ciromuzun yüzde 50'sine yakın bölümünü kendi ürettiğimiz ürünlerin satışından elde ediyoruz. Devletimizin bizim gibi orta ölçekli firmaları bu şekilde desteklemesi önümüzdeki 5-10 yıllık süreçte çok ciddi sonuçlar vereceğini düşünmekteyim" dedi.

Şu anda çevrelerindeki birçok müşterilerinin KGF desteğinden faydalandığını kaydeden Çiftçi, "15 Temmuzdan sonraki süreçte Türk ekonomisi çok zarar gördü. Birçok firma ayakta kalabilmek için öz kaynaklarını tüketti. Devlet üreticinin ve sanayiinin yanında durduğunu, duracağını en net şekli ile KGF sistemini devreye sokarak gösterdi" ifadelerini kullandı. Devletin sağladığı bu imkânı diğer firmaların da değerlendirmesi gerektiğini belirten Çiftçi, bu şekilde firmaların istihdama, üretime ve refaha katkı sağlayacağını söyledi. Çiftçi, üretimin ve refahın artmasının Türkiye'nin yarınlarını garanti altına alacağını vurguladı.