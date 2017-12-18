"KGF sayesinde yatırımlarımızı hızlandırdık"

18 Aralık 2017

ANKARA - 1998 yılında kurulan ve büyükbaş ve küçükbaş hayvan yemi üretimi, sertifikalı hububat tohumluğu üretimi, damızlık koyunculuk ve besicilik olmak üzere dört ana konuda faaliyet gösteren Büke Tarım ve Hayvancılık 2018’de hayata geçireceği yeni yatırımıyla kapasitesini genişletmeyi hedefliyor. Kredi Garanti Fonu (KGF) desteği ile Ziraat Bankası’ndan teşvikli kredilerini kullanabildiklerini kaydeden Büke Tarım ve Hayvancılık Genel Müdürü M. Bülent Gümüş, “KGF, güvenilir firmaları tercih etmesiyle üretmeyi ve kapasitesini arttırmayı hedefleyen firmalara büyük rahatlık sağladı. Bizim hakkımız olmasına rağmen teminat veremediğimiz için kullanamadığımız teşvikli kredilerimizi KGF sayesinde kullandık” dedi.

KGF destekli krediler sayesinde yatırımlarını hızlandırdıklarını vurgulayan Gümüş, “2018 yılında tamamlanmak üzere planladığımız, Kırsal Kalkınma Destekli Yem Fabrikası Teknoloji Yenileme ve Kapasite Artışı Projemiz var. Projemiz, 1.5 Milyon TL’si Kırsal Kalkınma destekli olmak üzere toplamda 4 milyon TL’ye mal oldu” diye konuştu. Daha çok üretimi ve kapasite arışını hedeflediklerini belirten Gümüş, “Çok daha teknolojik ve verimli bir projeyi hayata geçireceğiz” dedi.

“KGF, finansman maliyetlerimizi azalttı”

Faaliyetleri gereği uzun süreli ve devamlı kredi ihtiyacı olan firma olduklarını aktaran Gümüş, “Bankalar nezdinde kredibilitesi yüksek bir firma olmamıza rağmen kredi teminatı konusunda zaman zaman sıkıntı yaşamaktayız. KGF desteği bize bu sıkıntımızı aşmamızda çok yardımcı oldu. Bu sayede faaliyet konularımızla ilgili uygun faiz oranları ile kredi kullandık ve bu da finansman maliyetlerimizi azalttı” ifadelerini kullandı. Finansman sıkıntısı çeken, yatırımlarını hayata geçirmeyi hedefleyen bütün işletmelere KGF destekli kredi kullanmalarını tavsiye eden Gümüş, “Öncelikle KGF limitleri oldukça iyi ve bankalar KGF desteğine çok sıcak baktıkları için kredilendirme süreci çok hızlı ilerliyor” dedi.