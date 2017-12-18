"Uzun vadeli ve düşük faizli krediler yeni yatırımları artırır"

18 Aralık 2017

ANKARA - Yurtiçi ve yurtdışında bulunan fabrika ve tüccarlardan iplik, kumaş ve her türlü tekstil hammadde ve ara mamul alım-satımı yapmakta olan Claro İç ve Dış Tic. A.Ş, bunun dışında iç piyasada bulunan partnerleri ile birlikte iplikten nihai ürüne kadar gelen siparişlere cevap verebilecek bir altyapı ile iç piyasa ve yurtdışına satış yapıyor. Firmalarının henüz 2 yaşında olduğunu aktaran Claro İç ve Dış Tic. A.Ş Kurucu Ortağı Mehmet Süleyman Balgamış, “40 yılı aşkın iş hayatımdan sonra bu firmayı kurduk. Yeni kurulmuş olmamız sebebiyle pazar payımızı arttırmak ve sürekli olarak büyümek hedeflerimiz arasında” dedi.

Türkiye’nin yurtiçi ve yurtdışından gelen siyasi sorunlar sebebi ile zor bir süreçten geçtiğini kaydeden Balgamış, “Bu dönem ülkemizde özellikle ticari açıdan sorunlar yaratmaktadır. Son yıllarda yaşanan piyasa koşulları ve nakit daralmasına bağlı olarak sektörde işletme sermayesi desteği gerekliliği net olarak ortaya çıkmıştır” diye konuştu.

“Krediler uzun vadeli düşük faizli olmalı”

Şirketlerin finans kuruluşlarından kullandıkları kredilerin faizlerinin düşük ve vadelerinin uzun olmasının istikrar için çok önemli olduğunu vurgulayan Balgamış, “Uzun vadeli ve düşük faizli krediler her zaman yeni yatırımları arttırır. Firmaların nakit ihtiyacını gidermek için harcadıkları çabalar, hareket kabiliyetlerini kısıtlıyordu” dedi.

Bu kapsamda Kredi Garanti Fonu (KGF) destekli kredilerinin önemine vurgu yapan Balgamış, “KGF ve finans kuruluşlarının büyük katkılarıyla ortaya çıkan sistem işletme sermayesi ihtiyacı duyan firmalara sağlamış olduğu uzun vadeli destek ile piyasaya önemli bir nakit girişi ve nefes verdi” diye konuştu.

DenizBank aracılığı ile KGF kredisi aldıklarını aktaran Balgamış, “Şirketimiz kurulduğu andan itibaren DenizBank ile çalışıyor. Bankamız böyle bir fırsatın oluştuğu anda tarafımıza bilgi vererek farkındalık yarattı ve ürünü doğru anlamamıza vesile oldu. Daha sonra hızlı limit temini ile süreci sonuçlandırdık. Şirketlerin bu dönemlerde arkalarında güvendikleri finans kurumlarının olması çok önemli” dedi.

Reel sektörün sıkıntılı dönemleri aşması için ihracatı arttırarak döviz girişini çoğaltması gerektiğini belirten Balgamış, “Şirketimiz de ihracat yapıyor ve önümüzdeki dönemlerde bu tarz desteklerden faydalanarak dış ticareti arttırmak en önemli önceliklerimizden biri” ifadesini kullandı.