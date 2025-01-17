5 yılda 5 bin kadına kripto eğitimi verecek
Binance Teknolojide Kadın Akademisi, kadınların finansal özgürlüğe kavuşmaları, teknolojiyi daha iyi kullanabilmeleri için Anadolu’yu, özellikle deprem bölgesini markajına aldı. 5 yılda 5 bin kadına eğitim vermeyi ve deprem bölgesindeki ihtiyaçlara çözüm sunmayı amaçlayan Akademi, ocak ayı sonunda 1.000, yıl sonuna kadar da 2.000 kadına ulaşmış olacak.
Julide Y. GÜRDAMAR
Dünyada ve Türkiye’de kripto yatırımcı sayısı artıyor. Son yapılan araştırmalara göre, Türkiye’de her 5 kişiden biri kripto yatırımcısı. Türkiye; Birleşik Arap Emirlikleri ve Singapur’dan sonra yüzde 19,3 ile nüfusuna oranla dünyada bu varlık sınıfına sahip 3. ülke konumunda bulunuyor.
Dünyada, yatırım yapanların yüzde 61’ini erkekler, yüzde 39’unu kadınlar oluştururken, Türkiye’de kadınların oranı yüzde 20 bile değil. Finans piyasalarında kadınların payını artırmak, bilinçlendirmek için de bir çok kurum kolları sıvamış durumda. Onlardan biri de Binance TR. Son bir yılda 800 kadının finansal okuryazarlığını artırmak için önayak olan kurum, özellikle deprem bölgesindeki kadınlara öncelik veriyor.
Binance TR ve Teknolojide Kadın Derneği (Wtech) işbirliğiyle kurulan Binance Teknolojide Kadın Akademisi’nin, son durağı ise Gaziantep oldu. Kadınlara kripto varlık, block zinciri, siber güvenlik ve Web 3.0 gibi teknolojik konularda eğitim veren Binance TR, özellikle deprem bölgesinde kadınların aile bütçesine katkıda bulunması, kendi ayakları üzerinde durmaları için destek oluyor.
Binance TR ve Teknolojide Kadın Derneği, BinanceTeknolojide Kadın Akademisi projesiyle Türkiye genelinde 5 yılda 5 bin kadına ulaşmayı ve genç kadınların teknoloji sektöründe daha fazla yer almasını hedefliyor. Bu sayede, kadınların hem kişisel gelişimlerine hem de toplumsal dönüşüme önemli katkılar sağlaması amaçlanıyor.
Akademinin, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Empati Sosyal Sorumluluk ve Eğitim Derneği destekleriyle düzenlediği eğitimde 150 kadın, kripto varlık ve blockzinciri teknolojileri alanında sertifikalarını teslim aldı. Eğitim programında; “Yapay Zekâ ve Ötesi: ChatGPT ile Dijital Devrime Adım Atın”, “Geleceğin Finansı: Kripto Varlık”, “Dijital Dünyada Merkeziyetsiz Uygulamaların Kullanıcı Deneyimi”, “Dijital Stratejiler: Algoritmik Değiştokuş” ve “Kripto Dünyasının Anahtarları: NFT, Blockzinciri ve Dijital Cüzdan Yolculuğu” gibi konularda alanında uzmanlar tarafından eğitimler verildi.
Depremzede kadınlara öncelik verilecek
Binance TR, bu eğitimin tamamlanmasıyla 1 yıl içinde 800 kadına eğitim vermiş olacak. Hedef; ocak sonuna kadar 1.000 kadına ulaşmak. Binance Türkiye Pazarlama Direktörü Harika Eldoğan, “Özellikle deprem bölgesinde kadınların güçlenerek kendi ayakları üzerinde durmak, bu yolla ailelerinin sosyal ve ekonomik gelişimine katkıda bulunmak istediklerinin farkındayız. Deprem bölgesinde bu yöndeki ihtiyaç ve beklenti çok daha kritik seviyede.
Bu bilinçle Akademinin faaliyetlerini deprem bölgesini önceliklendirerek büyüteceğiz” dedi. Binance Türkiye, kadınların ve gençlerin yenilikçi teknolojilerle ilgili konularda desteklenmesini ve teknoloji sektöründe daha fazla söz sahibi olmasını son derece önemsiyor. “Türkiye, %40’a yakın kripto benimseme oranıyla ve yeni teknolojilere duyulan büyük heyecanla dünya genelinde bu konuda öncü bir ülke. Ancak tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de kadınların bu alana katılımı henüz %20’ler seviyesinde bile değil” diyor Harika Eldoğan.
Yerel derneklerle işbirlikleri devam edecek
Teknolojide Kadın Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Öney, “Teknolojide Kadın Derneği olarak BinanceTeknolojide Kadın Akademisi ile bugüne kadar yaklaşık 800 kadına Web3, Blokzinciri, NFT, yapay zekâ ve kripto alanlarında eğitimler verdik. Yerel derneklerle iş birliği yaparak bu süreci daha kapsayıcı bir şekilde yürütme konusunda kararlıyız.
Binance Türkiye iş birliğiyle Anadolu’nun farklı şehirlerinde daha çok fiziksel etkinlik ve eğitim düzenleyerek, kadınlarımızın geleceğin finans dünyasında güçlü bir yer edinmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu. Gaziantep’teki fiziki eğitimlere ev sahipliği yapan Empati Derneği’nin Yönetim Kurulu Başkanı Elif Çetindağ ise “Empati, bizim için yalnızca bir kelime değil; aynı zamanda içinde bulunduğumuz dijital dönüşüm çağında da bir rehberdir. 5 okulu olan bir dernek olarak, teknolojinin eğitimdeki dönüştürücü gücüne yürekten inanıyoruz” dedi.
“Kripto olmasa şimdi örgü örüyor olacaktım”
Gaziantep’de verilen eğitimde, Kamile Uray’ın hikayesi katılımcılara ilham oldu. Twitter’da yaklaşık 158 bin takipçiye ulaşan Uray, 2019 yılında bir kamu bankasından emekli olmuş ve kripto dünyasıyla tanışmış. Uray, “Kripto yatırımlarımla emekli oldum. Kripto ile tanışmasam şimdi evde örgü örüyor olacaktım” diyor.