5 yılda 5 bin kadına kripto eğitimi verecek

Julide Y. GÜRDAMAR

Dünyada ve Türki­ye’de kripto yatırım­cı sayısı artıyor. Son yapılan araştırmalara göre, Türkiye’de her 5 kişiden bi­ri kripto yatırımcısı. Türki­ye; Birleşik Arap Emirlikleri ve Singapur’dan sonra yüzde 19,3 ile nüfusuna oranla dün­yada bu varlık sınıfına sahip 3. ülke konumunda bulunu­yor.

Dünyada, yatırım yapan­ların yüzde 61’ini erkekler, yüzde 39’unu kadınlar oluş­tururken, Türkiye’de kadın­ların oranı yüzde 20 bile değil. Finans piyasalarında kadın­ların payını artırmak, bilinç­lendirmek için de bir çok ku­rum kolları sıvamış durumda. Onlardan biri de Binance TR. Son bir yılda 800 kadının fi­nansal okuryazarlığını artır­mak için önayak olan kurum, özellikle deprem bölgesin­deki kadınlara öncelik veri­yor.

Binance TR ve Teknolo­jide Kadın Derneği (Wtech) işbirliğiyle kurulan Binance Teknolojide Kadın Akade­misi’nin, son durağı ise Gazi­antep oldu. Kadınlara kripto varlık, block zinciri, siber gü­venlik ve Web 3.0 gibi tekno­lojik konularda eğitim veren Binance TR, özellikle deprem bölgesinde kadınların aile bütçesine katkıda bulunması, kendi ayakları üzerinde dur­maları için destek oluyor.

Binance TR ve Teknolojide Kadın Derneği, BinanceTek­nolojide Kadın Akademisi projesiyle Türkiye genelinde 5 yılda 5 bin kadına ulaşmayı ve genç kadınların teknoloji sektöründe daha fazla yer al­masını hedefliyor. Bu sayede, kadınların hem kişisel geli­şimlerine hem de toplumsal dönüşüme önemli katkılar sağlaması amaçlanıyor.

Akademinin, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Empati Sosyal Sorumluluk ve Eğitim Derneği destek­leriyle düzenlediği eğitim­de 150 kadın, kripto varlık ve blockzinciri teknolojileri alanında sertifikalarını tes­lim aldı. Eğitim programında; “Yapay Zekâ ve Ötesi: Chat­GPT ile Dijital Devrime Adım Atın”, “Geleceğin Finansı: Kripto Varlık”, “Dijital Dün­yada Merkeziyetsiz Uygula­maların Kullanıcı Deneyimi”, “Dijital Stratejiler: Algorit­mik Değiştokuş” ve “Kripto Dünyasının Anahtarları: NFT, Blockzinciri ve Dijital Cüzdan Yolculuğu” gibi ko­nularda alanında uzmanlar tarafından eğitimler verildi.

Depremzede kadınlara öncelik verilecek

Binance TR, bu eğitimin tamamlanmasıyla 1 yıl için­de 800 kadına eğitim vermiş olacak. Hedef; ocak sonuna kadar 1.000 kadına ulaşmak. Binance Türkiye Pazarlama Direktörü Harika Eldoğan, “Özellikle deprem bölgesin­de kadınların güçlenerek ken­di ayakları üzerinde durmak, bu yolla ailelerinin sosyal ve ekonomik gelişimine katkıda bulunmak istediklerinin far­kındayız. Deprem bölgesinde bu yöndeki ihtiyaç ve beklen­ti çok daha kritik seviyede.

Bu bilinçle Akademinin faaliyet­lerini deprem bölgesini ön­celiklendirerek büyüteceğiz” dedi. Binance Türkiye, ka­dınların ve gençlerin yenilik­çi teknolojilerle ilgili konular­da desteklenmesini ve tekno­loji sektöründe daha fazla söz sahibi olmasını son derece önemsiyor. “Türkiye, %40’a yakın kripto benimseme ora­nıyla ve yeni teknolojilere du­yulan büyük heyecanla dünya genelinde bu konuda öncü bir ülke. Ancak tüm dünyada ol­duğu gibi Türkiye’de de kadın­ların bu alana katılımı henüz %20’ler seviyesinde bile de­ğil” diyor Harika Eldoğan.

Yerel derneklerle işbirlikleri devam edecek

Teknolojide Kadın Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Öney, “Teknolojide Kadın Derneği olarak BinanceTeknolojide Kadın Akademisi ile bugüne kadar yaklaşık 800 kadına Web3, Blokzinciri, NFT, yapay zekâ ve kripto alanlarında eğitimler verdik. Yerel derneklerle iş birliği yaparak bu süreci daha kapsayıcı bir şekilde yürütme konusunda kararlıyız.

Binance Türkiye iş birliğiyle Anadolu’nun farklı şehirlerinde daha çok fiziksel etkinlik ve eğitim düzenleyerek, kadınlarımızın geleceğin finans dünyasında güçlü bir yer edinmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu. Gaziantep’teki fiziki eğitimlere ev sahipliği yapan Empati Derneği’nin Yönetim Kurulu Başkanı Elif Çetindağ ise “Empati, bizim için yalnızca bir kelime değil; aynı zamanda içinde bulunduğumuz dijital dönüşüm çağında da bir rehberdir. 5 okulu olan bir dernek olarak, teknolojinin eğitimdeki dönüştürücü gücüne yürekten inanıyoruz” dedi.

“Kripto olmasa şimdi örgü örüyor olacaktım”

Gaziantep’de verilen eğitimde, Kamile Uray’ın hikayesi katılımcılara ilham oldu. Twitter’da yaklaşık 158 bin takipçiye ulaşan Uray, 2019 yılında bir kamu bankasından emekli olmuş ve kripto dünyasıyla tanışmış. Uray, “Kripto yatırımlarımla emekli oldum. Kripto ile tanışmasam şimdi evde örgü örüyor olacaktım” diyor.