ABD başkanlık seçimleri öncesi Bitcoin fiyatı yükseldi

AJ Bell'den Danni Hewson, yatırımcıların Donald Trump'ın seçimi kazanması halinde yeni zirvelere ulaşacağı umuduyla kripto para biriminde pozisyonlarını artırdıklarını belirtti.

Ancak Bitcoin son günlerde geri çekildi ve bu da Trump zaferine yönelik “güvenin azaldığını” gösteriyor.

Hewson, Trump'ın ABD'yi dünyanın kripto başkenti yapma sözü verdiğini ve Bitcoin'in Trump'ın seçim şansı için gösterge olarak görüldüğünü vurguladı.

Bitcoin %2,42 artışla 68.692 dolardan işlem görüyor. Geçtiğimiz Salı günü fiyat 7,5 ayın en yüksek seviyesi olan 73.609 dolara kadar çıkmıştı.