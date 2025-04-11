ABD enflasyon verisiyle Bitcoin 82 bin doları aştı

Lider kripto para birimi Bitcoin, ABD enflasyon verilerinin beklentilerin altında gelmesiyle birlikte güçlü bir yükseliş yaşadı.

Piyasadaki iyimserliği destekleyen en önemli gelişme ise ABD Başkanı Donald Trump’tan geldi. Trump’ın, Çin'e yönelik tarifeleri yüzde 125’e yükseltmesine karşın diğer ülkelere planlanan artırımları 90 gün erteleme kararı, ticaret savaşlarına dair kaygıları kısmen azalttı.

Bitcoin, söz konusu gelişmelerin etkisiyle yüzde 7,5 değer kazanarak 82 bin dolar seviyesine ulaştı. Ethereum 1.600 dolara yaklaşırken, Solana yüzde 11’lik değer artışıyla 114 dolar seviyesine dayandı.

Son iki ayda enflasyonda gözlenen gerileme, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) politika duruşuna ilişkin beklentileri de etkiledi. Her ne kadar enflasyon hâlâ Fed’in yüzde 2’lik hedefinin üzerinde seyretse de, faiz indirimi olasılığı yeniden fiyatlanmaya başladı.