ABD'de yeni kripto yorumu: Altın değil değişim aracı

ABD'de Donald Trump'ın 5 Kasım'daki başkanlık seçimini kazanmasının ardından kripto paralarda ralli başlarken, bir süredir yatay seyir izleniyor. Bunda en büyük etken yeni yönetimini krito para yanlısı açıklamaları.

Trump'ın ocak ayında başlayacak yeni döneminde Bitcoin başta olmak üzere kriptoları nasıl tanımlayacağı, bu konuda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) nasıl tavır alacağı da merak konusu.

'Onu altın gibi düşünmüyorum'

Yahoo Finance'in Opening Bid podcast'inde konuşan San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, kriptoyu karmaşık bir şey olarak gördüğü belirtti.

Daly şöyle devam etti: "Bu bir para birimi olabilir. Bir değişim aracı olabilir. Bir hisse senedi olabilir. Değerini koruyan ya da bazen değer kaybeden bir varlık. Sadece bu terimleri tanımlamamız gerekiyor. Bu yüzden onu altın gibi düşünmüyorum. Bazen altın gibi özellikleri var ama ben öyle düşünmüyorum."

Fed Başkanı Jerome Powell, daha önce Bitcoin'in 'altın gibi' kullanıldığını belirterek "Dolar için bir rakip değil; gerçekten altın için bir rakip" demişti.