ABD'deki stabilkoin oylaması sonrası Bitcoin’den tarihi zirve

Kripto para piyasalarında hareketli saatler yaşanıyor. Bitcoin fiyatı 111 bin doları aşarak yeni bir rekora imza attı. ABD Senatosu’nda stabilkoin düzenlemesini içeren GENIUS Yasası'nın önemli bir usul oylamasını geçmesi, fiyatlardaki sert yükselişi tetikledi.

Oylamada 15 Demokrat senatörün Cumhuriyetçilere destek vermesiyle yasa tasarısı bir adım ileri taşındı. Bu gelişme, kripto para piyasalarında regülasyonların netleşeceği ve kurumsal yatırımların artacağı beklentisini güçlendirdi.

Bitcoin fiyatı gün içinde 111.862,98 dolara kadar yükseldi. Son verilere göre yüzde 2,86 artışla 111.425 dolardan işlem görüyor. Ethereum da kritik 2500 dolar seviyesini geçerek yüzde 4,3 primle 2615,89 dolardan alıcı buluyor.

Yükselişte, spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına bu ay içinde sağlanan 3,6 milyar dolarlık net girişin etkili olduğu belirtiliyor. Coinmarketcap verilerine göre Bitcoin’in toplam piyasa değeri 2 trilyon 211 milyar doları aşarken, Ethereum’un değeri ise 316 milyar dolara ulaştı.

Uzmanlar, ABD’de düzenleyici çerçevenin netleşmesinin kurumsal yatırımcıların ilgisini artırdığını ve fiyatları yukarı çektiğini belirtiyor. Kripto piyasalarında yönün ne olacağı ise önümüzdeki haftalarda düzenleyici süreçlerin gidişatına bağlı olacak.