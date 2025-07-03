Alışverişlio ve Vepara’dan Fintech’te stratejik iş birliği

Alışverişlio ve Vepara, dijital cüzdan altyapısı ve cashback avantajlarını bir araya getiren yeni nesil bir finansal iş birliğine imza attı.

Yeni iş birliği kapsamında, Vepara; Alışverişlio platformunun dijital cüzdan altyapısını üstlenerek, kullanıcıların ön ödemeli kart, sanal IBAN ve dijital cüzdan gibi temel finansal hizmetlere erişimini kolaylaştıracak.

Bu altyapı sayesinde Alışverişlio kullanıcıları, finansal işlemlerini daha esnek, hızlı ve güvenli şekilde yönetebilecek.

İş birliğinin ikinci fazında ise Alışverişlio, Vepara kullanıcılarına cashback (nakit iade) modeliyle avantajlı alışveriş imkânı sunacak. Alışverişlio’nun anlaşmalı markaları üzerinden yapılan ödemelerde kullanıcılar, harcamaları oranında geri kazanç elde edebilecek.

“Teknik entegrasyonun ötesinde kullanıcı odaklı bir model”

Alışverişlio CEO’su Mahmut Erol, yapılan iş birliğinin teknik bir çözümün ötesinde, kullanıcı deneyimini merkeze alan stratejik bir adım olduğunu vurgulayarak, "Alışveriş yalnızca tüketmek değil, aynı zamanda kazandırmak anlamına da gelmeli. Bu vizyonla, Vepara’nın güçlü teknolojik altyapısını hizmetlerimize entegre ederek kullanıcılarımızın finansal döngüsünü daha sürdürülebilir hâle getirdik” dedi.

Kullanıcıya doğrudan değer katan çözümler

Vepara CEO’su Volkan Üstün ise, amaçlarının yalnızca altyapı sağlamak değil, kullanıcıya doğrudan değer katan çözümler geliştirmek olduğunu belirterek, "Alışverişlio ile yürüttüğümüz bu proje, teknolojinin gerçek yaşam deneyimiyle buluştuğu noktada duruyor. Bu tür iş birliklerinin fintech sektöründe yeni standartlar yaratacağına inanıyoruz” dedi.