Emre ERGÜL

Bir devir bitiyor da bir diğeri mi başlıyor? Halvinge kadar Bitcoin’in ne olacağını, bugün Bitcoin (BTC) alanların önümüzdeki 10 yıl içinde ne kadar kazanacağını tartışan küresel uzmanlar, şimdi de gözünü altcoinlere dikti. Ünlü coin analiz şirketleri, altcoin fiyatlarının önümüzdeki yıllarda ne olacağına dair rapor üzerine rapor yayınlamaya başladı.

"Zaman gösterecek"

En iddialı çıkış, CryptoQuant’tan geldi: “Altcoin sezonu başlıyor!” Şirket analistleri, Bitcoin’den sonra gelen en ünlü kripto para birimi olan Ethereum (ETH) göstergelerinde meydana gelen bir trende dayanarak “kripto para birimi sektörü için yakında bir altcoin sezonunun gelebileceğine” dikkat çekti.

Analistlerin yorumu şöyle: “ETH'nin son zamanlarda türev piyasası sözleşmelerine orijinal kripto para biriminden daha fazla ilgi duyduğunu gösteriyor.

Bunun arkasındaki itici faktörlerden biri, varlık için spot borsada işlem gören fonların (ETF'ler) onaylanmasıyla ilgili haber döngüsü olabilir.

ETH'nin son zamanlarda BTC'den daha fazla spekülatif ilgi görmesinin yanısıra, sözleşme açan kullanıcıların daha fazla kaldıraç almaları nedeniyle daha yüksek riske girdikleri de görülüyor. Ethereum'un fiyatı mevcut aralıkta konsolidasyona devam ederse, altcoin sezonunun beklenenden daha erken başlaması çok muhtemel. Trenddeki bu değişim göz önüne alındığında, yakın gelecekte piyasada işlerin nasıl gelişeceğini zaman gösterecek.”

"Üç katına çıkacak"

AMBcrypto da son iki hafta içinde alternatif kripto para birimlerinin kolektif piyasa değerinin üzde 10’dan fazla artarak, 1.1 trilyon dolara yükselmesine dikkat çekti. Trader Tardigrade’e göre de sektördeki yükseliş, potansiyel olarak altcoin piyasa değerini “üç katına” çıkaracak.

15 trilyon dolar iddiası

Altcoin piyasa değerinin geçtiğimiz nisan ayının başından bu yana en yüksek haftalık kapanışını kaydetmenin eşiğinde olduğuna işaret eden Rekt Capital analistleri de şu yorumda bulundu: “Böyle bir hareket, piyasaya hakim olan yükseliş hissini doğrulayabilir ve muhtemelen altcoinler genelinde hızlı fiyat artışlarının damgasını vurduğu yeni bir alt sezonu tetikleyebilir.” MN Trading'in kurucusu Michaël van de Poppe ise “Toplam piyasa değeri mevcut rakamlara göre yüzde 450 artışla 15 trilyon dolara çıkabilir” diyerek el artırsa da hatırlatmakta yarar var: Bu, bir yatırım tavsiyesi değildir…

Kripto piyasasını endişelendiren transfer

Kripto para piyasası, 10 yıl önce iflas eden Mt. Gox borsasına ait cüzdanlarda yaşanan hareketliliğin ardından sert düşüş kaydetti. 2011’de siber saldırıya uğrayan ve 2014’te iflas eden Japonya merkezli Mt. Gox borsasına ait cüzdanlar harekete geçti. Borsaya ait cüzdanlardan 7.2 milyar dolarlık 107 bin Bitcoin transfer edildi. İşlemler, Mt. Gox'un soğuk cüzdanlarında 5 yıldan daha uzun süre sonra yaşanan ilk hareketlilik oldu. Ardından kripto piyasası kırmızıya büründü. 70 bin 700 dolara kadar yükselen Bitcoin, yüzde 5'e yakın düşüşle 67 bin 400 dolara kadar geriledi. 4 bin dolar sınırında seyreden Ethereum ise 3 bin 820 dolara düştü.

107 bin Bitcoin neden taşındı?

Kripto piyasasında Mt. Gox transferleri, borsanın alacaklılara yapacağı geri ödeme planının bir parçası olarak yorumlandı. Mt. Gox'un kayyumu, tasfiye süreci ilerledikçe alacaklıların 31 Ekim'e kadar temel, ara ve erken toplu ödemeleri görmeleri gerektiğini söylemişti. Geri ödeme planı kapsamında ocak ayında alacaklıların kimlik doğrulama süreçleri başlamıştı. Mt. Gox'un 127 bin alacaklıya 9.4 milyar dolar değerinde Bitcoin borcu olduğu belirtiliyor.

2025, SOL’un yılı olur mu?

Küresel analistlerin işaret ettiği bir diğer kripto para da Solana (SOL). Bazıları “2025, Solana’nın yılı olacak” tahminlerini yayınlarken; birçok şirket SOL analizlerini öne çıkarmaya başladı. Onlardan biri de Changelly… Şirket, dün 167 dolar bandında işlem gören SOL’un 2025’te 300 doları zorlayacağına inanıyor: “Solana'nın geçmiş yıllara ait fiyatları incelendiğinde, 2025 yılında Solana'nın minimum fiyatının 253.69 dolar civarında olacağı varsayılıyor. Beklenen maksimum SOL fiyatı 303.20 dolar civarında olabilir. Ortalama olarak, işlem fiyatı 2025 yılında 260.87 dolar olabilir.”

“DOGE, 0.30 doları görecek”

Lakabı The Crypto Dog… X’te 784 bin takipçisi var. 2011 yılından bu yana kripto paralarla ilgili yaptığı isabetli tahminleriyle tanınıyor. The Crypto Dog’un yeni öngörüsü Dogecoin (DOGE) ile ilgili: “Yüzde 78 prim yapacak, 0.30 doları görecek.” Dünyanın en zengin ikinci insanı Elon Musk’ın da açıkça destek verdiği DOGE, dün 0.16 dolar bandında işlem gördü.