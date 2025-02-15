Arjantin Lideri Milei'nin 'memecoin'i LIBRA resmen çakıldı! ! Kripto piyasası dolandırıcılık iddiaları ile sarsılıyor

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, küçük ve orta ölçekli işletmelere finansman sağlamak amacıyla geliştirildiği öne sürülen LIBRA adlı kripto para birimini tanıttı. Ancak bu hamlesi, Arjantin kamuoyunda büyük tepkiye yol açtı.

Milei, LIBRA’nın tamamen özel bir girişim olduğunu belirterek, projenin Arjantin ekonomisini desteklemek için tasarlandığını söyledi. Bloomberg’e verdiği demeçte, projeden kişisel bir kazanç sağlamayacağını da ifade etti. Ancak, LIBRA’nın hızla değer kazanıp ardından sert düşüş yaşaması, kamuoyunda dolandırıcılık iddialarına neden oldu.

Milei'nin tanıtımının ardından LIBRA’nın piyasa değeri kısa sürede 4,5 milyar dolara ulaştı. Kripto yatırımcıları projeye büyük ilgi gösterirken, LIBRA’nın değeri 4,50 dolara kadar çıktı. Ancak, piyasa uzmanları bu ani yükselişin 'pump-and-dump' (şişir ve boşalt) dolandırıcılığı olabileceği yönünde uyarılarda bulundu. Nitekim, LIBRA sadece birkaç saat içinde yüzde 89 değer kaybederek 0,50 dolara kadar geriledi.

Kripto dünyasında yaygın olan 'rug pull' (yatırımcıları dolandırıp kaçma) yöntemi nedeniyle endişeler hızla büyürken, Milei ilk paylaşımını beş saat sonra silerek şu açıklamayı yaptı:

“Projenin detaylarına vakıf değildim. Daha fazla bilgi edindikten sonra tanıtımını yapmamaya karar verdim.”

Milei’nin kripto tanıtımına ilişkin tartışmalar devam ederken, LIBRA projesinin geleceği belirsizliğini koruyor. Arjantin'deki yatırımcılar, LIBRA’nın gerçekten bir finansal destek aracı mı yoksa büyük çaplı bir dolandırıcılık girişimi mi olduğunu sorgulamaya devam ediyor.